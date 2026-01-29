ХЕЛЬСИНГБОРГ, Швеция, 22 мая (Reuters) - Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила в пятницу, что выведет Францию из объединенного военного командования НАТО, если будет избрана президентом в следующем году. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро назвал эту позицию «безответственной». ...........По словам дипломатов, перспектива того, что французское руководство в будущем займет более дистанцированную позицию по отношению к структурам НАТО, будет внимательно отслеживаться в столицах, которые и без того обеспокоены долгосрочными обязательствами Вашингтона перед Европой. Большинство политических блоков, включая «Национальное объединение», на этой неделе поддержали увеличение расходов на оборону в нижней палате парламента, что подчеркивает более широкое стремление к укреплению французской армии на фоне продолжающейся войны России на Украине .
Краткое содержание - Российские чиновники заявляют, что под завалами могут оставаться до 18 детей. - Москва заявляет, что во время нападения в общежитии находились 86 подростков. - Украина заявляет о нанесении удара по командному пункту беспилотника. - Обвиняет Москву в «манипуляциях» ........ Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить произошедшее. Обе стороны отрицают преднамеренные обстрелы мирного населения во время войны. Украина хочет вернуть Луганск, один из четырех восточных регионов, которые Москва в одностороннем порядке объявила своей территорией в 2022 году, что Киев осудил как незаконный захват земель. Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова заявила, что 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет спали в общежитии Старобильского колледжа Луганского педагогического университета, когда ночью украинские беспилотники нанесли по нему удар. .....Местная жительница Любовь Яковлевна рассказала агентству Reuters, что слышала громкие взрывы во время атаки, которая, по ее словам, сначала была проведена ракетным обстрелом и была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем, по ее словам, она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие, вызвав пожары и вынудив людей искать убежище в ее многоквартирном доме. «По нашей квартире прокатилась ударная волна. Никто не мог спать всю ночь. Мы наблюдали за пожарами. Мне было страшно, я дрожала, это было действительно ужасно», — сказала она. ......На прошлой неделе президент Владимир Зеленский пообещал отомстить после того, как возложил красные розы к руинам киевского многоквартирного дома, где в результате ракетного удара России погибли 24 человека, в том числе трое детей.
а де були твої пости, коли в Кієви зруйнували половину 9ти поверхової понельки? в Києві за 2025 рік
Зазначається, що РФ запустила по Києву 2556 БпЛА, 122 крилаті і 88 балістичних ракет. Протягом року було пошкоджено понад 1200 житлових будинків, 119 освітніх закладів, 39 лікарень. Загалом — понад 3600 об'єктів.
"Росіяни травмували 945 жителів міста, з них 67 дітей. Загинула від ворожих атак 171 людина, 13 — діти", — сказав Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що у столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 2697 житлових багатоповерхівок, 140 приватних будівель, 56 закладів охорони здоров'я та 314 освітніх закладів.
в Україні за 2025рік
У 2025 році в Україні зафіксували найвищу від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість жертв серед цивільних. За минулий рік війна забрала життя 2 514 мирних жителів, ще 12 142 людини отримали поранення.
ЛАД написав:Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет?
Ось неповний перелік "дурнів", які створюють виробництво під ударами шахедів і ракет. Попри повномасштабну війну, з 2022 року в Україні активно будуються та відкриваються нові промислові заводи.Найбільша концентрація нових потужностей припадає на індустріальні парки, де станом на початок 2026 року вже збудовано22 нові заводи, а ще 15 підприємств перебувають на стадії будівництва. Цей процес фінансується як українським бізнесом, так і великими іноземними інвесторами, що фокусуються на майбутній відбудові країни. Ключові галузі та масштабні проєкти: Будівельні матеріали та скло.Французька компанія Saint-Gobain у листопаді 2024 року відкрила новий завод гіпсових сумішей на Прикарпатті (інвестиції €11 млн).Німецький гігант Knauf інвестує €150 млн у будівництво масштабного заводу з виробництва гіпсокартону на Тернопільщині.Фінська Peikko Group зводить завод композитних конструкцій в індустріальному парку «Біла Церква».Компанія Oberbeton інвестує понад $25 млн у завод залізобетонних конструкцій поблизу Тернополя.City One Development з 2022 року будує склозавод у Березані на Київщині («Місто скла», інвестиції €100 млн). Агропереробка та харчова промисловість. Через зміну логістики відбувся бум зернопереробки: з початку війни запрацювало 32 нові зернопереробні заводи (22 заводи відкрилися у 2024 році та 10 — у 2025 році), переважно у центрі та на заході України. Вони спеціалізуються на борошні, крупах та макаронах.На Житомирщині наприкінці 2025 року запрацював перший завод із виробництва біоклею з гороху. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК)В Україні розгорнуто масштабне будівництво підземних оборонних заводів для безпечного та безперервного виробництва зброї, боєприпасів та дронів в умовах постійних повітряних ризиків. Легка промисловість та машинобудуванняКомпанія «ТК - Домашній текстиль» запустила нову фабричну лінію у Києві на базі колишніх складів.Компанія Karmel анонсувала інвестиції у $10 млн для будівництва нового заводу з виробництва обладнання для бетону у Хмельницькому.
а де були твої пости, коли в Кієви зруйнували половину 9ти поверхової понельки?
Так, але Луганськ — Україна, "там же наши люди", за якими потрібно оголошувати таку ж жалобу, як і за киянами. Чи вже ні?