TUR написав: budivelnik написав: Поки совки неокріпші уми не позасирали -уточню Поки совки неокріпші уми не позасирали -уточню

Может вам в ГСВГ Германии и продавали мясо по 10 руб/кг в 1985 но в Киеве оно тогда было 5 руб / кг на базаре. В магазине - да (около 2,5 руб / кг ужасного качества если без блата ).

Уточнения для молодых и неокрепших мозгов всегда полезны

Коли через 40 років суперечка йде про ціну на базарі 5 чи 10 рублів/кг.... бо це сильно впливає на фразу70 рублів в 1985 було краще ніж 3500 грн пенсії і 2025..Виходить більш серьозних аргументів то й не має...Так на хвилькуСьогодні мясо в любій точці містав 1985 , на базарі, бажано зранку, бажано в знайомого продавця. бажано що це був не передсвятковий період....Ще треба комусь описувати прЄлЄстІ совка?Анекдоти20 зїзд (1980 рік)Суслов - Радянський народ семимильними кроками йде в коммунізм....Брєжнєв - А чого в магазинах мяса немає ?Суслов - настільки швидко рухаємось , що скотина не встигає.....Брєжнєв - в 10 пятирічці у нас будуть перебої з мясомГолос з залу - будемо працювати без вихіднихБрєжнів - в 11 пятирічці у нас будуть перебої з молокомГолос з залу - будемо працювати в дві зміниБрєжнєв - в 12 пятирічці у нас будуть перебої з хлібомГолос з залу - будемо працювати цілодобовоБрєжнєв - шановний а в якій галузі Ви працюєтеГолос з залу - працівник крематорію