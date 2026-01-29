Действительно, интересно. Я этого сегодня просто не знаю. В чём всё-таки заключается "Додатковий тиск на тил", так и не скажете?Действительно, интересно. Я этого сегодня просто не знаю.

1 В 2025 році був піднятий Військовий збір на 4% (з 1 до 5%)2 Так як середня по країні 20654 грн/місяць і приблизно 10 млн працівників , то це зменшило дохід цих працівників на 10 000 грн/рік=100 млрд грн рік3 В той самий час, ці кошти ( які ЗМЕНШИЛИ совокупний дохід населення на 100 млрд ... НЕ ПОВЕРНУЛИСЬ в економіку ) бо орбаном був заблокований пакет допомоги в 90 млрд ... з яких 30 млрд повинно було йти в цивільний сектор і були направлені на виготовлення зброї( як більш пріорітетний напрямок під час війни)4 Так як гроші вибирались помісячно , то вже в грудня 2025 року я побачив ЗМЕНШЕННЯ активності своїх клієнтів ( як не як а цигарки/алкоголь/шоколадки/кава 70% мого обороту) на відміну від печиво/хліб/вода/крупи/макарони 30% мого обороту - не є тим продуктом який купують з останніх .5 В січні почався ріст цін на паливо , що вкупі з зменшенням доходів населення привело до того що я ЗМУШЕНИЙ був зменшувати постійно СВОЮ стандартну націнку і прийшов до того що в квітні мої податкові зобовязання впали на 20000 грн ( в порівнянні з попередніми місяцями).6 Так як я орієнтуюсь (маю базу данних) з 1997 року по торгівлі в цьому районі не тільки у грошовому а й у штучному вигляді - я бачу що навіть зниження націнки на 30% не приводить до збільшення покупок у штучному виразі навіть в порівнянні з 2025 роком,З чого я РОБЛЮ ВИСНОВОКДоходи населення в МОЄМУ РАЙОНІ опустились на 30% в порівнянні з 2025 роком... це я і називаю ДОДАТКОВИЙ тиск на економіку який відбувся внаслідок зменшення грошових сум на руках ( у очищеному від впливу інфляції варіанті)Тепер те щоя думаю далі.Саме тому , що пакет в 30 млрд доларів = 1 200 млрд грн для цивільного сектору-розблокований , то з допомогою цього пакету Уряд і розробив Варіант повернення коштів в економіку для підняття виплат зарплат ЧЕРЕЗ Військових...ТобтоПеребування в ЗСУ стає ще більш вигідним в порівнянні з працею в тилу, що дозволить збільшити кількість підписавших контракти....але гроші від цих виплат прийдуть до мене не швидше сісня 2027 року...Тому й писавВ 2026 році буде додатковий тиск на економіку ( 8 млрд грн/місяць буде забиратись... але поки військові не отримають додаткові виплати , доти ці гроші як дохід їх сімей в економіку не повернуться, що й приведе до ще сильнішого тиску)так щоб Ви зрозумілиВиграш Бюджету за 5 місяців від введення 5% військового збору вже перекритий програшем Бюджету від зменшення місячної виплати податків по моєму бізнесу і з кожним місяцем ця різниця буде погіршуватись поки сімям військовослужбовців які живуть коло мене не прийдуть гроші з підвищених виплат ЗСУ