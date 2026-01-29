Schmit написав:Коли Трамп пригрозив Ірану знищити енергетику, що зробив Іран? — пригрозив відповісти дзеркально по союзних арабських державах, показав, що може і американці утерлись. А у нас за знищення енергетики всієї держави був "блекаут у москві". І от результат.
А Schmit хотів би, щоб ми пригрозили відповісти дзеркально по Білорусі чи шо?))) Ось, їжте замість своїх помийок: 1) За умови надання Україні гарантій безпеки до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни. 2) Зеленський повідомив, що Україна очікує визначення представника від Європи для модерації мирного треку, а також прибуття делегації зі США найближчим часом. 3) Верховна Рада виконала всі необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, і очікується, що їх можуть відкрити вже до літа.
Зеленський зустрівся зі слугами: ставку і далі робитимуть на ІПСО і маніпуляції
Рекомендую мережу threads - там люди самих різних поглядів вільно спілкуються без загрози що зусилля на аргументацію будуть піддані цензурі Там би ви по скріншотам новостних стрічок побачили би регулярність таких заспокоючих заяв протягом всієї війни, і відповідно їх мізерну прогностичну вартість. Що Москаль там не розжував у відосику - може Зеленський продемонстрував якісну зміну підходів? Ви будете заперечувати що хамство до Лукашенка (включно з візитом Тихановської) це демостраційне продовження старої політики конфронтації заради конфронтації яку Україна вже давно не може собі дозволити через ресурси що стрімко вичерпуються?
Заперечувати не буду. І "регулярність таких заспокоючих заяв протягом всієї війни" дійсно є. Але це не робить відео пана Москаля журналістикою.
У Вас надто консервативні вимоги Відомий мем щодо журналістики та її сусідством з іншими стародавніми професіями Іноді цікавіші просто гуманітарно підготовлені інтелектуали Москаль експерт у "Книзі змін", а це штука посильніша за Фауста Гьоте та мабуть Біблії з Кораном разом узятих. Я пробував підібратися декілька разів, ще задовго до Москаля, і безуспішно
відео трошки про інше, але все одно показує що багато що в розвитку Китая базується не на розробив, а вкрав. а коли замість витрати на мільярди доларів просто крадеш, то здається що ти розвиваєшся ого-го
ЛАД написав:sashaqbl Забыл добавить. Кроме взаимной заинтересованности союзников во время 2 МВ на Западе были достаточно сильны симпатии к СССР как борцу с нацистской Германией. Правительствам демократических стран это было сложно игнорировать. Борьба с просоветскими настроениями после войны далась нелегко и победили симпатии к СССР не за один день. Ещё добавлю (это и для шамана) - наверняка антисоветские настроения в Финляндии в 1944 были весьма сильны и вряд ли слабее, чем сегодня у нас антироссийские. Тем более, после массового переселения (400 тыс. человек при населении 3,7 млн!) с территорий, отданных Союзу. Хороший показатель - на уступленных территориях осталось менее 20 человек. Тем не менее, хватило ума перебороть эти настроения ради будущего Финляндии.
що перебороли? в Фінляндії немає антиросійської політики? оце так видаємо бажане за дійсне в 2022 році фіни не хвилини не сумнівались й вступили до НАТО. розумні люди роблять висновки з досвіду...
И ещё. Для нас может служить примером переселение с уступленных территорий. При том, что отношение западных финнов к карелам было не особо дружелюбным.
Расселение карельских беженцев (в финской истории их называют siirtoväki — «перемещённые лица») стало, пожалуй, самым масштабным и успешным социально-гуманитарным проектом Финляндии в XX веке. ... Итог: Уже к началу 1950-х годов гуманитарный кризис был полностью преодолен. Все 400 000 человек были расселены, обустроены и интегрированы в экономику страны. Финляндия доказала, что даже потеряв территории, можно сохранить людей и перестроить государство без создания лагерей длябеженцев и трущоб.
Я себе слабо представляю возможность/реальность такого переселения у нас сегодня. А масштабы примерно те же - 10-11% населения. т.е. 4-4,5 млн человек. У нас пока что ограничились нищенским пособием в 2000 грн и каким-то временным жильём. Население на неоккупированных территориях это никак не затронуло. В результате люди вынуждены оставаться в оккупации, а то и возвращаться на оккупированные территории.
та ви що ЛАД. всі, хто залишився в окупації - виключно через економічні труднощі. немає ані ждунів, ані ностальгуючих за срср пенсіонерів на дві пенсії. ЛАД вам напевне простіше зрозуміти, бо на окупованих територіях залишилось багато ваших однолітків з відповідними настроями.
й карели ж не розповідали фінам про мову та релігію...
а з приводу умов - умови створили країни Європи. там же ви не заперечуєте адекватних умов? для 6-7 млн людей до речі - вистачило б місця для всіх мешканців ордовії. але що кажуть ваші однолітки - ні, ми мову вчити не будемо, не хочемо.
навіть на неокупованих територіях щось дехто досі українську подужати не може - й скільки таких?
тому, хто хотів виїхати з окпації - ті виїхали. хто не виїхав. особисто я не засуджую таких - ситуації різні. але не треба розповідати, що люди не виїхали, бо не мають можливості. не мають бажання, вважають, що їм краще залишитися. на срср жили, й на Раші проживуть...
ps особисто ЛАД звісно виділив кімнату в своїй квартирі для біженців. ні??? як так ЛАД? а розповідати, що волонтери майже нічого не роблять ЛАД не забуває...
Сергій Громенко - український історик, публіцист та громадський діяч, кандидат історичних наук
Я не знаю, чи напишу колись книгу з історії російського імперіалізму і колоніалізму. Бо там роботи до гибелі, а я не американський професор у тепличних умовах. Тому я виклав своє розуміння цього феномену у великому есе, яким закінчую свій Атлас російського імперіалізму і колоніалізму