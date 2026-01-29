Додано: Суб 16 тра, 2026 10:01
ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:
.............
Стоит признать, что разбираться с Ираном без Трампа будет значительно сложнее.
В некоторых вопросах,наоборот,гораздо проще тк это американцы не дают добить в очередной раз Хамас и хезболлу,да и с Ираном разобраться очень просто уничтожив терминал с которого уходит большая часть его нефти с которой Иран и финансирует больше 40 лет террор по всему миру
За много лет до этого разобраться с Хамасом и Хезболлой не смогли. И с Ираном тоже.
не могли, бо ті фінансувались Іраном. а з Іраном розбирались, коли жили за правилами, які хтось намагається не визнавати. а саме дійсно, ніхто не атакував оцей острів Харк. алі після нападу США на Іран багато що змінилось. й Іран почав кидати каміння в скляному будинку Близького Сходу. тобто він може атакувати нафтові об'єктив сусідів, а йому ні?..
тобто технічно зруйнувати обладнання на острові можна. але це серйозна ескалація - бо це відкине весь Іран дуже сильно назад, включно з населенням. та й шкоди у відповідь Іран теж буде робити. бажано до цього не доводити, але якщо диктатура Ірану буде погрожувати далі - то як варіант можливий. навіть для США зараз.
та й ціни на нафту звісно скакнуть.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:10
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
Руда мавпа кинула Європу , а тепер кидає Тайвань
Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...
Епоха США добігає кінця,і діії Трампа і Ко просто це прискорили
в найближчі 10 років Китай переплюне США в усіх аспектах (технології, економіка, геополітика, зброя і т.п). А США відповзе тихо на свій континент і максимум буде впливати на Канаду і Мексику.
Світовим гегемоном стане Китай - це вже не змінити
Востаннє редагувалось Xenon
в Суб 16 тра, 2026 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:14
ЛАД написав:
Неправильно понял фразу: "Додатковий тиск на тил".
Решил, что имеется виду тиск со стороны государства. Но вы сюда включили и военный сбор (государство), и рост цен на бензин (иранская война), и задержку европейских денег из-за действий Орбана.
Но военный сбор подняли с 1,5 до 5% уже больше года назад.
Тому він і діяв накопичувальним ефектом....
Вам для того щоб зрозуміти як це все працює , треба перестати шукати лайно в задниці яке на життя впливає на 1% .... і почати розглядати речі які впливають глобально.
Якщо твій дохід зменшився ПІВТОРА РОКУ тому на 4% ( суми які тобі виплачуюють - ті самі, а податки збільшились на 4% )... то як ти це відчуваєш?
Перших пів року ніяк..... не купив шкарпетки які треба поміняти , змінив марку ковбаси на дешевшу, перейшов з масла на маргарин з ікри червоної на ікру кабачкову....
А далі?
Під кінець року ти виявив що кудись поділось пів-місячної зарплати за яку ти відпочивав, купував взуття(сезонний товар) і так далі....
Тобто
Є ОБЄМ ГРОШЕЙ , який забезпечує певний ОБЄМ виготовлення ТОВАРІВ/ПОСЛУГ
Завдання Держави стільки ж скільки вона забрала у того хто створює -передати тим хто Бюдетник...
Краще передати більше( але не більше ніж кілька відсотків- так званий варіант росту через накачку грошима)-але це інфляція , передавати менше-взагалі заборонено(це стагфляція)
Але у військовий час вийшло що 4% забраних - не повернули в економіку, бо ці 4% згоріли на полі бою.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:18
Banderlog написав: shapo написав: Banderlog написав:
це не правда, більшість режимів в регіоні союзні ізраелю. Щодо допомоги сша то влізти в цю війну сша допомогли, побачим як допоможуть вийти. Сша потрібна дестабілізація на ближнім сході.
Серьезно?
И кто это союзник Израиля в этом регионе?
Кроме персидских монархий,и то не всех, державших нейтралитет и с Израилем,и Ираном,до тех пор пока Иран не начал их бомбить таких не было.
И кто помог США начать совместную с Израилем первый раз в истории начать войну с спонсором мирового терроризма Ираном эту войну?
Неужели всемогущий Израиль или всё-таки у США и Трампа есть свой интерес связанный с Китаем и дестабилизация в этом регионе ему нужна как прошлогодний снег?
серйозно. Дестабілізація трампу потрібна якраз через політику стримування китаю і єс. А ізраїль тупо повівся думаючи що америка буде в цій війні до кінця
Цю війну євреї не виграють. Але побажаєм обом сторонам успіхів
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:50
Xenon написав: Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
Руда мавпа кинула Європу , а тепер кидає Тайвань
Нещодавно проводили вибори в кількох округах, і на жаль, в 6 із 8 нормальні республіканці, які проти МАГА, розгромно програли і ще в 2 майже рівний рахунок.
Це остаточно вбило віру в США, бо навіть якщо Трампа приберуть, то до влади прийде Венс, або ще хтось МАГА, а не нормальна адекватна людина як Маккейн...
Епоха США добігає кінця,і діії Трампа і Ко просто це прискорили
в найближчі 10 років Китай переплюне США в усіх аспектах (технології, економіка, геополітика, зброя і т.п). А США відповзе тихо на свій континент і максимум буде впливати на Канаду і Мексику.
