Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:29

  Xenon написав:
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.

«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».

А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:34

  budivelnik написав:.........
передача в якісь продуктові банки...
То самі гляньте
2,7 млн утилізовано
0,0047 млн тон -передано голодним.
.....

Не берусь спорить, но 4700 тонн у нас это без фудбенкинга, не знаю, кто и как этим занимался.
В Чехии, где население втрое меньше, через фудбенкинг раздали вчетверо больше - 17400 тонн.

Но, честно говоря, я больше внимания обратил на фразу: "понад 30% населення України проживає поза межею харчової бідності".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 тра, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37

  Banderlog написав:
Вот только бацька не совсем глупый. Он понимает, что без Мозырского НПЗ ему будет совсем скучно...
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37

А сейчас если не из Беларуси , а из брянской области допустим если кидать, то что не долетят они, разница в полтора-два раза по дистанции закидывания этих КАБов?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А просто у квалифицированного специалиста (пусть даже высоко-) деньги идут, в основном, именно на личные расходы. Зачем в таком случае разница в миллион раз. Человек не сможет "съесть" в миллион раз больше.
Но это длинный разговор. Споры на эту тему ведутся веками
Спробую пояснити
1 Чим більше капіталу вкладено в робоче місце - тим вища ефективність роботи на цьому місці
2 Чим більше вільного капіталу - тим менша його вартість , тим привабливіше його використовувати у більшій кількості галузей ( якщо капітал дорогий він обслуговує тільки ті галузі які можуть дати необхідний дохід)
3 Тільки БАГАТА людина може почати НАКОПИЧУВАТИ капітал
Тому
Чим більше грошей залишається внизу- тим менше піде в накопичення, тим повільнішим буде розвиток...

Тому вибирайте
Або швидкий розвиток з великою різницею між багатими/бідними
Або стагнація соціалізму де ніхто не хоче відкладати бо йому на сьогодні не вистарчає.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:41

  Banderlog написав:та брехня то все. Хотять щоб бусифіковані менше розбігались.
Це ж треба придумали шоб ті хто 5й рік воюють, контракт іще на 2 роки , а там відсрочку дадуть
Буде те саме з цією заманухою, що з бургерним мільйоном для молоді минулого року.
Владі вже ніхто не довіряє.
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону

Мені от цікаво, чи це буде стосуватися офіцерів?
І як бути з інсуючими контрактами? Нові можна буде підписати тільки по завершенні існуючих?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:43

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Корупція - це погано ...

АЛЕ ...
Кількість загиблих від вчорашнього удару по Києву зросла до 24 осіб
За даними ДСНС, станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар

Значно гірше ...

Проте, наші корисні хом"ячки все одно будуть писати про корупцію

Некорисний хом'ячок ретранслює новини, про які і так усі знають.

"Знаеш, але на горщик не просишся" ... )

Судячи з цього ...
  АндрейМ написав:Згідно опитувань більше половини українців вважають корупцію головною загрозою для розвитку держави; це - більше, ніж кількість тих, хто вважає головною загрозою рф. Ми не може вплинути на російську владу - не ми її обираємо, а на українську владу ми можемо вплинути, і саме це - дії української влади - потрібно обговорювати.

Рашисти нас вбивають, але ти не хочеш про це говорити
Дивно

Далі, а хто ж обрав теперішню нашу владу ?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:47

  Banderlog написав:.............
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів :lol: то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону :lol:

Так вопрос в том, что как раз трупы никто не прячет. Будивельник не понял, к чему я привёл цитату.
О разбитых домах и раненых/погибших гражданских пишут много. А вот о прилётах по "об’єктах критичної інфраструктури, залізниці та логістики" молчат.
А потом тут пишут о том, что стреляют именно и исключительно по гражданскому населению.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:48

  fox767676 написав:Путін винен, так і Сатана в усьому винен - його навіть теоретично прибрати не можна.

Якщо Сатану неможливо прибрати, то це не означає, що потрібно "срати в дароносицю"
  fox767676 написав:Так що робити - мовчки спостерігати як місцеві хомякопси гадять у твоєму ліфті обмежитися прокльонами на адресу Сатани ?

В ліфті нагадив саме ти ...

Це ж ти писав про "залізні копита Трампа", це ж ти толерував зігування Маска, це ж ти писав "Трамп все розрулить, скоро все закінчится", це ж ти навішував ярлики на всіх, хто з тобою не згоден

Ти не написав, що ти помилявся
Ти знову почав писати, що винен хтось інший, що у тебе штани обісрані

Зараз сидиш біля хвиртки і намагаєшься перегризти замок на кордоні )
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:49

))) смотря чим йому компенсують.
Питання ж не в тому а в тому що потужний почав про наступ з білорусії. Там без наступів можуть напаскудити. Навіть якщо просто повітряний простір відкриють.
Тупо відволікає увагу від єрмака.
