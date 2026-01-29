Banderlog написав:[quote="5958 Завдання воювати ще 3 роки щоб захищати європу це правда.
я розумію, що це тобі явилося. але інших підтверджень немає
розвалиться. ви не в змозі вибудувати послідовність дій, про які я пишу? закінчення війни в України стане сильним каталізатором подій на Раші. чому власне вони й не хочуть зупиняти війну... розвал - це буде ПІСЛЯ...
а завершення КОЛИ? Переговори ж про мир наша влада не веде. А веде тільки про обмін трупами. То шо там має статись щоб росія підписала капітуляцію?
stm написав:Яка вартість обстрілу? Який вихлоп? Медичні працівники і шкільні вчителі вже декілька місяців не отримують зп по регіонах оркостану.
Да вообще пофіг. Вже до міст долітають оптоволоконні дрони! А якась доярака не отримала зп, то з'їсть те що виросло на огороді. Для регіонів ЗП - це додаток на життя!
На 5му! році до сих пір немає балістики. Якщо їх не взмозі зробити поточний янелох, він має покинути посаду вже ДАВНО. Верховна рада назначить за день НОВОГО В.О., нового прем'єра і кабінет. КРАПКА. Вже давно йому потрібно піти. Оці коцання нпз відмінно, дуже добре. Але не забуваємо про безперервний потік герань/шахедів за алабуги. Підкреслюю слово безперервний, хоча і необмежений тут підходить.
Banderlog написав:Піждіть, з незгодними та інакомислячими. Є й звичайні собі громадяни росії.
За звичай це "хороші рускіє" ультралояльні до сьогочасного істеблішменту типу подоляка,Сирського, адвоката Поршенко медіагастрбайтери типу Жені Кисельова і добре прилаштовані Нелояльні та пересічні виїхали, мазохістів нема.
та різні є. В нас кордон був прозорим. В мене в буковинському селі є 50й дядько з курщини, привела наша як їздила туди сапати буряки Живе собі років 20 уже, сантехніку ставить. Громадянства не міняв. Під мобілізацію не попадає. Щодо лояльності то політикою не цікавиться. Мож концлагер який для таких забабахати? Або поповнити обмінний фонд? Мож як полоненого обміняти а мож і тушкою
наша влада не веде, бо Раша цього уникає... чого не хочете визнавати реалії?
Banderlog написав:В мене в буковинському селі є 50й дядько з курщини, привела наша як їздила туди сапати буряки
губа не дура у курського лаптя "знав би прикуп жив би у Чернівцях":) Живе експатом у історично мультикультуральному регіоні з австрійською архітектурою та ландшафтами, майже рекреаційна зона. Таким чого скиглити, буде сидіти тихо. А міндічонок водоносов якраз натякає що всі справжні українці повинні окропом писяти від радощів змін останніх років. Нема вже 155 тис Я на початку війни на емоційній хвилі незламництва закликав влаштувати погроми (в рамках закону - відміна внж, закриття рахунків і т.і)росіян у ЄС. Мене затюкали з усіх боків, знайомі "вотери" проігнорували заклик - ніхто не хоче собі зайвих проблем. Бо вирішено - війна тільки для українців, і тільки тих що в Україні.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 24 тра, 2026 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Сьогодні російські війська атакували водну інфраструктуру Києва.
Про це пише моніторинговий паблік «еРадар».
За його даними, кілька ракет вдарили по Бортницькій станції аерації — об’єкту критичної інфраструктури, наслідки чого можуть виявитися «катастрофічними».
«Поразка або знищення цього об’єкта здатне призвести до катастрофічних наслідків як для жителів столиці, так і для навколишнього середовища, оскільки це єдина велика станція очищення стічних вод Києва та частини населених пунктів Київської області. Через неї проходять практично всі каналізаційні стоки міста», — стверджує паблік.
"знав би прикуп жив би у Чернівцях" big69, чи як його, так і зробив після 2014, продавши пул нерухомості десь в Макієвці
Shaman написав: повторю для тих, хто на бронепоїзді - "завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу" - оце вигадка..
Завдання воювати ще 3 роки щоб захищати європу це правда. Нє, якщо твій план спрацює і рф розвалиться на незалежні держави раніше то можливо і війна припиниться. Но це вже синку фантастика
Вже зараз сила атак педерації спадає вже зараз на окремих відтинках фронту атакуємо ми ( хоча я б цього не робив і сидів в засаді) Вже зараз ті кого бусифікували рівно пів-року тому - приїхали у 15 денну відпустку - напевно щось помінялось і зявився звідкись ресурс на підміну...