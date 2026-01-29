Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:26

  flyman написав:БТС: "звільни місце для індуса"

БТС має вже випускати ролик Білоруський напрямок, а він ніяк. А там або Київ, або Польща/Литва/Латвія. І у Фінів/Естонців нова база під носом. Питання чи буде існувати ЄС не менш екзестенційне, бо США, орки і Китай краще візьмуть всіх розрізнених. Індуси і іже з ними, поки що екзестенційна загроза 150$/місяць українцям...
stm
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:39

  stm написав:
[qu
Суха математика: ви, не я, відвойовуєте більше територій ніж вони беруть... Китай наразі не просто так супутники фігачить...
це не правда. Нема відвоювань більше територій. Там змінилосась методика оцінки контролю територій. По факту є розширення кілзони та нищення нових територій. Не захват росією а нищення.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 13:46

  Banderlog написав:
  stm написав:
[qu
Суха математика: ви, не я, відвойовуєте більше територій ніж вони беруть... Китай наразі не просто так супутники фігачить...
це не правда. Нема відвоювань більше територій. Там змінилосась методика оцінки контролю територій. По факту є розширення кілзони та нищення нових територій. Не захват росією а нищення.

Є, може це метри, незначні. Але є ;) але не це основне. Основне ППО і балістика для усього ЄС без США...
stm
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 15:27

Щастя яке випало

Зображення

Це завдяки оцим нагнітателям «повістка - це шлях в морг».


напишіть Славку в коментах



Флайман вірить що крім нього так далеко (аж до коментарів) хтось заходить з цими сміттєвими відосіками.
Повідомлень: 19071
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 15:37

Українці фізично починають зникати. Кожна жінка повинна народжувати по 7-8 дітей, щоб повернутися до населення у 52 мільйони, як це було на момент незалежності, — голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 15:50

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном


Да ти шо ...

Коли тобі про це писали, що ти казав ? "Кітай хоче миру, Китай надавить на Росію і все закінчится" )

Час іде. Тобі ж писали що наступні умови будуть гірші за попередні?

Лозунги - це непогано, але де факти ? )
Повідомлень: 14101
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit
То може ти нарешті приєднаєшся і покажеш, як треба воювати?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 16:25

По факту, сьогодні зранку чув 2 збиття, не кажучі про те, скільки було збито по області
Повідомлень: 14101
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 16:27

Schmit
УНР і зникло, тому що пішли на принизливі умови миру ...
Повідомлень: 14101
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Поговорим на злобу дня" ...

Навчання та всі, всі, всі ...

Вчергове в Білорусі проходять військові навчання і вчергове розганяється тема "напад з теріторії Білорусі".

Тому, викладу свої думки ... що можу бути далі

1) А нічого далі не буде.

Побряцають зброєю, навчання закінчуться, всі роз"їдуться

2) Знову можуть піти в Україну з теріторії Білорусі

Вирогідно.
Навіть скоріше за все, підуть через Волинську і Рівненську області, ніж через Чернігівську та Київську області
Хоча з тих дурнів все станеться

Тоді для Білорусі не буде, як в 2022 році.
Білоруські НПЗ можуть виявитись зайвими і вийдуть з чату

3) Піти на балтійські країни

Багато хто про це пише і я сам підтримую цю думку, що для путіна помацати 5-ю статтю НАТО через балтійські страни на зараз - прям саме те

Дональд Дак ображенний на НАТО, тому буде стояти осторонь та робити вигляд, що він нічого не помічає
Якщо що, то весь тягар ляже на европейські країни і ніхто не скаже, як воно буде, бо нападу на країни НАТО ще не було

Але це вікно можливостей для путіна - літо 2026 року, далі воно буде закриватись довиборами в США
Тоді, Дональд Дак, як політична тварина, може і мачо вмикнути
Повідомлень: 14101
