prodigy
очікую, що після виборів більшість буде в демократів і таких законів буде багато, але нам це не дуже допоможе.
Вже навіть імпічмент Трампа не виглядає рятівним, бо нам би треба повну заборону МАГА, як в нас комуністів...
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:24
prodigy
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:29
російський 3,14здеж,
модератор, припиніть російську пропаганду цього запроданця
серед людей, яким 80+ пенсії маленькі, але не у всіх, у мого батька 300 дол
а ті, хто вийшли на пенсію після 2020р (серед мої сусідів і знайомих) у тих пенсія 400-450 дол (для України це нормально, а якщо дружина має скажемо 200-250дол, то жити можна, в селах інша картина, але там люди мають пай 2-3 га землі, здають в оренду +город/сад не шикарно, але на порядок краще ніж за часи ссср (коли в селі пенсія було 3рубля, потім 6 в період 1975-1980, коли була жива моя бабця )
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 17 тра, 2026 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:29
Забавно,что вы назначили меня ответственным объяснять уже и решения правительства на международном уровне.
Естественно,у меня есть собственное мнение по этому вопросу,но насколько оно объективно судить не могу.
Могу предположить,что Израиль как и Украина голосует так,как выгодно тем, с кем он имеет дело.
Поэтому Израиль идёт в фарватере США ,а Украина которая,кстати,тоже не воздерживается,а голосует за антиизраильские резолюции в фарватере антисемитского ЕС.
Возможно,существует неформальные связи с путинской Россией где до 2022 Нетаньяху иногда шагал рядом с Путиным в шествии бессмертного полка с портретом который ему дали.
Да и оппозиция кроме,наверное,Лапида тоже настроена про-российски в отличие от основной массы народа хотя среди колбасной алии 90-х встречается немало ватников не выучивших за 30 лет иврит и смотрящих российские ТВ каналы.
И последнее.
Давно дискредитированное ООН как и его голосования не оказывают никакой роли на реальную политику и реальные войны.
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:31
для цього треба податки платити. Бандерлог не для цього свої гроші заробляв - податки нехай лохи платять та євреї. а, ще німці, щоб було на що нашим біженцям жити
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:38
Ну вот,наконец и призыв забанить.
В отличие от вас я ещё и украинский пенсионер получающий среднюю пенсию в 2026г аж 8500 грн.
Вышел я на нее в 2016 и она была 3200грн. Моя покойная жена получала при стаже 45 лет 4500 грн.
Ещё недавно у меня была квартира на Печерске и потому я прекрасно знаю сколько стоит коммуналка зимой равно как и стоимость продуктовой корзины в сентябре 2025г когда был последний раз в Киеве. С тех пор по отзывам оставшихся знакомых и родственников ситуация только ухудшилась.
Конечно, если у вас есть пай или вы сдаете в городе квартиру,а лучше две,то можно и выжить. Но поэтому я и написал что должен быть источник дохода.
И про СССР врать не надо. Мои отец с матерью с начала 80-х годов получали 132р пенсии каждый - 120+10% за стаж или ещё за что-то ,не помню
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:39
знову трохи побуду адвокатом диявола
з пенсіями в Україні біда. є статистика, скільки людей отримує пенсії близько до мінімальної - й їх чимало. напевне ті, хто вийшов на пенсію до 2010 року. жити на 5 т грн важкувато, а без власного житла - й неможливо
й головний момент, який опускаєте. виплата на квартиру - така допомога є й в Німеччині, й в Ізраілі, й в інших розвинених країнах. в Україні - немає, а це головна стаття витрат.
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:41
Конкретно тут не бачу предмета суперечок
Коли Рим був у силі і не мав сильних супртивників він міг безболісно витримати Калігулу, Нерона, Комода. А коли відродилася Персія, наплодились і навчились воювати германці, та ще й поперли з Азії гунські орди то навіть Юліан, Феодосій та Майоріан не змогли переломити негативний для Імперії хід істориї.
І у 20 столітті західний світ на чолі науково-технічного прогресу та ще й на фоні задовільної демографії. То приборкати СРСР з його адміністративними диспропорціями та ще й маючи у союзниках стрімко зростаючий КНР, було алгоритмічно неважко.
Зараз часи схожі на
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 тра, 2026 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:41
дякую, це головна причина: Бібі грає на шкіряній флейті путіна,
а ваша місцева вата не нащо не впливає (бо Бібі не звертає на них уваги),
чому він так робить? боїться злити паперового тигра (країна рф успадкувала всі вади совка, після 2006 року всі хвороби стали явними, гра в демократію припинилась (ще в жовтні 1993р коли розстріляли Парламент), 7 років після отримання влади путін грав в поганого і доброго поліцейського(Єльцин був поганим)
Ізраїль в особі Бібі маючи за спиною США веде себе ірраціонально, заграє з путіним, який знав про 7 жовтня, це гидота (мерзость)
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:42
Да,я неоднократно слышал что это моя вина в том,что я получал зарплату в конверте,а белая шла по минималке.
Вот только этим советчикам могу сказать,что когда работаешь по найму,то не ты устанавливаешь правила и условия,а призывы заставить работодателя платить по белому звучавшие с экранов украинского ТВ были сродни предлагать налоговой которая крышевала эти схемы перестать брать взятки
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:46
не головна,
у мого батька: квартира-1500грн ( стало майже 2000грн, чому? він втимяшив собі
про "світломаскування", закрив вікна і в день живе зі світлом
лікі-1500грн
продукти -7000 грн
