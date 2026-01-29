Додано: Суб 23 тра, 2026 09:41

ЛАД написав: Shaman написав: Banderlog написав: ...

- повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;



- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);

кущіївщина? бо автора не шукає... як вижу цей лівацький популізм - не повертаємо, так відразу зрозуміло, хто такі ідеї розповідає...



а оподаткування почтових відправлень - це перестати субсідувати промисловість Китаю - краще нехай тут виробляють

Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет?

И вы, вроде, за рынок и свободную конкуренцию? Или уже нет?

И с каких пор отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья это лівацький популізм?

для початку - а де хоч якась згадка про виробництво? до чого це? й до речі, й створюють, й інвестують - так звісно, що більше подалі від кордону.саме формулювання - пільгова ставка ПДВ - це вже маніпуляція. вона ніяка не пільгова, це просто ставка ПДВ 0% при експорті. це СУТНІСТЬ цього податку. при імпорті платиться всі 20% від повної вартості, при експорті 0%, при продажах в середині країні - платиться 20% від різниці купівлі-продажу, якщо спрощено...й оподаткування поштових відправлень - саме про це. ми перекриваємо можливість зарубіжних виробників продавати продукцію БЕЗ сплати ПДВдо речі, при експорті залізної руди ПДВ не так багато до повернення насправді...й де я кажу про оподаткування доходів? але ніт, все одно підтягуємо. відповідь така - це не популізм. але от які справи - навіть при ставці 18+5 багато хто все одно оптимізує на зп. там, де це роблять - це більше 50% від зп... для початку нам треба побороти оце явище - ухиляння від сплати податків загалом...й головне - автор таки Кущале чомусь Бандерлог все одно не хоче вказувати