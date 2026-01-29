Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:
  prodigy написав:...
Інтегральні схеми (напівпровідники): Це залишається найбільшою категорією імпорту, яка постійно перевищує 400 млрд доларів у річному обсязі, оскільки внутрішній попит на потужну обчислювальну техніку випереджає місцеве виробництво.
...
в першу чергу, місцеве виробництво найсучасніші технології не підтримує. та й взагалі це не місцеве виробництво, а ASML.

а ASML - це яскравий приклад, що найсучасніші технології - це лише кооперація, надто вони складні. й це win-win. а Китай не вміє в кооперацію, не та культура. тайванці можуть, а Китай - ні. бо це не працює так - партія наказала, й всі начхали на свої зобов'язання. тому в кооперації - Китай - сила. а в конфронтації - подивимось 8)

Весело, а це ж один народ, як і дві Кореї...
Є творчість
Є копіювання...
Якщо ЩОСЬ створено - то диктатура легко розверне копіювання ... але не останніх а тих які за два покоління перед останніми рішеннями , по тій простій причині, що
Жодна диктатура не МОЖУ змусити ТВОРИТИ,
Бо творчість -це свобода..
А яка може бути свобода, якщо ти в Китаї... а твої батьки в колгоспі за 20 км від тебе... але НЕ МАЮТЬ ПРАВА до тебе приїхати...
Ти купив авто , покористувався ним ... і якщо користувався більше ніж ПЯТЬ років - ТИ ЦЕ АВТО НЕ ПРОДАШ.... можеш відправити батькам в село , але в жодній столиці провінції ти на ньому не зможеш їздити....бо перепродаж не зареєструють.
Тому
Як тут лад про педерацію
шапо про ізраїль ( якщо хтось не памятає то шапо це єврей( такий собі лад тільки єврейський),кандидат швидше за все будівельних наук, який не міг виїхати з Москви бо доглядав маму, діти якого в Австралії, а сам він твердо переконаний ІЗРАЇЛЬТЯНИН який пісяє кипятоком якщо черех два слова на третє не вверне в розмову абревіатуру якоїсь ізраїльської спецслужби(моссад, шабак....)
так не треба про китай.... він великий. сильний ... але без зовнішнього світу він просто колгосп в якому 30% населення вже живуть в 21 столітті, а 70% ще в 18тому.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 тра, 2026 18:33, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ХІМІЯ одна ( лфп і літій -іон і NMC літій іон-це просто зміна матеріалу катола

Це як казати, що бензиновий двигун жигулів і сучасного Мерседеса це одно, бо ті ж циліндри і те ж паливо...
Дюрі-бачі
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:так не треба про китай.... він великий. сильний ... але без зовнішнього світу він просто колгосп в якому 30% населення вже живуть в 21 столітті, а 70% ще в 18тому.

Не хочу розганяти теорії змови, але є ймовірність, що показники чисельності населення поза побережжям трохи завищені.

Китай зараз однозначно сильний, на рівні США, на рівні об'єднаної Європи.

Але в Китаї є глиняні ноги демографії, які не дадуть йому стати лідером за нашого життя. А партія боїться будувати соціалізм, щоб не втратити владу.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:36

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:ХІМІЯ одна ( лфп і літій -іон і NMC літій іон-це просто зміна матеріалу катола

Це як казати, що бензиновий двигун жигулів і сучасного Мерседеса це одно, бо ті ж циліндри і те ж паливо...
Ти гуманітарій, аспірант який підробляє перепродажем чогось з Казахстану)
Я раз в два місяці, знімаю батарейний відсік, щось там міряю , щось переробляю, щось модернізую... щоб воно поїхало)
І ти будеш заявляти що ти краще розбираєшся в ДВС ( які бачив тільки на картинці) ніж я в батарейках... яких відремонтував вже на десяток тисяч доларів... а на 10000 доларів елементів зняв ( по по моїм тестам вони не проходили для використання в авто) і зробивши з них зарядні станції-відправив хлопцям...

Може все таки перестанеш зубоскалити?
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так китай-картонна економіка....

Частково так. В них дуже намальована економіка і офіційним звітам ніколи не можна вірити: той же BYD провертає схеми, коли їх машини купують підставні фірми, а потім продають як б/к з нульовим пробігом.

Але в них є те, що є в москалів і чого нема в нас: колосальний резерв + зовнішнє фінансування. Тому економіка швидко не впаде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 тра, 2026 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:38

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:так не треба про китай.... він великий. сильний ... але без зовнішнього світу він просто колгосп в якому 30% населення вже живуть в 21 столітті, а 70% ще в 18тому.
Не хочу розганяти теорії змови, але є ймовірність, що показники чисельності населення поза побережжям трохи завищені.

Китай зараз однозначно сильний, на рівні США, на рівні об'єднаної Європи.

Але в Китаї є глиняні ноги демографії, які не дадуть йому стати лідером за нашого життя. А партія боїться будувати соціалізм, щоб не втратити владу.
В тебе як завжди, в одному і тому ж повідомленні-два взаємовиключні твердження..
1 КИТАЙ ще НЕ СТАВ лідером
2 Демографія Китаю показує що в майбутньому його позиції погіршаться....

Тобто це те саме що я тобі
Якщо КРАЇНА нагодувала тільки 30% населення - то називати її сильною- це
як мінімум ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
як максимум - сам придумай термін.
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:43

Тому що Вероніка Феншуй - Єрмак - Зеленський - 73% - 2019...
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:48

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так китай-картонна економіка....
Частково так. В них дуже намальована економіка і офіційним звітам ніколи не можна вірити: той же BYD провертає схеми, коли їх машини купують підставні фірми, а потім продають як б/к з нульовим пробігом.

Але в них є те, що є в москалів і чого нема в нас: колосальний резерв + зовнішнє фінансування. Тому економіка швидко не впаде.
Невже не видно що Китай від нас практично НІЧИМ не відрізняється
Що в Китаї навчились прогодовувати 30% населення, а 70 % загнали під плінтус
Що в Україні - 5 % перегодовані. ще 25% нагодовані... а 70% під плінтусом...

Друге питання США-ЄС - 10% ПЕРЕГОДОВАНІ, 40% нагодовані, 40% отримують дотації і тільки 10 голодують...
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 КИТАЙ ще НЕ СТАВ лідером
2 Демографія Китаю показує що в майбутньому його позиції погіршаться....

Не став і не стане в досяжному для нас майбутньому. Але і США не є вже чистим лідером, яким були в 1960-і.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Невже не видно що Китай від нас практично НІЧИМ не відрізняється

Китай відрізняється від нас абсолютно всім. Україна хоч і слабака (в порівнянні з Німеччиною чи Норвегією), але частково соціальна держава. А Китай - дикий капіталізм по відношенню до населення в чистому виді. Таких антисоціальних країн ще пошукати треба. Там навіть пенсії отримають тільки деякі держ чиновники, а 3/4 стариків на утриманні своїх дітей.
Дюрі-бачі
