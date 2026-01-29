Додано: Чет 21 тра, 2026 17:05

Banderlog написав: fox767676 написав: тягнибоку якщо його якийсь росіяни чи єврей образили - треба було особисто розбиратися а не народ на народ розпалювати тягнибоку якщо його якийсь росіяни чи єврей образили - треба було особисто розбиратися а не народ на народ розпалювати

Справа в тім що народ на народ то вогник таки був... не то шоб сильно іскрило, но тліло... а він не то й сам мав вогник в грудях не то тільки руки хтів погріти... голова предмет тьомний.

Брешуть люди що сама Фаріон була комунячкою а потом як почала боротьбу непримеренну в дитячих садочках з рускоязичієм. Справа в тім що народ на народ то вогник таки був... не то шоб сильно іскрило, но тліло... а він не то й сам мав вогник в грудях не то тільки руки хтів погріти... голова предмет тьомний.

Ірина Фаріон вступила до лав Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) 15 квітня 1988 року.У 1987 році вона спочатку стала кандидаткою у члени партії, а наступного року була офіційно прийнята до Компартії. Документів, які б підтверджували її вихід із КПРС до моменту заборони партії у 1991 році, в архівах виявлено не було. Фаріон підтверджувала цей факт своєї біографії.

Напередодні розпаду СРСР, станом на 1 січня 1990 року, Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС) налічувала 19 228 217 осіб (разом із кандидатами у члени). Безпосередньо членів партії було 18 856 113.

скажу тобі інформацію, шо членство в партії кпрс не дуже суттєво допомагало в кар'єрному рості, алетому, якщо планував дорости до капітана, треба було дбати про партійній квіток.легше всього було вступити в СА(бо армія робітнича-сеоянська), а інженеру чи штурманувже сложніше: коли тобі 23-24 (після вишу) кажуть ще молодий, розумом не доріс до партії, а якщо вже став старпомом(в чмп це було років в 34-39) і не член партії, то ні за які гроші не вступиш. По перше на одного офіцера на судні комуністів має бути серед рядлових порівну чи навіть більше, бо ще раз кпрс це не партія партноменклатури(по факту так і було), а партія народних мас(селян і робочих)Помполіт збирає збори екіпажу(на партійні збори приходять навіть не члени, тобто всі, у партії немає секретів від народу, і той каже: наш старпом дозрів і написав заяву про вступ в кпрс. Тут піднімається якийсь токар дядя Вася (50років, партійний стаж 30), типу нашогоі з ленінським прищуром питає: а чого це ви пан старпом вирішили у майже 40 років вступати в кпрс, ви мабуть капітаном мрієте бути, а я ще в 20років (з армії), в партії і нам такі як ви кар'єристи в партії не потрібні. І все, привіт капітанству. Не давали людям росту до 1992р до розпаду совка, коли це стало не те що не обов'язково, просто на судні припинили діяльність не тільки кпрс, бо партії в 1992-93 росли як гриби.Бандерлог, я б не вішав на убиту Фаріон членство в кпрс, у совку з 270млн-18,5млн мали партійний квіток (7%),, які таємно писали доносили на сусідів і навіть родичів( як павлік морозов).