Неправильно понял фразу: "Додатковий тиск на тил".
Решил, что имеется виду тиск со стороны государства. Но вы сюда включили и военный сбор (государство), и рост цен на бензин (иранская война), и задержку европейских денег из-за действий Орбана.
Но военный сбор подняли с 1,5 до 5% уже больше года назад.
Задержка европейских денег это существенно. Но на доходы населения это напрямую повлиять не могло - зарплаты, пенсии и прочие выплаты населению, вроде, не уменьшались.
Остаётся рост цен на бензин из-за иранской войны. Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, это не могло привести к падению доходов населения на 30%.
Не берусь высказывать свои предположения, не могу представить себе, за счёт чего это произошло, но вопрос интересный и важный.
Может, кто ещё связан с торговлей и что-то знает о доходах населения и сможет высказаться?