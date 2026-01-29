Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:10
_hunter написав: Hotab написав:
чому вони не страждають від війни
В будь якій країні при будь якій війні нескладно знайти тих, хто не страждає і навіть краде
. Так собі відмазка..
Даже во время Второй Мировой? 🤔
Но даже если тогда тех одного/двух и можно было бы найти - вопрос же в том, что сейчас их тоже "1-2", но тысячи...
Один из тысяч примеров: Хищения в блокадном Ленинграде: «Дело снабженцев»В условиях катастрофического голода в Ленинграде возник черный рынок, который снабжался за счет масштабных хищений из государственных складов. В 1942–1943 годах ОБХСС вскрыл целую сеть преступников среди руководства торговых баз.Суть расхищения: Известно дело банды директора магазина Кронштадтского торга и его сообщников. Они списывали продукты как «уничтоженные при артобстрелах» или создавали искусственные излишки за счет недовеса измученным голодом блокадникам.Масштаб: При обысках у дельцов изымали десятки килограммов золотых монет, ювелирные изделия, сотни тысяч рублей и тонны дефицитных продуктов (масло, сахар, шоколад), в то время как обычные граждане получали по 125 граммов суррогатного хлеба. Большинство участников таких банд были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу).
Воровали всегда и везде. Разница только в том, что "тогда" часто расстреливали.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:27
Ну вот об этом-то и речь: сейчас же крадунцов чуть ли не на руках носят...
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:27
Faceless
Уборщица в АТБ на руки 25кгрн не получает.
Там охрана столько не получает(а бой и краденое с зрп то высчитывают)
Вопрос откуда берутся те 5млн.грн. на зарплаты ОТГ.
Если с налога на жителей какого - то вариантов много(кроме выборов) - места глухие, волки мадьярские голодные.
А если ЕС их отдельным платежом подкармливает от минималки - то тут сложнее
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:32
_hunter
А третий вариант - "просто хоро" - что мешает своим гражданам дать?
Всім «хоро» не може бути під час війни. Тільки бігунцям. А решті треба щось з агресором робити.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:45
Hotab написав:_hunter
А третий вариант - "просто хоро" - что мешает своим гражданам дать?
Всім «хоро» не може бути під час війни. Тільки бігунцям. А решті треба щось з агресором робити.
Да и без войны не может быть.
Человек - такая скотина, которая всегда недовольна.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:47
Hotab написав:_hunter
Теперь становится понятно - откуда ("из кого") "расстрельные тройки" появились...
А третий вариант - "просто хоро" - что мешает своим гражданам дать?
Всім «хоро» не може бути під час війни. Тільки бігунцям. А решті треба щось з агресором робити.
Всім «хоро» - никогда быть не может. По крайней мере еще никогда такого не было
Вопрос же в том - зачем мешают тем, кому не треба? А кому треба - пусть и роблять _себе_ что хотят.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:58
Faceless написав:
У, яка страшна корупція, голові ОТГ з замами нарахували більше середньої зарплати по країні + якісь річні премії (якщо прикинути, що річна премія хай 2 оклади, тоді 5млн/6/14 окладів це 59524 грн до податків, мінус ПДФО та ВЗ це 45833). Жах, які гроші, аж дві зп прибиральниці в АТБ.
Незрозуміла ваша іронія. Який сенс існування тоді цього ОТГ : зібрати податки і поділитись між собою (бо ж 5 млн на шістьох то небагато?))
Порівнюючи рівні бюджету/результату/відповідальності можна допустити що у Філатова чи Кличка зарплата тоді 1 млн баксів у місяць?
Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:17
Hotab написав:
Проблема, що держава вирішила «переважну більшість» залишити в теплій ванній, типу війни нема. Не знаю чому так вирішила. Може бо совісно, що сама безбожно краде наче живе в свій останній день . Але так не може бути, що десятки мільйонів живуть як жили , коли менше 10% змушені (примусово в основному) ризикувати життям.
Бачите, ось Вам і відповідь чому мільйони чоловіків ховаються. Усі хочуть бути у теплій ванні. Вони не можуть зрозуміти чому саме їм ця держава потрібна, а усім іншим - ні. У такій війні тим чи іншим чином повинні брати участь усі, а коли одних примушують, а інші мають право жити для себе, то у тих, кого примушують, виникає природне бажання сховатись і послати інших кудись подалі. Не існує «особливих» громадян.
