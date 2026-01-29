Shaman написав:[quote="5957957:Faceless"]Я по можливості підтримую національного виробника, але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше Мало того, часто того що треба тупо немає в Україні взагалі От зараз замовляв вуха на подарунок. В США 339 баксів, плюс баксів 25 їх податки, плюс баксів буде 60 мито і доставка. В Україні немає в наявності, і то ціни що світять більше 600 доларів. Що-що, а рітейл в Україні не бідує і має сильних лобістів в парламенті. Вони нанили зниження інтерчейнджу, і все зниження пішло їм в прибуток, ціни звісно ніхто не знизив. Впевнений, що і це зниження/скасування безмитного ввезення теж їх тиск. Мова не в протидії Китаю взагалі. Просто великий рітейл хоче придушити дрібних (і не менш барижних насправді) перекупів з ОЛХ, що взагалі працюють вчорну + мотивувати населення купувати в них, а не напряму, зробивши прямі покупки в закордонних магазинах невигідними
й питання, а хто ж має сплатити ПДВ при імопрті 20% - якраз 100 дол й буде. США невдалий приклад, там ПДВ немає, тому немає зменшення ціни при експорті.
й яка має бути маржа в рітейлі - яка ваша думка?
Маржа нікому нічого не винна, в принципі, але є така штука, як конкуренція. Відповідно до цієї конкуренції для себе я не бачу сенсу переплачувати десятки відсотків вартості, якщо можу не переплачувати. В США є податок з продажів, sales tax, я про нього написав В ЄС якби я купував особисто зробив би рефанд того ПДВ, але купуючи онлайн я цього зробити не можу. При цьому навіть купуючи в тій же Польщі, часто можна навіть з їх ПДВ і з вартістю доставки купити дешевше, ніж у наших зубожілих ритейлерів.
бачите, ви вже розумієте, що маржа 20% - це не так багато.
я скажу трохи іншу - якщо дорого - купить щось дешевше. вуха за 339 дол - це не є дешевий сегмент. (339 + 25 + 60) * 1,2 = 509 дол - собівартість в Україні. плюс маржа рітейла. дорого? дивись вище. сплата ПДВ при імпорті - це обов'язок всіх. накладання ПДВ на посилки це просто їх оподаткування. ось ці 20% - це основне здорожчання, а не маржа рітейлу. насправді в них вона може дійсно висока - а яка обертаємість цієї продукції?
ніхто не ЗАБОРОНЯЄ купувати за кордоном. але вимагають, що треба сплатити податки. й тут починають бурмотіти навіть законослухняні - дорого [/quote] Ну по-перше, податки і так сплачуються двічі. По-друге, ПДВ на імпорт існує виключно для вирівнювання ситуації бо експортер не додає ПДВ імпортеру, тому імпортер і має додати ПДВ зі своєї сторони. У випадку фізичної особи при купівлі товару онлайн виходить подвійний ПДВ. У крупних рітейлерів в цьому плані перевага, але їх маржа робить цвну для покупця часом все одно вище, ніж подвійне оподаткування + більш дорога логістика. І вони не хочуть поступатися і робити меншу націнку, їм вигідніше не дати можливості покупцям уникати подвійного оподаткування і купувати дешевше ніж в них. Я вже не кажу, що рітейл і купує значно дешевше гуртом і логістика дешевше, ніж нова пошта. Це не про бажання платити податки. Це про уникнення конкуренції з закордонними магазинами:)
Shaman написав:яка маржа має бути в мережі ритейлу?
Залежить від оборотності товару. Бо одне діло купити полуницю в Закарпатті і за 2-3 дні всю продати в Києві, і їздити 2 рази в тиждень, а зовсім інше - закупитись телевізорами, які будуть рік стояти на полиці.
Shaman написав:ПДВ ви додаєте зайве - це інший податок.
Ви підприємець з 30-річним стажем і всі 30 років платите цей податок? Так щоб Вам було ясно Ви платите ПДВ не тільки на зарплату, а й на податки з Заплати Для наочності можу розписати Ви створили на 1200 доданої вартості і у вас виникло податкове зобовязання по сплаті ПДВ в 200 одиниць.. А знаєте на які суми ці 200 одиниць нараховуються ? Гроші на руки - 595 йде на руки_____119 грн ПДВ ЄСВ__________ - 220 йде в ПФ ________44 грн ПДВ ПДФО_________ - 180 йде в податкову__36 грн ПДВ Військовий________5 йде в ЗСУ_________1 грн ПДВ Всього__________1000+________________200 пдв=1200
можете мені не пояснювати, я за всі 25 років свого стажу адмініструю цей податок, й припускаю, що розуміюсь на ньому краще від вас вважайте тоді це ще одним умовним податком на прибуток (який по іншому обчислюється), але не на зп. ви ж не рахуєте податок на прибуток як податок на зп?
й особливо коли ви складаєте відсотки - це взагалі некоректно - там зовсім інші бази, які не корелюють. й ви ж не платите 20% ПДВ? ви платите 20% зобов'язань мінус 20% вхідного кредиту.
