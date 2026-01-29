Додано: Сер 20 тра, 2026 05:26

budivelnik написав: katso написав: А чем тогда, что незыблемо? Время человеческой жизни и возможность отдыха. Работаем столько же, 8 часов. Вот и вопрос "а как отдыхаем". А чем тогда, что незыблемо? Время человеческой жизни и возможность отдыха. Работаем столько же, 8 часов. Вот и вопрос "а как отдыхаем". 1 В китайців є лайка

Щоб ти жив в епоху перемін...

Ми живемо в епоху перемін, найгірший проміжок часу з точки зору 5000 літньої історії китаю...

в нас ця епоха перемін не закінчується. Ти чомусь рішив що в цій грі є незгораємі суми. Але в нас воно все горить. Наступний етап зубожіння населення це втрата совіцької нерухомості.Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном🇨🇳🇷🇺 Китай таємно тренував московитів, частина з них уже воює проти України — Reuters🖥 Про це йдеться у матеріалі агентства з посиланням на три європейські розвідки і документи, які бачили журналісти. Наприкінці 2025 року в Китаї підготували близько 200 московитів. Когось із них уже зафіксували серед московських операторів дронів в окупованому Криму та Запорізькій області.✍️ Двомовну угоду про підготовку підписали у Пекіні 2 липня 2025 року старші офіцери обох сторін. Московитів мали тренувати на військових об'єктах у Пекіні та Нанкіні. У відповідь сотні китайських військових мали проходити підготовку в росії. Угода також забороняла будь-яку згадку про візити у ЗМІ та передачу інформації третім сторонам.✈️ Більшість курсів стосувалася ударних дронів, FPV і протидії БПЛА. Решту курсів присвятили РЕБ, армійській авіації, бронепіхоті, поводженню з вибухівкою і розмінуванню. Один із внутрішніх московських звітів, датований груднем 2025-го, описує курс із загальновійськового бою для близько 50 військових у філії піхотної академії Сухопутних військ НВАК у Шицзячжуані на сході Китаю. Московитів тренували вести вогонь з 82-мм мінометів і коригувати влучання дронами.👀 На іншому курсі вчили збивати дрони РЕБ-рушницями, мережевими системами перехоплення і дронами-перехоплювачами. Звання тих, чиї імена встановила розвідка, — від молодшого сержанта до підполковника. Імена є у московському військовому документі зі списком відряджених до Китаю. Він теж потрапив до Reuters.«Тренуючи російських військових на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у війні в Україні, Китай залучений до війни на європейському континенті значно глибше, ніж було відомо раніше», — сказав агентству один зі співрозмовників із розвідки.ℹ️ МЗС Китаю заявило Reuters, що Пекін зберігає «об'єктивну і неупереджену позицію» і сприяє мирним переговорам, а «зацікавлені сторони не повинні роздмухувати конфронтацію». Міноборони росії та Китаю на запит не відповіли.