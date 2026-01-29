Додано: П'ят 22 тра, 2026 04:23
ЛАД
Вийшов ні з чим не потому, что проиграл, а потому что не смог победить.
Ааааа. А Україні треба перемога на червоній площі?
Но там была другая война - партизанская. И условия, подходящие для партизанской войны - горы, где легко скрыться.
Всі війни зараз різні. Чим вам не «партизанська війна», коли заводи на мільйони доларів палають в глибокому тилу. Або за 150 км від фронту на логістичних артеріях палають паливозаправники і вантажівки з божприпасами. Тільки їх не Голіков Льоня , Дубінін Володя чи Марат Казей чи Зоя космодемянська підривають, а невидимий нікому Микола сидячи в Дніпрі.
И если ориентироваться на соотношение потерь 1:2,
Чому на них треба орієнтуватись? Якщо правильну пропорцію в Україні знає мабуть тільки з десяток людей. Бо навіть комбриг знає співвідношення в полі діяльності тільки своєї бригади.
Але хай будуть такі цифри. У орків 30 (це явно можливий максимум) на місяць. Незворотні хай 20. Тобто у нас 10. Цю цифру я взяв «як варіант». То це вже «закінчуються»? Я від Летусроків з перших днів війни чую , що «українці закінчуються». Флайман теж з виглядом йуморного сміхуюнчика тут ги-гикав «до останнього діда».
То ця цифра про «останнього діда»?
Якщо казати про «бажаючі закінчуються», так вони ще в 22-му закінчились. А Летусроки і Флаймани навіть не починались. У них нема навіть якихось штрафів. Нема арештованих рахунків. Ніхто не викинув на мороз конфіскуючи уютний підвальчик на хабарах незаконно збудований. . То де ж тут «закінчуються»?
Додано: П'ят 22 тра, 2026 05:57
Надеюсь, вы не верите в цифры, которые озвучивал Зеленский.
Я не дуже памʼятаю що він там озвучив, бо в принципі не дуже слухаю що він взагалі каже.
В Україні проблема зовсім не у втратах (хоча навіть цифра в 10 тис чоловік / місяць це жахлива трагедія, яка до 24.02.22 в голові ніяк не поміщалась би, а зараз звучить як «статистика»).
Проблема, що держава вирішила «переважну більшість» залишити в теплій ванній, типу війни нема. Не знаю чому так вирішила. Може бо совісно, що сама безбожно краде наче живе в свій останній день . Але так не може бути, що десятки мільйонів живуть як жили , коли менше 10% змушені (примусово в основному) ризикувати життям.
Я памʼятаю як на цих сторінках пан Флайман правєдно возмущався, коли вводили ВЗ 5% замість 1.5. Це ж наскільки треба бути уху-ївшим в своїй наглості, що навіть таку малу долю віддавати воюючій державі - западло. Ви вважаєте що держава не повинна була вже давно обмалювати такій публіці інші перспективи , які звуться «так як було вже не буде , і обирай між «погано» і «дуже погано». Щоб він радів «погано» і дякував якимсь своїм богам «ну хоч так, а не гірше».
Додано: П'ят 22 тра, 2026 06:21
ЛАД написав:
У нас все, даже самые большие патриоты, признают, что мы сильно отстаём от передовых стран в области экономики во всём - и в конструкциях, и в технологиях, и в организации. В общем, во всём.
Чергова брехня, маніпуляція та просування кацапонаративів. Все як завжди.
