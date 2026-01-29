Додано: Суб 23 тра, 2026 11:10
Faceless написав:
Ніколи нічого не брав на тему, але з Польщі, Німеччини, США тепер замовляти стане набагато дорожче
підтримуйте українського ритейлера, купуйте в Епіцентрі
доставка до пунктів видачі безкоштовна
Додано: Суб 23 тра, 2026 11:21
Я по можливості підтримую національного виробника, але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше
Мало того, часто того що треба тупо немає в Україні взагалі
От зараз замовляв вуха на подарунок. В США 339 баксів, плюс баксів 25 їх податки, плюс баксів буде 60 мито і доставка.
В Україні немає в наявності, і то ціни що світять більше 600 доларів.
Що-що, а рітейл в Україні не бідує і має сильних лобістів в парламенті. Вони нанили зниження інтерчейнджу, і все зниження пішло їм в прибуток, ціни звісно ніхто не знизив. Впевнений, що і це зниження/скасування безмитного ввезення теж їх тиск. Мова не в протидії Китаю взагалі. Просто великий рітейл хоче придушити дрібних (і не менш барижних насправді) перекупів з ОЛХ, що взагалі працюють вчорну + мотивувати населення купувати в них, а не напряму, зробивши прямі покупки в закордонних магазинах невигідними
Додано: Суб 23 тра, 2026 11:25
й питання, а хто ж має сплатити ПДВ при імопрті 20% - якраз 100 дол й буде. США невдалий приклад, там ПДВ немає, тому немає зменшення ціни при експорті.
й яка має бути маржа в рітейлі - яка ваша думка?
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:01
что такое “якраз 100 дол й буде“? — если учесть “світять більше 600 доларів“.
А соседний ЕС - где есть VAT - хороший пример?
Насчет "хто ж має сплатити ПДВ": тут один перекуп утверждал, что платит он. Но если перекупа в цепочке нет - наверное никто платить не должен? 🤔
Насчет маржи - вопрос неправильный: пусть хоть 1000% ставят, но не мешают - админ-мерами - мимо них покупать. А там народ сам решит - сколько не жалко.
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:11
й яка має бути маржа в рітейлі - яка ваша думка?[/quote]Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати.
В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав
В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:17
контрабас - це не мімо них - це мімо держави купувати. купуйте напряму, але ПДВ сплатить - й буде вам щастя.
платити ПДВ має імпортер. якщо імпортуєте напряму - то пересіний напевне
скільки в 600 дол ПДВ? а то ви дивні питання задаєте
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:24
Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати.
В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав
В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.
бачите, ви вже розумієте, що маржа 20% - це не так багато.
я скажу трохи іншу - якщо дорого - купить щось дешевше. вуха за 339 дол - це не є дешевий сегмент. (339 + 25 + 60) * 1,2 = 509 дол - собівартість в Україні. плюс маржа рітейла. дорого? дивись вище. сплата ПДВ при імпорті - це обов'язок всіх. накладання ПДВ на посилки це просто їх оподаткування. ось ці 20% - це основне здорожчання, а не маржа рітейлу. насправді в них вона може дійсно висока - а яка обертаємість цієї продукції?
ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:28
Так а 600 откуда взялись - если цена на кордоне 400 с копейками? 🤔
Ну т.е. если импортера нет - никтотплатить не должен?
Импортер — это физическое или юридическое лицо, которое заключает внешнеторговый контракт и ввозит товары, услуги или результаты интеллектуальной деятельности из-за рубежа на территорию своей страны (или таможенную территорию).
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:32
Я повторю, на всякий случай: в той же Германии - VAT 19%, а если цены с перекупскими сравнивать - разница бывает в разы. Это как объясняется? 🤔
Додано: Суб 23 тра, 2026 12:35
так скільки в 600 дол ПДВ? просте питання.
давай порахуємо - на кордоні 424 дол плюс ПДВ 85 дол. й це ще без мита - не знаю, чи воно є. тобто на кордоні 520 дол, в магазині 600 дол - ви ваажаєте, що 80 дол велика націнка. помиляєтесь. в черговий раз показує, як ви далекі від бізнесу...
вважаєте, що якщо по пошті - то ніхто не ввозить? ні, покупець ввозить. а інакше тоді всі не платили б - це водії та матроси ввозять, всі інші збоку стоять
