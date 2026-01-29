Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:47

  fler написав:
  ЛАД написав:Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.

Звідки така впевненість? Хіба її обстрілювали? Так, пару разів налякали легенько.. Зате який вий підняли москвичі! Уявіть, якби був обстріл як у Києві? Кордони б не витримали))


москву не обстрілювали взагалі,
мета ударів не багатоповерхівки, а знищення заводів впк(ростех та інші)

завдяки російському РЄБ деякі БПЛА змінили траєкторію, то наслідки
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:49

  yama написав:Хто там з Києва може об'єктивно розповізти за свій район, все як завжди чи сьогоднішні обстріли були найбільшими за війну ? Вони реально били куди попало чи таки хоч приблизно цілились у якісь військові чи псевдовійськові цілі ?

Ніхто нічого не знає ) Усік - чемпіон! Все, по тв у нас по марафону крутять як все харашо, а ми віримо ) інтернет відключають у всіх, тому ви теж щось недобачили...
  Hotab написав:ПДФО
стадія щоб везтись на такі дешеві провокації пройшла. " Більш як 50% економіки в тіні: Гетманцев зробив шокуючу заяву" . Тож тіньова економіка і є основою економіки України. Не я формував ці правила і не мені їх змінювати. Як ви думаєте хто ці правила створив ? І хто основні гравці по цих правилах ?
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:10

  Hotab написав:Рубрика «наварачіваюцца сльози»

https://www.facebook.com/share/r/1DNC1j ... tid=wwXIfr

але в мізках нічого не змінюється - схоже це безнадійно...
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:11

  yama написав:Більш як 50% економіки в тіні: Гетманцев зробив шокуючу заяву"
Не дивіться зранку Марафон.....
Просто голові бюджетного комітету , після того як він МАТЕМАТИЧНО зібрав в Бюджет грошей більше ніж треба - ЛОГІЧНО ніхто не може пояснити
Що здурі й мягке можна зломати....
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:57

yama

Тож тіньова економіка і є основою економіки України


Ну так на які успіхи ППО ти очікуєш? Ти платиш з/п ППО-нику? В чому, в тій крипті, яка падає тобі на рахунок з-за кордону? Яма - Основа економіки, плять
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 21:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Тобто совок уклав угоду ПІСЛЯ того як отримав по ЗУБАМ... а не в процесі отримання
Поки йому фіни зуби вибивали -він гнув своє
А як зрозумів що залишиться без зубів - вирішив ПОГОДИТИСЬ з ФІНСЬКИМ варіантом а не тим який хотів отримати.

Не бредьте.
В 1944 Союз "отримати по ЗУБАМ" от финнов уже не мог. Это не 1939.
Ти думаєш що в сраліна память ще більш куряча ніж в тебе?
Він добре памятав чим закінчився 1939 ... тому доживши до 1944 -вже не рипався своїм голим задом проти країни за яку могли заступитись союзники по коаліції(та сама Британія)
Так що можеш звичано надрочувати на педераційний правпор... але зуби вибиті в 1939 не виросли до 1944.... та й щелепа сильно боліла.

ПС
якби совок ризикнув почати сратись з союзниками ДО ЗАКІНЧЕННЯ війни з Німеччиною - то не факт що в сраліна залишилась би східна Європа..
але совок по покликанню таких варіантів навіть розглянути не може.

Очень глубокие познания истории в сочетании с пещерным хамством дают удивительные результаты.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 21:26

Грошей не буде, на жаль. НАТО не хоче збільшувати фінансування України.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... itary-aid/
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 22:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:----------------------------
ЛАД
Shaman
Понятно.
Как обычно, бла-бла-бла. :)
Высокое искусство отмазки.
----------------------------
ЛАД, де пропозиції? Коли ми почуваємо ВАШІ пропозиції? чи лише маскування їх відсутності накидами на інших? ;)

й ще ЛАД - вже визнаємо, що перемовин уникає саме Раша зараз? щоб потім не розповідати, що Україна знову щось не те зробила...

Я предлагал финский вариант.
Вас не устраивает: "Это капитуляция!!!"
Вы не предлагаете ничего, кроме продолжения войны "пока Раша не развалится". Сроки развала, естественно, назвать не можете и не решаетесь.

P.s. О, уже развал - "це буде ПІСЛЯ" окончания войны и нашей победы. Тогда совсем не понятно, когда закончится война и каким образом.

нічого ви не пропонували. фінський варіант - це пуста фраза. потім ви нарешті написали - це відсутність антиросійсбкої політики. я далі питаю - це як? коли існування української держави - це вже антиросійська політика? тиша.
Что такое финский вариант и что в нём основное это именно отсутствие антироссийской политики может не понимать только такой умный человек, как вы.
То, что "існування української держави - це вже антиросійська політика", это ваши домыслы. Беларусь существует. Грузия после 2008 тоже.

повторю про всяк випадок - долю Фінляндії тоді вирішували не лише сталін, а все та ж трійка. по друге - сучасна Раша - це не срср, це ближче до тодішної гітлеровської Німеччини.на Рашф лише - це заперечення права українців на існування.
Долю Финляндии в первую очередь решал СССР и союзники не сильно препятствовали бы и более жёсткому мирному договору. Так же, как они не возразили против того, что Союз аннексировал заметную долю Финляндии. Мог бы забрать и больше и они не возразили бы.

воювати до розвалу - це ВАШЕ особисте перекручення ЛАД, я так ніколи не писав. я притомна людина ЛАД на відміну від вас. це ви все думками у мріях про срср :lol:
Что в думках у вас, писать не буду. Не уверен, что у вас вообще есть собственные думки.
Но то, что война закончится с развалом или, как минимум, с экономическим крахом РФ вы писали. Подтверждающие цитаты искать не буду
тому ЛАД ви не запропонували нічого - окрім домовитися з Рашею на тих умовах, що їх влаштують. їх влаштує проросійська влада - лише так. а це можливо лише при капітуляції/окупації. тому Кац/ЛАД тишком пропонує здатися, якщо прибрати його перекручування.
Проросійська влада (точнее, отсутствие антироссийской политики) возможно и без капитуляции.

а я кажу, що якщо Раші не погоджується на реальні перемовини, де Україна вже пішла на значні поступки.
Украина не пошла ни на какие поступки. То, на что мы сейчас согласны, было бы уступками в 2022-2024. Сегодня мы вынужденно соглашаемся со сложившейся сегодня реальностью. Сегодня уступкой было бы, например, отдать остаток Донбасса. Не уверен, что на это нужно/можно пойти, но это уступка. Согласиться на ЛБЗ это не уступка, а признание реальности.

то треба наносити їй найбільше шкоди - що ми зараз й робимо руйнуючи нафтову галузь. й дурге питання = втрати Раші за умови відсутності просування або воно мнімальне. ці два фактори й змусять Рашу до перемовин. як тільки вони прийдуть до тями, Україна готова до перемовин.
Наносити найбільше шкоди треба, пока идёт война.
Но вы писали о том, что надо воевать до победы и тогда, когда мы не могли наносить удары в глубине росс. территории, а они просувались более-менее успешно.
На наши потери вы никогда не обращали внимания. Да и сегодня не очень об этом думаете. Вы лично находитесь в относительной безопасности и подвергать себя риску на фронте не собираетесь.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 22:42

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.


Москва всі часи була військово-науковим центром (ссср) і нічого не змінилось, поряд з академмістечками розташовані виробничі цеха

АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» — российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна. Входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

............

Хорошо потрудились.
А теперь сделайте такую же сводку по Киеву, Харькову, Днепру, Запорожью.
