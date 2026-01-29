Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А то после перепечатывания этого opinion харько-львовским бигунцом - оно очень сильно на подстрекание к непойми чему выглядит

він переїхав з Харкова у Львів бо звідти краще видно оперативно-тактичну обстановку та горизонт розвалу імперії
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Поки в Китаю торговий профіцит то компартія може безболісно вмикати друкарський верстат і глушити будь які проблеми грантами, податковими пільгами і списанням боргів
Так досягнути торгового профіциту- не важко
Заганяєш 70% населення в 19-те століття, огорожуєш його адмінкордонами і все... в тебе профіцит...

ПС
Ти в курсі Що на момент розстрілу Чаушеску в Румунії - в Румунії єдиній з країн РЕВ був свій золотий запас і профіцит ?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 16:38

  Banderlog написав:Справа не тільки в тому коли 15 лютого? Питання що буде далі?
Що там було опісля того як вигнали совіцьких окупантів? Чи продовжився потік допомоги з заходу?
Давай розшифруємо що таке ДОПОМОГА ЗАХОДУ
Якщо ти про те що кожному роздадуть по Герою ЄС і по ляму зелених - то такої допомоги не буде
Якщо ти думаєш що хтось буде переживати за пенсію Лада- також Заходу це до дупи.....

То що ж тоді буде?
А буде просто полегшений доступ до
а - кредитів Західних Банків... виключно для тих хто в стані організувати їх повернення з відсотками
б - до ринків Заходу... виключно в тих галузях , які зараз для Заходу є проблемними...

Тобто ХАЛЯВИ- ні для кого не буде
МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ САМОСТІЙНО - покращиться...

Мені цього достатньо , хоч для мене по барабану буде полегшений бізнесовий клімат чи ні - я все одно цим вже не скористаюсь..
А от діти ще встигнуть....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 17:05

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:тягнибоку якщо його якийсь росіяни чи єврей образили - треба було особисто розбиратися а не народ на народ розпалювати

Справа в тім що народ на народ то вогник таки був... не то шоб сильно іскрило, но тліло... а він не то й сам мав вогник в грудях не то тільки руки хтів погріти... голова предмет тьомний.
Брешуть люди що сама Фаріон була комунячкою :lol: а потом як почала боротьбу непримеренну в дитячих садочках з рускоязичієм.


Ірина Фаріон вступила до лав Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) 15 квітня 1988 року.У 1987 році вона спочатку стала кандидаткою у члени партії, а наступного року була офіційно прийнята до Компартії. Документів, які б підтверджували її вихід із КПРС до моменту заборони партії у 1991 році, в архівах виявлено не було. Фаріон підтверджувала цей факт своєї біографії.


скажу тобі інформацію, шо членство в партії кпрс не дуже суттєво допомагало в кар'єрному рості, але капітанів без членство в КПРС не існувало

тому, якщо планував дорости до капітана, треба було дбати про партійній квіток.
легше всього було вступити в СА(бо армія робітнича-сеоянська), а інженеру чи штурману
вже сложніше: коли тобі 23-24 (після вишу) кажуть ще молодий, розумом не доріс до партії, а якщо вже став старпомом(в чмп це було років в 34-39) і не член партії, то ні за які гроші не вступиш. По перше на одного офіцера на судні комуністів має бути серед рядлових порівну чи навіть більше, бо ще раз кпрс це не партія партноменклатури(по факту так і було), а партія народних мас(селян і робочих)
Помполіт збирає збори екіпажу(на партійні збори приходять навіть не члени, тобто всі, у партії немає секретів від народу, і той каже: наш старпом дозрів і написав заяву про вступ в кпрс. Тут піднімається якийсь токар дядя Вася (50років, партійний стаж 30), типу нашого ЛАДа і з ленінським прищуром питає: а чого це ви пан старпом вирішили у майже 40 років вступати в кпрс, ви мабуть капітаном мрієте бути, а я ще в 20років (з армії), в партії і нам такі як ви кар'єристи в партії не потрібні. І все, привіт капітанству. Не давали людям росту до 1992р до розпаду совка, коли це стало не те що не обов'язково, просто на судні припинили діяльність не тільки кпрс, бо партії в 1992-93 росли як гриби.

Бандерлог, я б не вішав на убиту Фаріон членство в кпрс, у совку з 270млн-18,5млн мали партійний квіток (7%), гірше за явних комуністів були безпартійні, які таємно писали доносили на сусідів і навіть родичів( як павлік морозов).

Напередодні розпаду СРСР, станом на 1 січня 1990 року, Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС) налічувала 19 228 217 осіб (разом із кандидатами у члени). Безпосередньо членів партії було 18 856 113.
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 17:06

  budivelnik написав:То що ж тоді буде?
А буде просто полегшений доступ до
а - кредитів Західних Банків... виключно для тих хто в стані організувати їх повернення з відсотками
б - до ринків Заходу... виключно в тих галузях , які зараз для Заходу є проблемними...

Тобто ХАЛЯВИ- ні для кого не буде
МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ САМОСТІЙНО - покращиться...

Для этого же, наверно, в ЕС вначале вступить нужно будет? - в чужую страну тот же City и так кредиты дает. Вот, правда ставка - ну совсем не штатовская :oops:
Это, например, какие? - Первая десятка ВВП страны туда попадает? :roll:
_hunter
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 17:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це тим, хто не втомлюється нахвалювати Китай, ігноруючи очевидні проблеми

Валентин хоч би перевіряв перед записом відео який бред йому чат нагенерує. Особливо порадувала "девальвація" юаня, хоча навіть відносно Євро відбулась ревальвація за рік з 8.30-8.40 до 7.90, не кажучи вже про долар чи гривню...

Поки в Китаю торговий профіцит то компартія може безболісно вмикати друкарський верстат і глушити будь які проблеми грантами, податковими пільгами і списанням боргів


теж знаходив у нього нестиковки і рік тому припинив дивитись
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 17:16

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Поки в Китаю торговий профіцит то компартія може безболісно вмикати друкарський верстат і глушити будь які проблеми грантами, податковими пільгами і списанням боргів
Так досягнути торгового профіциту- не важко
Заганяєш 70% населення в 19-те століття, огорожуєш його адмінкордонами і все... в тебе профіцит...

ПС
Ти в курсі Що на момент розстрілу Чаушеску в Румунії - в Румунії єдиній з країн РЕВ був свій золотий запас і профіцит ?


я був в Констанці в листопаді 1987р, телебачення один канал з 17.00 дл 20.00
потім білий шум, місто вимикає вуличне освітлення, мрак, суцільна темрява, навіть собаки не гавкають, транспорт теж не їздить, румини відпочивають , навіть в квартирах електрики не має, як у нас у 2025/26 після блекаутів

а добу тому були в Варні-у болгар приватні ресторани, европейські дискотеки, навіть стриптиз (після 23.00 у ресторані), хоч така сама біднота як в совку(машин, одяг, будинки)

сьогодні в Румунії трошки краще живуть за Болгарію

За даними МВФ, номінальний ВВП Румунії у 2025 році становив $422,51 млрд, а ВВП Болгарії — $127,92 млрд. За показником на душу населення лідирує Румунія із \(\$22 436\) проти \(\$20 426\) у Болгарії
prodigy
 
