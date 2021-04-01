Мінімалка у 2020 55 тис., тобто синок найпрогресивнішої соціалістки вартував неньці +5 тис. мінімалок.
Сім членів правління НАК «Нафтогаз» у 2020 році отримали 610,1 млн грн винагороди. Торік держкомпанія отримала 19 млрд грн чистого збитку, згідно зі звітом Комітету з призначень і винагород, опублікованим Економічною Правдою. https://forbes.ua/news/top-menedzhment- ... 72021-2004
До речі, станом на зараз рядовим газовикам платять чисту фігню, молодих мотивують бронею, старим кажуть, що і так маєте пенсію. Ну а для грошей є інші люди у невеликих кількостях.
Ой+ Ви здається в газовій сфері.. можливо я щось плутаю., Розкажіть про рівень зп по рокам основних спеціалістів галузі? У мене відклалася (може хибна) думка, бо я знав одного .. що у посереднього спеціаліста газової галузі зп була вища військового пілота ЗСУ.. Ви можете підтвердити?
Я тобі скажу одну таємницю, на вушко - вже 2026 рік ...
Не ображайся ))
Ти привів лише один приклад, давай по всім гос.конторам і по всім рокам ... Бачу у тебе багато зайвого часу ))
Якщо по голому окладу - то вони всі миші майже без хутра
Якщо брати всі доходи, ліві також, то вище за військового пілота ЗСУ ..
Hotab Ні, не в газовій, але є родичі і знайомі в ній. Те що Ви кажете цілком можливо. Зарплати суттєво відрізняються, був період кращий для широких верств, а тепер певна поляризація збільшилась. Знову ж таки нафтогаз окремо, газзбути по своїх господарях. На Прикарпатті керує обл. газорозподільними мережами очільник ОДА часів янука, в районі відповідно газує голова РДА з того ж періоду.
Ой+ написав:Faceless Тисячоразові між мінімальною і максимальною в бюджетній і держ. монополіях. Таких також не повинно бути. В приватному бізнесі уже як вийде, якщо він також не обсмоктує бюджетну цицьку. Хоча знову ж таки, якщо не брати флагмана демократичного світу США де розриви вагоміші, але часто і мільярдери з іншими цінностями самі жертвують на різні проєкти, то в старому світі прогресивні податки також такого не допускають. В тій же сусідній Польщі, яка якось незважаючи або завдяки в тому числі соціальним програмам увійшла у топ-20 економік світу за ті ж 36 років, прогресивне оподаткування, підтримка сімей з дітьми більша в 100 раз у порівнянні з Україною, пільги молодим, прогресивні нарахування комуналки, безкоштовні аренда роверів у містах і т.д. Айтівці, а Ви вроді з них (?), платять +50% податків і нічого.
Я не бачу ніякої проблеми в відношенні мінімальної і максимальної зарплат. Взагалі. Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку. Хай хоч 5000 мінімалок, якщо це виправдано, відповідає ринку для подібних посад, чи виправдано іншими факторами, як-то обʼєктивно принесена користь. В бюджетних установах оклади можуть бути нижче за рахунок інших плюшок, типу пенсія, профспілки і т п, але вводитись дискримінаційні обмеження для бюджетних посад ведуть тільки до того, що адекватні спеціалісти туди ніколи не підуть. Щодо агресивного прогресивного оподаткування - не впевнений, що це дійсно те, що варто наслідувати. Це скоріше наслідок політики популізму, що властива всім країнам, і країнам ЄС також. Не варто перетворювати "прямування в ЄС" в карго культ. Сама по собі зрівнялівка не робить людей щасливішими. І ще раз повторюю на тези що "там 50% податків платять": немає ніяких "стандартів ЄС", ЄС - це десятки дуже різних країн, в тому числі зі схемами оподаткування, подібними до нашої спрощеної. Немає ніяких "стандартів" щодо мінімальних, медіанних, середніх і максимальних.
Ой+ написав:[quote="5956108:Faceless"]То ви всю дискусію зводите до зарплат кількох сотень державних менеджерів? В цьому весь праведний гнів і класова ненависть? Тільки до чого тут взагалі тоді відношення до мінімалки.
Вся дискусія починалася із співвідношення мінімальної та медіанної, яка в ЄС, для прикладу, близько 60% перше від другого. І як на мене це прийнятно. Я навіть не за хюгге, як в Норвегії, але проти тисячоразових розривів.
А де тисячоразові розриви між медіанною і мінімальною?
Тысячекратного разрыва нет. Но и 60% минималка далеко не составляет. Сегодня средняя 30000 грязными или 23100 на руки. Минимальная, соответственно, 8 647 и 6 658. Т.е. минималка - 29% от средней. Медиану у нас почему-то не считают. Или не публикуют. При этом соотношение довольно быстро ухудшается, т.к. минималка пересматривается довольно редко (предыдущая цифра 8000 действовала 2 года), а средняя зарплата в соответствии с инфляцией растёт довольно быстро.[/quote]Колись було що ПФ публікував, але на системній основі дійсно немає. Як я писав вище - не бачу в цьому ніякої трагедії. Проблема мінімалки тільки в тому, що вона занадто низька відносно реальної вартості життя. А низька вона тому, що це базова величина для купи показників бюджету, тому давно перетворилася на абстрактну цифру.