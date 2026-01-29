Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:29
Xenon написав:
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.
«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
Banderlog
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:31
Banderlog написав: budivelnik написав:
Сам збрехав-сам пробуєш приписати мені свою брехню?
Піднімають УСІМ від тиловиків з 20000 до 30000, до тих хто на нулі...
Я розумію що ти шукаєш спосіб як себе оправдлати
Але ти б краще спочатку штанці виправ, тоді аміак зникне, очі сльозитись перестануть -зможеш краще бачити...От наприклад ШІ
Основні зміни та підвищення (план на 2026 рік):
Збільшення виплат: Передбачено підвищення виплат військовим до
від рівня, встановленого на 1 січня 2026 року.
Нова мінімальна зарплата: З червня 2026 року планується підвищити мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад (які не беруть безпосередньої участі в бойових діях) до 30 000 грн.
Бойові виплати: Запроваджується ризикова формула «10/20/40», що передбачає виплати за бойові дні:
10 000 грн — за день утримання позиції.
20 000 грн — за день штурмово-пошукових дій.
40 000 грн — за день активних наступальних операцій.
Прогноз доходу: За регулярного виконання бойових завдань дохід піхотинця на передовій може становити 250–400 тис. грн на місяць.
Спеціальний контракт: Очікується введення спеціальних контрактів на 18–24 місяці з вищою фіксованою оплатою.
Цільовий військовий збір: Розглядається законопроєкт (№ 15167), за яким з 1 січня 2027 року всі кошти з військового збору (5%) будуть іти виключно на грошове забезпечення військових через спеціальний фонд
та брехня то все. Хотять щоб бусифіковані менше розбігались.
Це ж треба придумали шоб ті хто 5й рік воюють, контракт іще на 2 роки , а там відсрочку дадуть
Буде те саме з цією заманухою, що з бургерним мільйоном для молоді минулого року.
Владі вже ніхто не довіряє.
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів
то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону
Эту территорию никто уже защищать как в 22м НЕ БУДЕТ
Наелись жором в три горла в лучших точках раздачи икры в столице, и не только, и примером успешных, но не успихов( и даже не Круп с Борисовым),что начали массово покупать себе машины по цене самолёта ещё в 23м году
Многовато как то тех кому священный военный стан - мать родна
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 15 тра, 2026 15:35, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:34
budivelnik написав:
.........
передача в якісь продуктові банки...
То самі гляньте
2,7 млн утилізовано
0,0047 млн тон -передано голодним.
.....
Не берусь спорить, но 4700 тонн у нас это без фудбенкинга, не знаю, кто и как этим занимался.
В Чехии, где население втрое меньше, через фудбенкинг раздали вчетверо больше - 17400 тонн.
Но, честно говоря, я больше внимания обратил на фразу: "понад 30% населення
України проживає поза межею харчової бідності
".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 15 тра, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
Banderlog написав: Xenon написав:
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
Вот только бацька не совсем глупый. Он понимает, что без Мозырского НПЗ ему будет совсем скучно...
Сибарит
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
Banderlog написав: Xenon написав:
А сейчас если не из Беларуси , а из брянской области допустим если кидать, то что не долетят они, разница в полтора-два раза по дистанции закидывания этих КАБов?
барабашов
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
ЛАД написав:
А просто у квалифицированного специалиста (пусть даже высоко-) деньги идут, в основном, именно на личные расходы. Зачем в таком случае разница в миллион раз. Человек не сможет "съесть" в миллион раз больше.
Но это длинный разговор. Споры на эту тему ведутся веками
Спробую пояснити
1 Чим більше капіталу вкладено в робоче місце - тим вища ефективність роботи на цьому місці
2 Чим більше вільного капіталу - тим менша його вартість , тим привабливіше його використовувати у більшій кількості галузей ( якщо капітал дорогий він обслуговує тільки ті галузі які можуть дати необхідний дохід)
3 Тільки БАГАТА людина може почати НАКОПИЧУВАТИ капітал
Тому
Чим більше грошей залишається внизу- тим менше піде в накопичення, тим повільнішим буде розвиток...
Тому вибирайте
Або швидкий розвиток з великою різницею між багатими/бідними
Або стагнація соціалізму де ніхто не хоче відкладати бо йому на сьогодні не вистарчає.
budivelnik
Профіль
