Вийшов ні з чим не потому, что проиграл, а потому что не смог победить.
Ааааа. А Україні треба перемога на червоній площі?
Но там была другая война - партизанская. И условия, подходящие для партизанской войны - горы, где легко скрыться.
Всі війни зараз різні. Чим вам не «партизанська війна», коли заводи на мільйони доларів палають в глибокому тилу. Або за 150 км від фронту на логістичних артеріях палають паливозаправники і вантажівки з божприпасами. Тільки їх не Голіков Льоня , Дубінін Володя чи Марат Казей чи Зоя космодемянська підривають, а невидимий нікому Микола сидячи в Дніпрі.
И если ориентироваться на соотношение потерь 1:2,
Чому на них треба орієнтуватись? Якщо правильну пропорцію в Україні знає мабуть тільки з десяток людей. Бо навіть комбриг знає співвідношення в полі діяльності тільки своєї бригади. Але хай будуть такі цифри. У орків 30 (це явно можливий максимум) на місяць. Незворотні хай 20. Тобто у нас 10. Цю цифру я взяв «як варіант». То це вже «закінчуються»? Я від Летусроків з перших днів війни чую , що «українці закінчуються». Флайман теж з виглядом йуморного сміхуюнчика тут ги-гикав «до останнього діда». То ця цифра про «останнього діда»? Якщо казати про «бажаючі закінчуються», так вони ще в 22-му закінчились. А Летусроки і Флаймани навіть не починались. У них нема навіть якихось штрафів. Нема арештованих рахунків. Ніхто не викинув на мороз конфіскуючи уютний підвальчик на хабарах незаконно збудований. . То де ж тут «закінчуються»?
Надеюсь, вы не верите в цифры, которые озвучивал Зеленский.
Я не дуже памʼятаю що він там озвучив, бо в принципі не дуже слухаю що він взагалі каже. В Україні проблема зовсім не у втратах (хоча навіть цифра в 10 тис чоловік / місяць це жахлива трагедія, яка до 24.02.22 в голові ніяк не поміщалась би, а зараз звучить як «статистика»). Проблема, що держава вирішила «переважну більшість» залишити в теплій ванній, типу війни нема. Не знаю чому так вирішила. Може бо совісно, що сама безбожно краде наче живе в свій останній день . Але так не може бути, що десятки мільйонів живуть як жили , коли менше 10% змушені (примусово в основному) ризикувати життям. Я памʼятаю як на цих сторінках пан Флайман правєдно возмущався, коли вводили ВЗ 5% замість 1.5. Це ж наскільки треба бути уху-ївшим в своїй наглості, що навіть таку малу долю віддавати воюючій державі - западло. Ви вважаєте що держава не повинна була вже давно обмалювати такій публіці інші перспективи , які звуться «так як було вже не буде , і обирай між «погано» і «дуже погано». Щоб він радів «погано» і дякував якимсь своїм богам «ну хоч так, а не гірше».
ЛАД написав:У нас все, даже самые большие патриоты, признают, что мы сильно отстаём от передовых стран в области экономики во всём - и в конструкциях, и в технологиях, и в организации. В общем, во всём.
Чергова брехня, маніпуляція та просування кацапонаративів. Все як завжди.
fler написав:Колись давно тут на форумі одна розумна людина виклала "інсайд" щодо цієї війни приблизно такого змісту: "У світі накопичилося багато старої зброї, яку необхідно утилізувати. Крім того, потрібен полігон для випробувань нової зброї. Тому сильні цього світу вирішили скористатися цієїю війною для вирішення зазначених завдань. При цьому кількість українців, що залишиться після війни вони визначили 25 млн." Про кордони після війни там нічого не було сказано. Як я зрозуміла тоді, війна має завершитись, коли в Україні залишиться 25 млн. українців. Договорняк, коротше кажучи.
Украинцев уже на данный момент меньше, чем 25млн на неоккупированных территориях. Лень искать ссылку, но только на днях читал про 20-22млн
20 мая, Зеленский снова предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Беларуси и Брянщины (которая граничит с Черниговщиной и севером Сумщины). Поэтому он даже собирал Ставку верховного главнокомандующего.
«Россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление», — сказал глава государства.
Кроме того, он поручил МИДу Украины подготовить «дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси».
Сегодня Зеленский лично поехал на северные рубежи, в частности, в город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите.
Меня вот это беспокоит, как бы потужный не скомандовал на превентивный удар по Беларуси и не устроил вторую курскую кампанию. У меня есть друг(врач), говорит - этот может и скомандовать.
ЛАД написав:Да и насчёт "достать" слухи сильно преувеличены. Конечно, в Артек или Молодую гвардию попасть было проблематично, но в обычный пионерлагерь взять путёвку не представляло такую уж невыполнимую задачу даже для персичного, а не партхозпрофработника.
Не представляло ... 1 раз на всё детство ...
Потому как, чистая арифметика - на всех тупо не хватало мест