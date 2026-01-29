КИЕВ, 22 мая (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что дипломатические усилия по прекращению войны России на Украине должны быть активизированы, добавив, что он ожидает новых предложений США о том, как будет вестись эта дипломатия. Зеленский, выступая в своем вечернем видеообращении, также заявил, что ситуация на линии фронта благоприятна для Украины. Он сделал это заявление после переговоров на виртуальной встрече с лидерами Великобритании, Франции и Германии. «Сейчас необходимо сделать все возможное для активизации дипломатии, — сказал Зеленский. — Я также ожидаю ответа от американской стороны относительно возможных форматов и графика встреч». Зеленский заявил, что тенденция на поле боя «не отвечает интересам оккупанта. Мы продолжаем наращивать темпы уничтожения российского личного состава. Это, наряду с санкциями всех форм, вынуждает Россию выбирать дипломатический путь» ......В британском заявлении говорится, что Зеленский проинформировал лидеров о «прогрессе, достигнутом украинскими вооруженными силами в последние недели, поскольку они продолжают наращивать оборону в условиях непрекращающихся атак (президента России Владимира) Путина». В заявлении говорится, что три лидера «подтвердили, что в ближайшие месяцы они удвоят свою поддержку» и согласились с тем, что «противостояние российской агрессии остается жизненно важным для европейской и глобальной безопасности».
ХЕЛЬСИНГБОРГ, Швеция, 22 мая (Reuters) - Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила в пятницу, что выведет Францию из объединенного военного командования НАТО, если будет избрана президентом в следующем году. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро назвал эту позицию «безответственной». ...........По словам дипломатов, перспектива того, что французское руководство в будущем займет более дистанцированную позицию по отношению к структурам НАТО, будет внимательно отслеживаться в столицах, которые и без того обеспокоены долгосрочными обязательствами Вашингтона перед Европой. Большинство политических блоков, включая «Национальное объединение», на этой неделе поддержали увеличение расходов на оборону в нижней палате парламента, что подчеркивает более широкое стремление к укреплению французской армии на фоне продолжающейся войны России на Украине .