Світовим гегемоном стане Китай - це вже не змінити
це надто апокаліптично. я не вірю в світового гегемона Китай. причин багато. наприклад - Китай виробник продукції, а не споживач. ми живемо в світі, коли виробити простіше ніж продати, й диктують споживачі. не буде Китай виробляти, значить буде Індія або В'єтнам. а от хто буду купувати китайську продукцію, якщо відмовляться США та ЄС? будуть безкоштовно віддавати в Африку?
друге - талановиті їдуть в США. чи поїдуть в Китай? не певен, бо там теж націоналістична країна. ідеологія ханець понад усе імігрантам не зайде.
ключові технології все одно розвиває не Китай. він так, перехопив деякі ланцюжки - але за бажання ті ж редкоземи можна перебудувати, потрібні лише гроші та час.
загалом успіх Китая - це саме результат глобалізації, від якої він отримав певні плюси. якщо зараз це порушити - а це вже відбувається, ми ще побачимо велику китайську депресію з відповідними наслідками...
плюс конфлікти з усіма сусідами - не найкраща заяка на світове лідерство, потрібні союзники. в США вони можливі, хоча зараз Трамп багато що зламав. а в Китая?..
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:56
Shaman написав:
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем.
повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія.
диктатора вже вбили якщо ти забув.
Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:57
Shaman написав:
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
Яка на*** конспірологія.
Це ж б*** ОЧЕВИДНО БУЛО.
Всім, крім РИЖОГО ДОВБОЙОБА.
Чи ти думаєш, що Байден, Обама(ну ладно, вони може сцикунами були, хоча нє, миротворцями), Буші, Клінтон чи Рейган не хотіли побомбити аятол?
Але ж всім очевидно було, що це трошки так ніхуйово вдарить по світовій економіці. Рижий виявився занадто тупий, щоб це зрозуміти. Або вирішив, що все піде по венесуельскому сценарію. Тобто виявився занадто тупим, щоб зрозуміти, що клептократична диктатура і тоталітарна теократія - то трохи різні речі.
Додано: Суб 16 тра, 2026 10:59
Banderlog написав:
конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем.
повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія. диктатора вже вбили якщо ти забув.
Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.
Мені здається, ти переоцінюєш трошки рижого довбойоба.
Я думаю, він просто хотів взяти під контроль іранську нафту. Поточна ескалація йому особисто невигідна - він ще не побудував диктатури, а вибори то на носі.
Додано: Суб 16 тра, 2026 11:28
Banderlog написав:
shapo написав:
Во-первых, Европа США не конкурент ни в экономике,ни тем более в военной области в отличие от Китая,она сама давно проигрывает конкуренцию Китая сев на дешёвые российские энергоносители и уничтожая свое энергетику через бред зелёных и левых
Во-вторых, Израиль никогда не рассчитывал на США ведя свои войны,это первая в истории совместная операция. Иран спонсирующий своих прокси вокруг Израиля для него экзистенциальная угроза ,особенно если получит ядерное оружие. И Израиль бы начал или продолжит войну и без США.
И в-третьих,вы не ответили кто же у Израиля союзник в этом регионе кроме перечисленных мною ранее и почему такой негатив в отношении Израиля?
Он что-то должен Украине,его подпись стоит под будапештским меморандумом или он поставлял роzzии шахеды,а она ему спутниковые данные?
И что такое " выиграть войну" в вашем понимании?
Это что,водрузить израильский флаг в Тегеране или Бейруте или отодвинуть ,желательно надолго постоянную угрозу нападения ?
нема ніякого негативу. Мені на байдуже як до євреїв так і до іранців. Втягнення їх в війну з іраном вважаю позитивним для України. Саудівська аравія, йорданія, бахрейн, оае, катар, мароко і думаю що є таємна угода з індією.
Як ви гадаєте якщо б іран знищив лідерів ізраелю разом з членами їх сімей на яких умовах ізраїль б підписав мирну угоду?
Да уж.
Оказывается,Катар финансирующий Хамас лидеры которого до недавнего времени жили в Катаре , финансирующий университеты и СМИ мира для антиизраильской пропаганды это союзник Израиля.
Саудовская Аравия не имеет ни дипломатических отношений,ни иных связей с Израилем.
С Иорданией как и с Египтом после трёх войн холодный мир,но не более как и с Марокко.
А Индия какое отношение имеет к Ближнему Востоку? Она поставляет рабочих в Израиль на замену 200000 арабов приезжавших каждый день из Палестинской Автономии и 17000 из Газы,но не более.
И что Украина выиграла от войны на Ближнем Востоке,получила больше оружия или нефть по низкой цене?
Что касается гипотетического убийства израильского руководства,то у истории как и в жизни нет сослагательного наклонения.
Если бы аятоллы или их прокси могли бы это сделать,то давно бы сделали как это сделал Израиль в Ливане,Иране,Газе
Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44
ЛАД написав:
Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку?
Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч.
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов.
При этом вполне спокойно пользуются дешевизной жизни в Украине.
Тут часто пишут, как Жданов в блокадном Ленинграде жрал красную икру и пирожные. Не знаю, было так или нет, но чем наши топы лучше? Жданова будем разоблачать - ах, какой мерзавец!, - а наши топы молодцы?
Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.
Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
