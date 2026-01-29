Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 11:39

  Shaman написав:
  Schmit написав:Це алея слави у Гайсині Вінницької області — лише офіційні втрати.
...
На алеї 231 ім'я, населення міста — 23к, коефіцієнт пропавших безвісти до офіційно загиблих — 1,6–2, поранених — 7. Екстраполювати втрати на всю країну неважко.
Ще пара-трійка років такої "переможної" війни і...

й що? буде ще більше жертв, так. але що ж робити? є відповідь на це питання? Україна готова хоч сьогодні припинити війну - але не готова саме Раша... хоч сьогодні в цьому ніхто не сумнівається? чи сумніваються, але заперечувати очевидні речі надто безглуздо?

й ще раз нагадаю - в умовах окупації кількість загиблих не буде меншою, хіба це будуть інші люди. а кількість зниклих та заарештованих зросте кратно.

тому пропонуйте, що ж зробити - але немає пропозицій, все, що можна Україна робить. є лише критика та жахання... тому пропозиції вносить Мадяр - й вони працюють...

Що робити, вам казали:
- у 2019 - тоді ви хотіли поржать і позаглядати комусь у...
- 2020-2022, але тоді ви слухали тарологиню Феншуй замість директора ЦРУ.
- 2022-2025, але "то все зрада і капітуляція".
Мінські домовленості, дорожня карта Порошенка - зрада і капітуляція, Стамбул, усі плани Трампа - зрада і капітуляція, Фінський/Грузинський сценарій - зрада і капітуляція.
Залишаються шлях Афганістану (тільки жити після такої "перемоги" тут будуть індуси та хасиди), шлях УНР та японський сценарій. Вибирайте, що більше підходить.
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 11:40

  Shaman написав:у вас все просто - дають гроші - це добре, не дають гроші - це погано. варіант заробити гроші - для вас схоже не існує

Хто сказав? Заробляти гроші це добре, але коли заробляєш + дають - це ще краще.
А Україні навіть заробляти не дають, просто наші товари за рівними умовами на ринок не пускають.

А що сказати по суті про "диверсифікацію"? Наче ж диверсифікація має виглядати інашке: давали по 40 США і ЄС, а тепер, скажімо, мали б давати 40 ЄС і по 20 Китай і араби...
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 11:49

«Ето чо?». У Мережі публікують кадри масштабної атаки БПЛА на Москву і область, повідомляють про загиблих і пожежі — головне
Коментуючи атаку, командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підкреслив, що Москва не є недосяжною ціллю для українських дронів і втратила «односторонній абонемент» на спокійне життя.

й оце класичне руське - "а нас за что???"
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 11:52

по-перше - 2019 рік, це не до мене ;)

але все в минулому - от треба було щось робити. й так постійно, що робити зараз - відповіді немає. постійно розумний потім.

японський сценарій 1905 року влаштовує ;)
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 11:55

  flyman написав:
  Shaman написав:й трошик уваги деяким нашим форумчанам :oops:

ЕШБ: почни з себе!
Шаман, коли?

де запалало - шапка на голові, чи щось нижче попереку? :lol:

як тебе питають - сітківку вже підклеїв? особову справу намацав? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 12:21

  Бетон написав:Зображення

Только людей из под завалов достали и пляшут

Зато выборы нельзя


кто сказал что нужно бросить песни на войне(с)

вчора один військовий у відпустці трошки гарно поспівав з ранку, я задумався...
прийшов до висновку, що він має співати, якщо молодий і здоровий (і досі живий)

а ота молодь, (що танцює)...вона з іншої планети (інопланетяни) з планети Мавп, їм все можна
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 12:25

  fox767676 написав:
Analityka_Kush написав:
Неадекватное отношение к Трампу объясняется тем, что эти оценки формируются без учета специфики текущего исторического момента.Трампа "судят" исходя из представлений о потенциале США периода расцвета.Но дело в том, что США как наследник проекта Римской империи сейчас находится если и не в фазе заката, то точно в "позднем периоде" своего развития.Поэтому действия Трампа нужно оценивать, исходя из того, что операционных возможностей у него по сравнению с Рейганом, Клинтоном, Бушами и Обамой - на порядок меньше.Оценивать Трампа, исходя из представлений о США периода расцвета данной империи - это все равно, что оценивать действия императора Феодосия по меркам Цезаря или Октавиана Августа.Император Феодосий был примечательным историческим деятелем, но именно после его правления распалась Римская империя на Восточную и Западную. Трампа хотят все оценивать как Августа или Цезаря, но для этого ему нужно было стать президентом США в 80-х годах прошлого столетия, максимум в начале нулевых.На Диком Западе в ковбойских салунах над таперами (пианистами), висела табличка: "не стреляйте в тапера, он играет как может".Если перефразировать данное "объявление", можно сказать: "не ругайте Трампа, он президентствует так, как позволяет нынешний потенциал США". Стратегию Трампа можно назвать "движением галсами" - это когда у парусника нет попутного ветра и он использует боковой: кажется, что парусник движется то вправо, то влево (зигзагообразно), но на самом деле он движется вперед, просто намного медленнее, нежели тогда, когда в его паруса дует попутный ветер.Попутного ветра, как это было в 80-х-90-х годах прошлого столетия, у США сейчас нет.Если оценивать некогда единый Западный геополитический мегакластер в качестве наследника Римской империи, то Трамп - это действительно реинкарнация Феодосия Великого: после его каденции произойдет окончательный распад Запада на Западную империю (США) и Восточную (ЕС).


російська х*йня, ніяких галсів у трампа,
прямо по курсу міни-full speed ahead(c)
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 12:32

shapo одне питання: чому останні 12 років Ізраїль голосує проти в резолюціях ООН в підтримку України, ви синхронно голосуєте з рф , південною Кореєю та іншими державами-терористами
Think about it

В Ізраїлі пояснили, чому в ООН вони виступили проти української резолюції
Ізраїль, як і раніше, вважає Росію агресором у війні, що триває в Україні, заявив міністр закордонних справ Гідеон Саар в інтерв'ю порталу Politico в середу. У понеділок Ізраїль проголосував в ООН разом зі США і Росією, проти української резолюції, яка засуджує Москву в третю річницю її агресії.


quote]"Ми голосували разом з американцями, але я як і раніше вважаю, що Росія є агресором (...) наша позиція не змінилася, але ми вважали, що американській ініціативі слід дати шанс спробувати закінчити цю війну і вирішити її мирним шляхом", – зазначив Саар.[/quote]
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 12:33

Shaman
Уважно перечитав статтю і категорично не згідний із 1 і 6 пунктами. В статті описують альтернативну реальність, де більше грошей зараз - це погано, бо колись може їх буде менше... ИМХО саме ці пункти описують чому війна буде тривати довше.
Десь доля істини є в 2, 3, 4 і 7 пунктах, але явно гіперболізована. Повністю згідний тільки з 5 пунктом.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 тра, 2026 12:37, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2026 12:36

російська х*йня, ніяких галсів у трампа,
прямо по курсу міни-full speed ahead(c)


Розумію
Для немудрьоного одеського стерненківця забагато букв та історичних референсів
Але прикметник "російський" йому краще залишити собі цитувачу усіляких мілових та лівшиців коли українець цитує українця
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 тра, 2026 12:40, всього редагувалось 1 раз.
