У період з 2017 по 2026 рік щільність енергії в акумуляторах CATL зросла більш ніж у півтора-два рази: з приблизно \(150–200\) Вт·год/кг до \(280–350\) Вт·год/кг у топових версіях. Це дозволило збільшити максимальний запас ходу електромобілів з 300–400 км до значних 1000–1500 км на одному заряді.

Еволюція технологій та щільність енергії (2017 vs 2026) 2017 рік: Компанія спиралася на традиційні потрійні літій-іонні батареї (NCM).

Їх питома щільність на рівні комірок становила близько \(150–200\) Вт·год/кг. Батареї того покоління вимагали великих фізичних обсягів і маси для забезпечення запасу ходу, а зарядка до 80% займала від 30 до 45 хвилин.



2026 рік: CATL здійснила прорив як у хімічному складі, так і в архітектурі. Компанія впровадила безкаркасну технологію Cell-to-Pack (CTP) та передові матеріали, такі як аноди з низьким розширенням кремнію та нові типи твердого вуглецю:Qilin NCM: Досягає \(280\) Вт·год/кг на рівні комірок.Qilin Condensed (конденсатна батарея): Забезпечує рекордні \(350\) Вт·год/кг, що дозволяє великим седанам проїжджати до 1500 км.



Натрій-іонні (Na-ion): У 2026 році CATL запустила масове виробництво натрієвих акумуляторів (платформа Naxtra), які досягають \(175\) Вт·год/кг, що перевершує показники багатьох ранніх літієвих батарей. Швидкість заряджання та нові архітектури Окрім зростання щільності енергії, колосальний прогрес відбувся у швидкості відновлення заряду.



У акумуляторах Shenxing Ultra-Fast Charging компанія реалізувала технології, еквівалентні \(10\)C, та пікові показники до \(15\)C. Це дозволяє зарядити електромобіль на \(80\%\) всього за 3 хвилини 44 секунди, а повна зарядка займає близько 6 хвилин. Для гібридних авто випущено друге покоління батареї Freevoy, яка дозволяє проїжджати на чистій електриці 500–600 км і заряджатися на надвисоких швидкостях, забезпечуючи загальний гібридний запас ходу понад 2000 км.



