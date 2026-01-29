Додано: Нед 24 тра, 2026 19:05

ЛАД написав: Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам. Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.

АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна. Входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Список закритих міст і селищ у Московській області:

Краснознаменськ — найбільший закритий населений пункт Підмосков'я (населення понад 45 тисяч). Тут розташований Головний випробувальний космічний центр імені Г. С. Титова (центр управління супутниками та польотами).



Власиха — головний штаб Ракетних військ стратегічного призначення РФ (РВСП), який часто називають «ракетною столицею».



Зоряне містечко(Зездный)— світовий центр підготовки космонавтів, де розташовані Центр підготовки космонавтів ім. Ю. О. Гагаріна, унікальна центрифуга та гідролабораторія.



Восход — селище міського типу, де розміщено потужний передавальний радіоцентр центрального узла зв'язку РВСП.



Молодіжний — закрите селище, де базується центр прийому та супутникової зв'язку РВСП.

Основные военные и оборонно-промышленные предприятия города:

АО «Ангстрем»Один из крупнейших разработчиков и производителей полупроводников и микросхем. Предприятие осуществляет разработку и поставку ЭКБ (электронной компонентной базы) для бортовых вычислительных машин, систем наведения и связи, применяемых в российских крылатых ракетах, таких как Х-101 и 9М727.



Группа компаний «Микрон»Крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. Завод специализируется на выпуске интегральных схем для жестких условий эксплуатации, автоэлектроники и систем идентификации. Входит в группу компаний «Элемент» и госкорпорацию «Ростех».



Технопарк «Элма»Современный производственный комплекс, объединяющий более 150 резидентов. На его территории разрабатываются и выпускаются датчики, оптические приборы, системы безопасности и другая радиоэлектроника для нужд российского ВПК.



Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина (НИИФП)Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), задействованное в проведении передовых физических и технологических исследований для оборонного сектора.

Ключевыми военными (оборонными) предприятиями в Мытищах (Московская область) являются два крупных машиностроительных завода, производящих бронированную технику и шасси для систем противовоздушной обороны (ПВО):



Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) (Олимпийский проспект, 13) — специализируется на разработке и производстве специальных гусеничных шасси для комплексов ПВО и артиллерии (в частности, для ЗРК «Бук», «Тор» и систем «Тунгуска»). Исторически выделен из производственных активов «Метровагонмаша».



Метровагонмаш (улица Колонцова, 4) — одно из старейших предприятий региона, которое, помимо гражданской продукции (вагоны метро, поезда), исторически выполняет заказы для оборонно-промышленного комплекса страны.

Ключевые предприятия:



Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова (НЦВ Миль и Камова) — крупнейший научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр авиационной промышленности. Занимается разработкой, испытанием и модернизацией боевых и гражданских вертолетов (легендарные серии «Ми» и «Ка»). Находится в поселке Томилино (г.о. Люберцы).



Научно-производственный комплекс (НПК) — на базе бывших промышленных площадей (например, Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения им. А. В. Ухтомского). В советское время здесь серийно выпускались боеприпасы и вооружение. В XXI веке завод стал частью Корпорации «Ростехнологии» и продолжает участвовать в производственных цепочках для оборонного комплекса.

Москва всі часи була військово-науковим центром (ссср) і нічого не змінилось, поряд з академмістечками розташовані виробничі цехазавод працює з 1951р,Дубна 120км від столиці, по факту це замкрадьє(42км від кремля, 25км від мкад)Мытищи(6км от МКАД)(3км от мкад)Специализация:и гражданской авиации.Специализация: Крупнейший производитель фасонного литья (из алюминия, магния, титана и чугуна). Выпускает широкий спектр деталей,Специализация: ИсторическиВ настоящее время изготавливает спецоборудование, металлоконструкции, а также тяжелое и емкостное оборудование.(22км от мкад на південь)Главные военные и оборонные предприятия:Адрес: Подольский городской округ, мкрн Климовск, ул. Заводская, 2.Специализация: Стратегически важное предприятие РФ.а также выпускает спортивное, охотничье и боевое оружие.Адрес: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 43.Специализация: Многопрофильное предприятие, исторически связанное с оборонным комплексом. Производит продукцию для систем противовоздушной обороны (например, комплексы ПВО «Сосна» и «Сосна-РА»), а также различные изделия специального назначения.«Адрес: г. Подольск, ул. Железнодорожная, 2.я могу накидать вам ще 10-20 маленьких міст, але краще ви самі.