|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:29
Xenon написав:
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.
«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5264
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:34
budivelnik написав:
.........
передача в якісь продуктові банки...
То самі гляньте
2,7 млн утилізовано
0,0047 млн тон -передано голодним.
.....
Не берусь спорить, но 4700 тонн у нас это без фудбенкинга, не знаю, кто и как этим занимался.
В Чехии, где население втрое меньше, через фудбенкинг раздали вчетверо больше - 17400 тонн.
Но, честно говоря, я больше внимания обратил на фразу: "понад 30% населення
України проживає поза межею харчової бідності
".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 15 тра, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40211
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
Banderlog написав: Xenon написав:
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.
«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
Вот только бацька не совсем глупый. Он понимает, что без Мозырского НПЗ ему будет совсем скучно...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9517
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6531 раз.
- Подякували: 21786 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
85
39
2
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
Banderlog написав: Xenon написав:
❗️❗️Можливий наступ з Білорусі, — Зеленський.
«Ми продовжуємо фіксувати спроби рф ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Відбулися контакти між російською стороною та Лукашенком. росія розглядає плани операцій у напрямках на південь і на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі».
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
А сейчас если не из Беларуси , а из брянской области допустим если кидать, то что не долетят они, разница в полтора-два раза по дистанции закидывания этих КАБов?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5923
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:37
ЛАД написав:
А просто у квалифицированного специалиста (пусть даже высоко-) деньги идут, в основном, именно на личные расходы. Зачем в таком случае разница в миллион раз. Человек не сможет "съесть" в миллион раз больше.
Но это длинный разговор. Споры на эту тему ведутся веками
Спробую пояснити
1 Чим більше капіталу вкладено в робоче місце - тим вища ефективність роботи на цьому місці
2 Чим більше вільного капіталу - тим менша його вартість , тим привабливіше його використовувати у більшій кількості галузей ( якщо капітал дорогий він обслуговує тільки ті галузі які можуть дати необхідний дохід)
3 Тільки БАГАТА людина може почати НАКОПИЧУВАТИ капітал
Тому
Чим більше грошей залишається внизу- тим менше піде в накопичення, тим повільнішим буде розвиток...
Тому вибирайте
Або швидкий розвиток з великою різницею між багатими/бідними
Або стагнація соціалізму де ніхто не хоче відкладати бо йому на сьогодні не вистарчає.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28806
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:41
Banderlog написав:
та брехня то все. Хотять щоб бусифіковані менше розбігались.
Це ж треба придумали шоб ті хто 5й рік воюють, контракт іще на 2 роки , а там відсрочку дадуть
Буде те саме з цією заманухою, що з бургерним мільйоном для молоді минулого року.
Владі вже ніхто не довіряє.
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону
Мені от цікаво, чи це буде стосуватися офіцерів?
І як бути з інсуючими контрактами? Нові можна буде підписати тільки по завершенні існуючих?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2983
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:43
АндрейМ написав:
Некорисний хом'ячок ретранслює новини, про які і так усі знають.
"Знаеш, але на горщик не просишся" ... )
Судячи з цього ...
АндрейМ написав:
Згідно опитувань більше половини українців вважають корупцію головною загрозою для розвитку держави; це - більше, ніж кількість тих, хто вважає головною загрозою рф. Ми не може вплинути на російську владу - не ми її обираємо, а на українську владу ми можемо вплинути, і саме це - дії української влади - потрібно обговорювати.
Рашисти нас вбивають, але ти не хочеш про це говорити
Дивно
Далі, а хто ж обрав теперішню нашу владу ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:47
Banderlog написав:
.............
А то шо ти там трупи сховаєш від прильотів
то вони і так розповсюдяться. у всіх в руках смартфони і так само як я знаю скільки кум в поліції заробляє, що їсть і де бухає, так і він знає шо тут в мене, в барбершопного офіцера, на вечерю, і кусків тіл я можу накидати йому без твого марафону
Так вопрос в том, что как раз трупы никто не прячет. Будивельник не понял, к чему я привёл цитату.
О разбитых домах и раненых/погибших гражданских пишут много. А вот о прилётах по "об’єктах критичної інфраструктури, залізниці та логістики" молчат.
А потом тут пишут о том, что стреляют именно и исключительно по гражданскому населению.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40211
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:48
fox767676 написав:
Путін винен, так і Сатана в усьому винен - його навіть теоретично прибрати не можна.
Якщо Сатану неможливо прибрати, то це не означає, що потрібно "срати в дароносицю"
fox767676 написав:
Так що робити - мовчки спостерігати як місцеві хомякопси гадять у твоєму ліфті обмежитися прокльонами на адресу Сатани ?
В ліфті нагадив саме ти ...
Це ж ти писав про "залізні копита Трампа", це ж ти толерував зігування Маска, це ж ти писав "Трамп все розрулить, скоро все закінчится", це ж ти навішував ярлики на всіх, хто з тобою не згоден
Ти не написав, що ти помилявся
Ти знову почав писати, що винен хтось інший, що у тебе штани обісрані
Зараз сидиш біля хвиртки і намагаєшься перегризти замок на кордоні )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14074
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:49
Сибарит написав: Banderlog написав:
А таи наступів не треба. Достатньо білорусії відкрити свій повітряний простір і каби будуть падати на хрещатик щодня.
Вот только бацька не совсем глупый. Он понимает, что без Мозырского НПЗ ему будет совсем скучно...
))) смотря чим йому компенсують.
Питання ж не в тому а в тому що потужний почав про наступ з білорусії. Там без наступів можуть напаскудити. Навіть якщо просто повітряний простір відкриють.
Тупо відволікає увагу від єрмака.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5264
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|13774
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|12012
|
|
|36
|296204
|
|