Чудово , накінець то знайшли податківця який адмініструє цей податок і в ньому розбирається Давайте зробимо кілька припущень 1 Ви вирішили крім роботи в податковій , влаштуватись до мене по сумісництву щоб заробити дитині на велосипед 2 Я надав вам відходи від виробництва вартістю в НУЛЬ і дозволив Вам САМОСТІЙНО виготовити з них велосипед , а я в свою чергу ЗОБОВЯЗАВСЯ Вам за роботу ПОВЕРНУТИ ВСІ ГРОШІ які в мене залишаться після оподаткування... Ви виготовили велосипед , який я оцінив в 12 000 грн і виставив його по цій ціні в магазині... 3 Переходимо до полати праці.. Отже Ви як працівник СТВОРИЛИ ДОДАНОЇ Вартості на 12 000 ( ви нічого ніде не купували , а просто використали свою працю і відходи які знайшли на смітнику) Я , як працедавець попросив Вас допомогти мені розібратись з оподаткуванням, щоб випадково не надурити вас при розрахунку. Отже Ви нараховуєте СОБІ заробітну плату виходячи з чинного Законодавства і тимчасово отримуєте право бухгалтерського підпису для перерахування податків Крок 1 Так як у Вас ВІДСУТНІ податкові накладні до відшкодування(ви витратили тільки свою працю) - то спочатку Ви перераховуєте ПДВ з 12 000... Тобто 2000 - Ви відправляєте в казначейство як ПДВ У Вас залишається 10 000 ( яка повністю ОПОДАТКОВАНА ПДВ і ви це пдв вже перерахували) З 10 000 - ви забираєте ЄСВ 22% ____________________________1804 грн У вас залишається 8 196 грн , з яких ви вираховуєте 18% ПДФО і 5% Військового=1885грн І я виплачую Вам на руки 12 000 - 2000ПДВ - 1804 ЄСВ - 1885 ПДФО+Військовий = 6311 грн 4 Ви берете цих 6311 грн і йдете до мене в магазин купити велосипед який ПОВНІСТЮ створений ВАШИМИ руками Я показую чек Там буде велосипед - 12 000 грн в тому числі ПДВ 2 000 грн...
Питання до великого адміністратора ПДВ з 25 річним стажем... То Ви отримали зарплату повністю і тільки як покупець сплатили 2000 грн ПДВ Чи Ви спочатку як працівник віддали 2000 грн ПДВ Державі, а потім як покупець сплатили 12000 в тому числі ПДВ ( і це при тому що для того щоб купити те що ви самі зробили Вам треба було ще докласти 5689 грн...
Ну це сильно спрощено Якщо ЗП менша за граничну базу нарахування ЄСВ, то при ЗП на руки 10000: Брудна ЗП - 12987 ЄСВ нараховується на брудну ЗП, тобто реальна база оподаткування для порівняння буде 15844 І загальне податкове навантаження - 36.88%. Тобто трохи менше. У разі, якщо зарплата вище за базу ЄСВ то ця ставка ще трохи нижче
Є реалії , є математичні викрутаси Реалії Якщо працівник працює на фірмі платнику ПДВ , то навіть якщо його працедавець в соціальній орієнтації має звання БОГ все одно працівник отримає не більше ніж 50% від ним створеного... це при умові що у фонд зарплати піде 100% створеної працівником доданої вартості, але так як є амортизація. розвиток і так далі... то працедавець рівня БОГ не може РЕАЛЬНО віддати більше 40% від створеного Праціником. (а 60% піде в ПФ/ДержБюджет) І поки доходи найбідніших(тих хто живе виключно на зарплату) будуть оподатковуватись в 2-3 рази вищим податком ніж доходи багатих - до того часу ніхто нічого не зможе зробити з корупцією... Бо якщо ЧЕСНО працівник отримує 30 одиниць з 100 створених А не чесно - може отримати 100.. То що там казав основоположник марксизму маркс? Якщо капітал(а для працівника його праця це ЄДИНИЙ його капітал) бачить 300% прибутку... то він не зупиниться перед жодним злочином... а в отруєному совком суспільстві несплата податків це навіть не насморк....
Faceless написав:але не бачу сенсу підтримувати національного перекупа, що на той самий товар робить націнку поверх мита, податків, логістики ще відсотків 20-50 а буває і більше
Поясніть мені Перше - скільки Ви заробляєте в годину(на це можете не відповідати , просто зафіксуйте в себе в голові) Друге - скільки ви залишаєте права заробити в годину перукарю(продавцю/касиру /електрику/сантехніку) Третє А тепер просто порівняйте цифри Мій продавець продає хліб , націнка на нього 20%... тобто на кожній булці хлібу є 4-5 грн маржі... до сплати податків Так як я вже показував вище рівно половина від створеного йде в податкову.. Таким чином Скільки булок хліба має продати мій продавець щоб заробити ту суму за годину яку Ви йому дозволили , якщо в нього з кожної проданої булки залишається всього 2 грн на руках? З проданої пачки цигарок за 150 грн на руках продавця також 2 грн...
Так я в принципі показую майже те саме. Якщо роботодавець платник ПДВ, база для нарахування ПДВ це та сама "брудна ЗП", а отже в цій формулі додаємо ПДВ - 2597, відповідно реальна база для порівняння (і це теоретичний мінімум того що створено працівником, по факту звісно більше, бо підприємство ж має отримати прибуток) стає 18441, приведене податкове навантаження 45.8%, а якщо рахувати ЗП від реально створеного працівником то це якраз буде 50% і менше
Shaman написав:......... оподаткування почтових відправлень - це перестати субсідувати промисловість Китаю - краще нехай тут виробляють
Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет? И вы, вроде, за рынок и свободную конкуренцию? Или уже нет? И с каких пор отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья это лівацький популізм? Прогрессивный налог тоже лівацький популізм?
для початку - а де хоч якась згадка про виробництво? до чого це? ........
Ладно, вы мои слова то ли не видите, то ли не понимаете, но свои тоже? Или "промисловість" это не "про виробництво"?