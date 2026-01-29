Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не знаю про що ви тут розвели свої дебати.
Китайці клипають в нових батарех смарфонних такі характеристики які не снились всім іншим продвинутим гігантам, самсунг закинув кучу бабуляса і намагається щось зробити для себе.

А про китай не лідер це конечно мощно, після недавнього візиту вже добре видно хто НЕ лідер. Щоб там пан орест не написав(чекаю аналітику його), але як то кажуть факти на лиці.

ПС. По батареї, за пів року не звик до самсунга, скажу що ніби повернувся в кам'яний вік)



ПСС. Секта любителів, загнивающей бедной расіі, ловіть. Видно що на фільми в них гроші не закінчуються)
https://rezka.ag/series/drama/88097-nov ... -2026.html
BeneFuckTor
 
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 22:53

16 мая (Reuters) - Администрация Трампа в субботу допустила истечение срока действия исключения из санкций, которое ранее позволяло таким странам, как Индия, покупать российскую нефть морским путем. Это исключение было продлено на месяц с целью смягчения дефицита поставок нефти и высоких цен, вызванных закрытием Ираном Ормузского пролива.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что не будет продлевать генеральную лицензию, разрешающую покупку российской нефти, хранящейся на танкерах.
По состоянию на полдень субботы по вашингтонскому времени на сайте Министерства финансов не было размещено никакого уведомления о продлении. Представитель Министерства финансов отказался от дальнейших комментариев.
https://www.reuters.com/business/energy/us-treasury-allows-sanctions-waiver-russian-seaborne-oil-lapse-2026-05-16/
ЛАД
2
 
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 22:58

  Faceless написав:..........
Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.

Можно уточнить - именно чисто менеджеров или всё-таки научно-технических специалистов?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.

Можно уточнить - именно чисто менеджеров или всё-таки научно-технических специалистов?
Менеджерів звісно. Не СЕО, але високих посад
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 23:47

  shapo написав:

И кто вам сказал что нужно непременно куда-то высаживаться чтобы обескровить врага?
И в чем всё-таки состоит геноцид арабов Газы, в том,что Израиль поставляет им электричество,воду,дизель,продовольствие или что убил мало боевиков ХАМАСа ?

В концлагеря німці теж постачали продовольство. :lol: А за всьо таки то хапайте на вскидку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B7%D1%96

Я сказав що без сухопутної операції нікого розбомбити не вдасться. Особливо без американців.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 23:58

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.

Можно уточнить - именно чисто менеджеров или всё-таки научно-технических специалистов?
Менеджерів звісно. Не СЕО, але високих посад

Не знаю, что у вас за круг знакомых.
Жаль, что никаких официальных данных нет. Какие-то исследования тоже не попадались.
Но вот что пишет ИИ:
2. Экспаты и Внутрикорпоративный трансфер (Intercompany Transfer)
Эта категория касается классического бизнеса (FMCG, ритейл, агро, фарма, тяжелая индустрия).
Как уезжали: Менеджеры международных корпораций (PepsiCo, Procter & Gamble, Nestlé, L'Oréal, Philip Morris, Big Four), показавшие выдающиеся результаты в украинских офисах, получили приглашения (или сами подались) на ротацию в штаб-квартиры или региональные офисы на Западе.
Уровень успеха: Очень высокий. Украинский рынок исторически считался на Западе «сложным и турбулентным». Менеджер, успешно руководивший процессами в Украине, на европейском рынке (где все стабильно и предсказуемо) часто показывает сверхэффективность. Наших экспатов в штаб-квартирах в Лондоне, Амстердаме, Женеве или Варшаве ценят за гибкость, стрессоустойчивость и умение принимать быстрые решения.3.

Самостоятельный международный наем (Direct Hire)
Это управленцы, которые осознанно искали работу на Западе, находясь в Украине, и проходили стандартный путь рабочих виз (например, Blue Card в ЕС).
Проходной билет: Самый высокий процент трудоустройства здесь у финансовых директоров (CFO), специалистов по международной логистике (Supply Chain) и digital-маркетингу.
Где оседают: В топе — Польша, Германия, Нидерланды и ОАЭ (хоть это и не Запад, но огромный хаб для наших экспатов). Польша лидирует, так как многие польские компании активно выходили на международные рынки и искали топ-менеджеров с опытом управления крупными масштабируемыми проектами.
Каковы особенности этой группы?
Зарплатный паритет: В отличие от беженцев, которые теряли в доходах, менеджеры-релоканты уезжали на европейские или американские рейты. В среднем, на позиции Middle / Senior Management на Западе они получают от €60,000 до €120,000 в год bruto (в зависимости от страны и сферы).
Проблема «стеклянного потолка»: Даже при идеальном английском и шикарном бэкграунде, независимые украинские менеджеры (не из IT) в первый год-два часто сталкиваются со «стеклянным потолком». Чтобы занять позицию Executive (вице-президент, генеральный директор) в сугубо европейской компании, требуется безупречное знание локального языка (например, немецкого для Германии на уровне $C1/C2$) и, что важнее, глубокое понимание местного законодательства и комплаенса.

Итог: Если украинский менеджер ехал на Запад «по рельсам» международной компании или IT-индустрии, его интеграция успешна почти на 90%. Они не просто нашли работу — они укрепили репутацию украинского менеджмента как одного из самых адаптивных в мире. Самый трудный путь у тех, кто пытается «штурмовать» локальные европейские рынки (например, немецкий или французский средний бизнес) в одиночку, без привязки к глобальным корпорациям.

Первый пункт там был IT. с этим всё понятно, поэтому я опустил.
Реальный п.2. Такие примеры я тоже знаю. Но у нас международных компаний относительно не так много, так что это узкое горлышко, не многие в него проскочат. Так что для подавляющего большинства существует только внутренний рынок. И никуда они с подводной лодки не денутся.
Тому може Вітренко з Смілянським і вибиваються дещо з критеріїв, але це не означає, що треба всьому керівному апарату вводити ліміти відносно зарплати прибиральниці
Я не предлагаю устанавливать лимиты типа 10 (условно) минималок, хотя не исключаю и такого варианта. Но можно, например, ввести тот же прогрессивный налог (который у нас раньше был).
ЛАД
