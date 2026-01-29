Додано: Суб 16 тра, 2026 23:58

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ..........

Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало. ..........Я не знаю яких конкретно топів ви маєте на увазі, міністрів, чи просто топ менеджерів наприклад з бізнесу. Останніх знаю чимало.

Можно уточнить - именно чисто менеджеров или всё-таки научно-технических специалистов? Можно уточнить - именно чисто менеджеров или всё-таки научно-технических специалистов? Менеджерів звісно. Не СЕО, але високих посад Менеджерів звісно. Не СЕО, але високих посад

2. Экспаты и Внутрикорпоративный трансфер (Intercompany Transfer)

Эта категория касается классического бизнеса (FMCG, ритейл, агро, фарма, тяжелая индустрия).

Как уезжали: Менеджеры международных корпораций (PepsiCo, Procter & Gamble, Nestlé, L'Oréal, Philip Morris, Big Four), показавшие выдающиеся результаты в украинских офисах, получили приглашения (или сами подались) на ротацию в штаб-квартиры или региональные офисы на Западе.

Уровень успеха: Очень высокий. Украинский рынок исторически считался на Западе «сложным и турбулентным». Менеджер, успешно руководивший процессами в Украине, на европейском рынке (где все стабильно и предсказуемо) часто показывает сверхэффективность. Наших экспатов в штаб-квартирах в Лондоне, Амстердаме, Женеве или Варшаве ценят за гибкость, стрессоустойчивость и умение принимать быстрые решения.3.



Самостоятельный международный наем (Direct Hire)

Это управленцы, которые осознанно искали работу на Западе, находясь в Украине, и проходили стандартный путь рабочих виз (например, Blue Card в ЕС).

Проходной билет: Самый высокий процент трудоустройства здесь у финансовых директоров (CFO), специалистов по международной логистике (Supply Chain) и digital-маркетингу.

Где оседают: В топе — Польша, Германия, Нидерланды и ОАЭ (хоть это и не Запад, но огромный хаб для наших экспатов). Польша лидирует, так как многие польские компании активно выходили на международные рынки и искали топ-менеджеров с опытом управления крупными масштабируемыми проектами.

Каковы особенности этой группы?

Зарплатный паритет: В отличие от беженцев, которые теряли в доходах, менеджеры-релоканты уезжали на европейские или американские рейты. В среднем, на позиции Middle / Senior Management на Западе они получают от €60,000 до €120,000 в год bruto (в зависимости от страны и сферы).

Проблема «стеклянного потолка»: Даже при идеальном английском и шикарном бэкграунде, независимые украинские менеджеры (не из IT) в первый год-два часто сталкиваются со «стеклянным потолком». Чтобы занять позицию Executive (вице-президент, генеральный директор) в сугубо европейской компании, требуется безупречное знание локального языка (например, немецкого для Германии на уровне $C1/C2$) и, что важнее, глубокое понимание местного законодательства и комплаенса.



Итог: Если украинский менеджер ехал на Запад «по рельсам» международной компании или IT-индустрии, его интеграция успешна почти на 90%. Они не просто нашли работу — они укрепили репутацию украинского менеджмента как одного из самых адаптивных в мире. Самый трудный путь у тех, кто пытается «штурмовать» локальные европейские рынки (например, немецкий или французский средний бизнес) в одиночку, без привязки к глобальным корпорациям.

Тому може Вітренко з Смілянським і вибиваються дещо з критеріїв, але це не означає, що треба всьому керівному апарату вводити ліміти відносно зарплати прибиральниці

Не знаю, что у вас за круг знакомых.Жаль, что никаких официальных данных нет. Какие-то исследования тоже не попадались.Но вот что пишет ИИ:Первый пункт там был IT. с этим всё понятно, поэтому я опустил.Реальный п.2. Такие примеры я тоже знаю. Но у нас международных компаний относительно не так много, так что это узкое горлышко, не многие в него проскочат. Так что для подавляющего большинства существует только внутренний рынок. И никуда они с подводной лодки не денутся.Я не предлагаю устанавливать лимиты типа 10 (условно) минималок, хотя не исключаю и такого варианта. Но можно, например, ввести тот же прогрессивный налог (который у нас раньше был).