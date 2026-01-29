shapo написав: В некоторых вопросах,наоборот,гораздо проще тк это американцы не дают добить в очередной раз Хамас и хезболлу,да и с Ираном разобраться очень просто уничтожив терминал с которого уходит большая часть его нефти с которой Иран и финансирует больше 40 лет террор по всему миру
За много лет до этого разобраться с Хамасом и Хезболлой не смогли. И с Ираном тоже.
Это,мягко говоря,не соответствует действительности. В 80-х годах Израиль совместно с армией Южного Ливана ЦАДАЛ безраздельно господствовал на юге и доходил до Бейрута пока в 2000-м Эхуд Барак не вывел его с территории Ливана бросив своих союзников ливанских христиан. Из Газы Израиль ушел 20 лет назад забрав оттуда и 8000 поселенцев в надежде умиротворить Хамас которого рассматривали как альтернативу Фатху в ПА. С Ираном ситуация другая. Если в Ираке при Саддаме и Сирии при Асаде Израиль разбомбил их строящиеся ядерные реакторы,то с Ираном последние 30 лет,особенно при Обаме и Байдене американцы не давали этого делать хотя,как я писал ранее все благополучие Ирана находится на маленьком острове где с терминала отправляется большинство нефти с которого и финансируется террор и само существование Ирана. Но США и ранее не давали этого делать,не дают уже и в эту войну т. к боятся больших цен на нефть. Все изменилось 07.10.23 когда Хамас повторил холокост и на следующий день его поддержала Хезболла начав атаку на Израиль. Политика умиротворения врагов закончилась и больше никогда не вернётся при любом правительстве в Израиле и США
Евреи и так ведут вечную войну с ближними и дальними соседями которые все годы его существования безуспешно пытаются его уничтожить,а Трамп Израилю помог так,как не делал до этого ни один американский президент.
це не правда, більшість режимів в регіоні союзні ізраелю. Щодо допомоги сша то влізти в цю війну сша допомогли, побачим як допоможуть вийти. Сша потрібна дестабілізація на ближнім сході.
Серьезно? И кто это союзник Израиля в этом регионе? Кроме персидских монархий,и то не всех, державших нейтралитет и с Израилем,и Ираном,до тех пор пока Иран не начал их бомбить таких не было. И кто помог США начать совместную с Израилем первый раз в истории начать войну с спонсором мирового терроризма Ираном эту войну? Неужели всемогущий Израиль или всё-таки у США и Трампа есть свой интерес связанный с Китаем и дестабилизация в этом регионе ему нужна как прошлогодний снег?
серйозно. Дестабілізація трампу потрібна якраз через політику стримування китаю і єс. А ізраїль тупо повівся думаючи що америка буде в цій війні до кінця Цю війну євреї не виграють. Але побажаєм обом сторонам успіхів
Во-первых, Европа США не конкурент ни в экономике,ни тем более в военной области в отличие от Китая,она сама давно проигрывает конкуренцию Китая сев на дешёвые российские энергоносители и уничтожая свое энергетику через бред зелёных и левых
Во-вторых, Израиль никогда не рассчитывал на США ведя свои войны,это первая в истории совместная операция. Иран спонсирующий своих прокси вокруг Израиля для него экзистенциальная угроза ,особенно если получит ядерное оружие. И Израиль бы начал или продолжит войну и без США. И в-третьих,вы не ответили кто же у Израиля союзник в этом регионе кроме перечисленных мною ранее и почему такой негатив в отношении Израиля? Он что-то должен Украине,его подпись стоит под будапештским меморандумом или он поставлял роzzии шахеды,а она ему спутниковые данные? И что такое " выиграть войну" в вашем понимании? Это что,водрузить израильский флаг в Тегеране или Бейруте или отодвинуть ,желательно надолго постоянную угрозу нападения ?
Репутація Сполучених Штатів у світі погіршується другий рік поспіль і тепер навіть нижча за російську. Про це свідчить щорічний індекс сприйняття демократії (Democracy Perception Index), опублікований датським фондом Alliance of Democracies. Про це пише Deutsche Welle. Як зазначило видання, США опинились у п'ятірці країн, які оцінені найбільш негативно. Нижче за них розташовані лише Ізраїль, КНДР, Афганістан та Іран. Згідно з даними, показник США щодо глобального іміджу впав із плюс 22% два роки тому до мінус 16% у 2026-му. Росія при цьому набрала мінус 11%, а Китай - плюс 7%. https://www.unian.ua/world/ssha-reputac ... 76826.html
Ізраїлю в плані репутації в світі особливо втрачати, хіба намагатись досягти абсолюту -100%, а от США потрібно зуміти таку динаміку набрати.
С каких пор оценки таких помоек стали на что-то влиять? В лево- мусульманской ООН и его подразделений половины резолюций направлена против Израиля будто в мире больше нигде нет голода,войн,реального,а не вымышленного геноцида. И,оказывается ,Израиль угрожает миру,авторы этого дерьма забыли указать чем и кому он угрожает
Vadim_ написав:шо за бред ші ,в СССР був не самій маленький рібфлот на земле
Експорт. В магазинах риба була. Це хек, оселедець, тюлька. Червону рибу, як і ікру, краби консервовані, особисто нам присилали з Камчатки.
в 50-60ті червоної рибу в магазинах було багато (по спогадам батьків), і ціна для нашого часу смішна (десь 2-2,5), але зарплати були теж смішні (до реформи 1961р)-десь 700-800р, потім 80-90р, тому в Одесі купували рибу з рук (десь мотузка бичків 1,5-2,0кг) у сусіда (який працював в портофлоті з буксира в порту наловив) можна було купити за 50копійок(максимум рубль, це на Привозі) в 70-80ті в рибних магазинах червоної риби не було, додалась тріска і взагалі вся риба була морожена з Атлантики- ловили біля Сенегалу, Гвінеї, або біля Аргентини(флотилія мрт/брт вантажила на плавбазу (Восток, Радянська Україна), свіжа била влітку була з автівок "Свежая Рыба", такі бочки на 6-8 куб.м багато риби споживали студенти( на 40-45руб стипендії на м'ясо не вистачало) , особливо полюбляли кальмари(смачні і дешевше за рибу), рибні консерви були в достатній кількості (бичкі в томаті десь 30-33коп, це їжа студентів також)
після 1987р риба зникла з прилавків, тому пане Banderlog не пишіть того, чого не бачили
Shaman написав:вироблялось може й багато - але з'їдалось набагато менше, ніж зараз... парадокс...
це залежить від регіону проживання:
Рівень споживання дуже відрізнявся залежно від регіону: Найвищий: Естонська РСР — 25,3 кг на особу. Середній: Українська РСР (УРСР) — показники становили близько 15–16 кг на рік, що було нижче за радянську медичну норму (22 кг). Найнижчий: Таджицька РСР — 3,1 кг.
якщо розглядати Україну, то ті хто жили біля річок чи біля Чорного/Азовського морів споживали риби у 3 рази більше ніж умовно у Харкові чи Львові, тому що ловили самі в морі(бичка, глось, камбалу, кільку, сельд) , на річках Дніпро, Південий Буг, Дністр, Турунчук (карп, карась, тарань, щука, сом, потім додався товстолобик). мої родичи з Херсону ловили риби і споживали майже весь рік, а кабанчика різали восени (потім робили тушонку і сало, яке споживали взимку), то риба в денному споживанні була 5 до 1 з м'ясом