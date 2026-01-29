ЛАД написав:
За много лет до этого разобраться с Хамасом и Хезболлой не смогли. И с Ираном тоже.
Это,мягко говоря,не соответствует действительности.
В 80-х годах Израиль совместно с армией Южного Ливана ЦАДАЛ безраздельно господствовал на юге и доходил до Бейрута пока в 2000-м Эхуд Барак не вывел его с территории Ливана бросив своих союзников ливанских христиан.
Из Газы Израиль ушел 20 лет назад забрав оттуда и 8000 поселенцев в надежде умиротворить Хамас которого рассматривали как альтернативу Фатху в ПА.
С Ираном ситуация другая. Если в Ираке при Саддаме и Сирии при Асаде Израиль разбомбил их строящиеся ядерные реакторы,то с Ираном последние 30 лет,особенно при Обаме и Байдене американцы не давали этого делать хотя,как я писал ранее все благополучие Ирана находится на маленьком острове где с терминала отправляется большинство нефти с которого и финансируется террор и само существование Ирана.
Но США и ранее не давали этого делать,не дают уже и в эту войну т. к боятся больших цен на нефть.
Все изменилось 07.10.23 когда Хамас повторил холокост и на следующий день его поддержала Хезболла начав атаку на Израиль.
Политика умиротворения врагов закончилась и больше никогда не вернётся при любом правительстве в Израиле и США