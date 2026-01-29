він переїхав з Харкова у Львів бо звідти краще видно оперативно-тактичну обстановку та горизонт розвалу імперії
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:15
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:21
Так досягнути торгового профіциту- не важко
Заганяєш 70% населення в 19-те століття, огорожуєш його адмінкордонами і все... в тебе профіцит...
ПС
Ти в курсі Що на момент розстрілу Чаушеску в Румунії - в Румунії єдиній з країн РЕВ був свій золотий запас і профіцит ?
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:38
Давай розшифруємо що таке ДОПОМОГА ЗАХОДУ
Якщо ти про те що кожному роздадуть по Герою ЄС і по ляму зелених - то такої допомоги не буде
Якщо ти думаєш що хтось буде переживати за пенсію Лада- також Заходу це до дупи.....
То що ж тоді буде?
А буде просто полегшений доступ до
а - кредитів Західних Банків... виключно для тих хто в стані організувати їх повернення з відсотками
б - до ринків Заходу... виключно в тих галузях , які зараз для Заходу є проблемними...
Тобто ХАЛЯВИ- ні для кого не буде
МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ САМОСТІЙНО - покращиться...
Мені цього достатньо , хоч для мене по барабану буде полегшений бізнесовий клімат чи ні - я все одно цим вже не скористаюсь..
А от діти ще встигнуть....
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:05
скажу тобі інформацію, шо членство в партії кпрс не дуже суттєво допомагало в кар'єрному рості, але капітанів без членство в КПРС не існувало
тому, якщо планував дорости до капітана, треба було дбати про партійній квіток.
легше всього було вступити в СА(бо армія робітнича-сеоянська), а інженеру чи штурману
вже сложніше: коли тобі 23-24 (після вишу) кажуть ще молодий, розумом не доріс до партії, а якщо вже став старпомом(в чмп це було років в 34-39) і не член партії, то ні за які гроші не вступиш. По перше на одного офіцера на судні комуністів має бути серед рядлових порівну чи навіть більше, бо ще раз кпрс це не партія партноменклатури(по факту так і було), а партія народних мас(селян і робочих)
Помполіт збирає збори екіпажу(на партійні збори приходять навіть не члени, тобто всі, у партії немає секретів від народу, і той каже: наш старпом дозрів і написав заяву про вступ в кпрс. Тут піднімається якийсь токар дядя Вася (50років, партійний стаж 30), типу нашого ЛАДа і з ленінським прищуром питає: а чого це ви пан старпом вирішили у майже 40 років вступати в кпрс, ви мабуть капітаном мрієте бути, а я ще в 20років (з армії), в партії і нам такі як ви кар'єристи в партії не потрібні. І все, привіт капітанству. Не давали людям росту до 1992р до розпаду совка, коли це стало не те що не обов'язково, просто на судні припинили діяльність не тільки кпрс, бо партії в 1992-93 росли як гриби.
Бандерлог, я б не вішав на убиту Фаріон членство в кпрс, у совку з 270млн-18,5млн мали партійний квіток (7%), гірше за явних комуністів були безпартійні, які таємно писали доносили на сусідів і навіть родичів( як павлік морозов).
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:06
Для этого же, наверно, в ЕС вначале вступить нужно будет? - в чужую страну тот же City и так кредиты дает. Вот, правда ставка - ну совсем не штатовская
Это, например, какие? - Первая десятка ВВП страны туда попадает?
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:09
теж знаходив у нього нестиковки і рік тому припинив дивитись
Додано: Чет 21 тра, 2026 17:16
я був в Констанці в листопаді 1987р, телебачення один канал з 17.00 дл 20.00
потім білий шум, місто вимикає вуличне освітлення, мрак, суцільна темрява, навіть собаки не гавкають, транспорт теж не їздить, румини відпочивають , навіть в квартирах електрики не має, як у нас у 2025/26 після блекаутів
а добу тому були в Варні-у болгар приватні ресторани, европейські дискотеки, навіть стриптиз (після 23.00 у ресторані), хоч така сама біднота як в совку(машин, одяг, будинки)
сьогодні в Румунії трошки краще живуть за Болгарію
