Додано: Нед 17 тра, 2026 17:06

ЛАД написав: Сегодняшние пенсии выплачиваются за счёт труда работающих сегодня людей. Сегодняшние пенсии выплачиваются за счёт труда работающих сегодня людей.

Наскільки ж ти відстав......Вже десятки років у Західних країнах дохід на капітал перевищує дохід від праці....Тому парадигма коли попереднє покоління ЗАРОБЛЯЄ на пенсію сьогоднішнім пенсіонерам-вже давно канув в небуття....Я можу довго і багато описувати , але ВІЗЬМУ один приклад ( він не дуже то для нас підходить , але легко і чітко можна перевірити цифри)НорвегіяВВП Норвегії - 520 млрд ДоларівДохід суверенного Фонду Норвегії - 240 млрд доларів....А тепер треба просто усвідомити для себеВВП це все що створено , це не ДОХІД , від ВВП треба відмінусовати гроші які йдуть на підтримку працездатності тих хто створює..Так отЯк правило дохід який вищий 5% від ВВП - це вже азійські тигри..От і виходитьВід капіталу у Фонді Норвегія заробляє - 250 млрд доларівВід прці всієї Норвегії - заробляє _______25 млрд доларів..Саме на цьому НЮАСНСІ і базується МОЯ теорія про те що ДЕМОГРАФІЯ і якість життя - не мають між собою практично ніякого звязку... точніше падіння народжуваності не впливає на падіння доходів пенсіонерів... які живуть за рахунок доходу від власних заощадженьЩе разв мене річна пенсія від Держави=місячному доходу від одного з консервативних бізнесів.....