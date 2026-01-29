Краткое содержание

- Полиция ликвидировала банду, подозреваемую в мошенничестве в отношении Европейского союза.

- Незаконные доходы с 2019 года оцениваются более чем в 3 миллиона евро.

- Масштабный скандал в ЕС, связанный с мошенничеством в сельском хозяйстве, потряс правительство премьер-министра Мицотакиса.

АФИНЫ, 25 мая (Reuters) - Греческая полиция арестовала в понедельник на острове Крит 20 человек, заявив о ликвидации преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями Европейского союза. Это последний случай в разрастающемся скандале , потрясшем правительство.

..........По данным полиции, среди предполагаемых лидеров группы были два бухгалтера и государственные служащие, которые помогали фермерам подавать заявки на получение сельскохозяйственных фондов ЕС на основании ложных сведений о земельных участках.



Согласно заявлению полиции, с момента начала своей деятельности в 2019 году незаконные доходы сети превысили [b]3 миллиона евро (3,49 миллиона долларов).[/b]

Аресты, произведенные в понедельник, являются последними в серии местных дел, связанных с более широким расследованием Европейской прокуратуры — независимого органа ЕС — предполагаемых преступлений в Греции против финансовых интересов блока.

В прошлом году европейские прокуроры предъявили обвинения десяткам греческих животноводов в фальсификации прав собственности на пастбища с целью получения многомиллионных субсидий ЕС, предположительно при содействии государственных служащих и консервативных политиков.