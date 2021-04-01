Додано: П'ят 15 тра, 2026 18:40

Ой+ написав: Faceless Тисячоразові між мінімальною і максимальною в бюджетній і держ. монополіях. Таких також не повинно бути. В приватному бізнесі уже як вийде, якщо він також не обсмоктує бюджетну цицьку. Хоча знову ж таки, якщо не брати флагмана демократичного світу США де розриви вагоміші, але часто і мільярдери з іншими цінностями самі жертвують на різні проєкти, то в старому світі прогресивні податки також такого не допускають. В тій же сусідній Польщі, яка якось незважаючи або завдяки в тому числі соціальним програмам увійшла у топ-20 економік світу за ті ж 36 років, прогресивне оподаткування, підтримка сімей з дітьми більша в 100 раз у порівнянні з Україною, пільги молодим, прогресивні нарахування комуналки, безкоштовні аренда роверів у містах і т.д. Айтівці, а Ви вроді з них (?), платять +50% податків і нічого.

Я не бачу ніякої проблеми в відношенні мінімальної і максимальної зарплат. Взагалі. Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку. Хай хоч 5000 мінімалок, якщо це виправдано, відповідає ринку для подібних посад, чи виправдано іншими факторами, як-то обʼєктивно принесена користь.В бюджетних установах оклади можуть бути нижче за рахунок інших плюшок, типу пенсія, профспілки і т п, але вводитись дискримінаційні обмеження для бюджетних посад ведуть тільки до того, що адекватні спеціалісти туди ніколи не підуть.Щодо агресивного прогресивного оподаткування - не впевнений, що це дійсно те, що варто наслідувати. Це скоріше наслідок політики популізму, що властива всім країнам, і країнам ЄС також. Не варто перетворювати "прямування в ЄС" в карго культ. Сама по собі зрівнялівка не робить людей щасливішими.І ще раз повторюю на тези що "там 50% податків платять": немає ніяких "стандартів ЄС", ЄС - це десятки дуже різних країн, в тому числі зі схемами оподаткування, подібними до нашої спрощеної. Немає ніяких "стандартів" щодо мінімальних, медіанних, середніх і максимальних.