ЛАД написав:
Сегодняшние пенсии выплачиваются за счёт труда работающих сегодня людей.
Наскільки ж ти відстав......
Вже десятки років у Західних країнах дохід на капітал перевищує дохід від праці....
Тому парадигма коли попереднє покоління ЗАРОБЛЯЄ на пенсію сьогоднішнім пенсіонерам-вже давно канув в небуття....
Я можу довго і багато описувати , але ВІЗЬМУ один приклад ( він не дуже то для нас підходить , але легко і чітко можна перевірити цифри)
Норвегія
ВВП Норвегії - 520 млрд Доларів
Дохід суверенного Фонду Норвегії - 240 млрд доларів....
А тепер треба просто усвідомити для себе
ВВП це все що створено , це не ДОХІД , від ВВП треба відмінусовати гроші які йдуть на підтримку працездатності тих хто створює..
Так от
Як правило дохід який вищий 5% від ВВП - це вже азійські тигри..
От і виходить
Від капіталу у Фонді Норвегія заробляє - 250 млрд доларів
Від прці всієї Норвегії - заробляє _______25 млрд доларів..
Саме на цьому НЮАСНСІ і базується МОЯ теорія про те що ДЕМОГРАФІЯ і якість життя - не мають між собою практично ніякого звязку... точніше падіння народжуваності не впливає на падіння доходів пенсіонерів... які живуть за рахунок доходу від власних заощаджень
Ще раз
в мене річна пенсія від Держави=місячному доходу від одного з консервативних бізнесів.....