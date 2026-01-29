Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 09:39

  prodigy написав:кабанчика різали восени

якісь дивні і багаті люди в яких були морозильні камери. Нормальні різали в грудні, коли холодно, щоб було свіже мясо на Новий рік, Різдво...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 09:41

  Xenon написав:Руда мавпа кинула Європу , а тепер кидає Тайвань

Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 09:53

  sergey_stasyuk555 написав:очікую завтра доклад від тутешніх пропагандонів чого це "вдруг" патужного задумали "убіть",
здається і в телеграм помийках ця "ідея" сьогодні пролітала, прямо зі схемами та знімками з супутника - як для лохів (мудрого наріта).

щось не зайшла твоя маячня :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 10:01

  ЛАД написав:
  shapo написав:
  ЛАД написав:.............
Стоит признать, что разбираться с Ираном без Трампа будет значительно сложнее.

В некоторых вопросах,наоборот,гораздо проще тк это американцы не дают добить в очередной раз Хамас и хезболлу,да и с Ираном разобраться очень просто уничтожив терминал с которого уходит большая часть его нефти с которой Иран и финансирует больше 40 лет террор по всему миру
За много лет до этого разобраться с Хамасом и Хезболлой не смогли. И с Ираном тоже.

не могли, бо ті фінансувались Іраном. а з Іраном розбирались, коли жили за правилами, які хтось намагається не визнавати. а саме дійсно, ніхто не атакував оцей острів Харк. алі після нападу США на Іран багато що змінилось. й Іран почав кидати каміння в скляному будинку Близького Сходу. тобто він може атакувати нафтові об'єктив сусідів, а йому ні?.. :lol:

тобто технічно зруйнувати обладнання на острові можна. але це серйозна ескалація - бо це відкине весь Іран дуже сильно назад, включно з населенням. та й шкоди у відповідь Іран теж буде робити. бажано до цього не доводити, але якщо диктатура Ірану буде погрожувати далі - то як варіант можливий. навіть для США зараз.

та й ціни на нафту звісно скакнуть.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 10:10

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:Руда мавпа кинула Європу , а тепер кидає Тайвань

Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...

Епоха США добігає кінця,і діії Трампа і Ко просто це прискорили

в найближчі 10 років Китай переплюне США в усіх аспектах (технології, економіка, геополітика, зброя і т.п). А США відповзе тихо на свій континент і максимум буде впливати на Канаду і Мексику.
Світовим гегемоном стане Китай - це вже не змінити
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 16 тра, 2026 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Неправильно понял фразу: "Додатковий тиск на тил".
Решил, что имеется виду тиск со стороны государства. Но вы сюда включили и военный сбор (государство), и рост цен на бензин (иранская война), и задержку европейских денег из-за действий Орбана.
Но военный сбор подняли с 1,5 до 5% уже больше года назад.
Тому він і діяв накопичувальним ефектом....
Вам для того щоб зрозуміти як це все працює , треба перестати шукати лайно в задниці яке на життя впливає на 1% .... і почати розглядати речі які впливають глобально.
Якщо твій дохід зменшився ПІВТОРА РОКУ тому на 4% ( суми які тобі виплачуюють - ті самі, а податки збільшились на 4% )... то як ти це відчуваєш?
Перших пів року ніяк..... не купив шкарпетки які треба поміняти , змінив марку ковбаси на дешевшу, перейшов з масла на маргарин з ікри червоної на ікру кабачкову....
А далі?
Під кінець року ти виявив що кудись поділось пів-місячної зарплати за яку ти відпочивав, купував взуття(сезонний товар) і так далі....
Тобто
Є ОБЄМ ГРОШЕЙ , який забезпечує певний ОБЄМ виготовлення ТОВАРІВ/ПОСЛУГ
Завдання Держави стільки ж скільки вона забрала у того хто створює -передати тим хто Бюдетник...
Краще передати більше( але не більше ніж кілька відсотків- так званий варіант росту через накачку грошима)-але це інфляція , передавати менше-взагалі заборонено(це стагфляція)
Але у військовий час вийшло що 4% забраних - не повернули в економіку, бо ці 4% згоріли на полі бою.
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 10:18

  Banderlog написав:
  shapo написав:
  Banderlog написав:це не правда, більшість режимів в регіоні союзні ізраелю. Щодо допомоги сша то влізти в цю війну сша допомогли, побачим як допоможуть вийти. Сша потрібна дестабілізація на ближнім сході.

Серьезно?
И кто это союзник Израиля в этом регионе?
Кроме персидских монархий,и то не всех, державших нейтралитет и с Израилем,и Ираном,до тех пор пока Иран не начал их бомбить таких не было.
И кто помог США начать совместную с Израилем первый раз в истории начать войну с спонсором мирового терроризма Ираном эту войну?
Неужели всемогущий Израиль или всё-таки у США и Трампа есть свой интерес связанный с Китаем и дестабилизация в этом регионе ему нужна как прошлогодний снег?
серйозно. Дестабілізація трампу потрібна якраз через політику стримування китаю і єс. А ізраїль тупо повівся думаючи що америка буде в цій війні до кінця :lol:
Цю війну євреї не виграють. Але побажаєм обом сторонам успіхів :lol:

а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.

а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
