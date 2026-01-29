Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 178781787917880178811788217883>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:09

  budivelnik написав:...........
Як думаєш - щоб зробив Фін з Карелом, якби останній почав розповідати Фіну що той його утискає?

Тому
На злодії і шапка горить.

Карелу не приходилось "розповідати Фіну що той його утискає".
Над его диалектом могли подшучивать, но нкто не заставлял его отказываться от своего диалекта и не угрожал по приезду во Львов (ой, в какой-нибудь Вааса или Оулу) "научить свободу любить".
Никто не заставлял отказываться от православия, хотя подавляющее большинство населения были лютеране.
Этому карелу нищее по тем временам государство, которое к тому же должно было выплачивать огромные репарации, предоставляло серьёзную помощь. Западные финны предоставляли им своё собственное жильё. В обязательном порядке, а не как добровольная благотворительность. Должны были делиться продуктами по карточкам.
И "Фіни" не "їм і ДОПОМОГЛИ". Не было у них деления на финнов и їх, как у вас.

Так что, пан будивельник, "на злодії і шапка горить".
И да, несмотря на вашу "5-процентность" и предельное самолюбование, вы ещё не вся Украина и не вам говорить о "костерить на чому світ стоїть Україну"
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:на кону не тільки клястери

клястери-хюястерами, але для членства в ЄС необхідна одноголосна ратифікація всіма ~ +/- 30 парламентами
З огляду на це, на холодну голову, пропозиції Мерца по частковому членству не виглядають надто дискрімінаційними
А ось взбрики Зеленського та його команди ,навпаки дивують. Кому вони ставлять ультиматуми і які козирі мають у разі відмови? Геополітично розвернуться на Схід у тайожний союз та Брікс? Чи закріплять курс на чучхеїзацію ?
Не подобається мені все це,ой не подобається
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:22

Добавлю о Финляндии.
Вся эта помощь беженцам (в Финляндии их называли siirtoväki — «перемещённые лица») оказывалась при том, что требовалось выплачивать огромные для нищей Финляндии репарации.
Причём выплачивать не деньгами или золотом, а товарами тяжпрома, ради чего Финляндии потребовалась серьёзная перестройка промышленности - "Как ни парадоксально, экономисты часто называют эти тяжелейшие репарации «скрытым благословением» (disguised blessing) для Хельсинки".
При этом, несмотря на вынужденный отказ по настоянию Сталина от плана Маршалла, финны умудрились вступить в МВФ и ВБ и сделать это на 7 лет раньше, чем их вообще приняли в ООН. И благодаря своей хорошей кредитной истории смогли получить займы от США (кредиты Экспертно-импортного банка США).
И, кстати, для шамана по вопросу о "финском варианте".
Эти репарации и вынужденная перестройка экономики обеспечили Финляндии огромный рынок сбыта - с 1952 после выплаты репараций СССР продолжил покупать их товары, но уже за живые деньги и сырье, что сделало Финляндию одной из самых благополучных стран Европы.
После окончания выплат по репарациям в 1952 году Финляндия совершила уникальный экономический маневр. Она превратила советские требования в долгосрочное экономическое преимущество, создав систему, которую на Западе позже иронично (и с завистью) назвали «финляндизацией», а сами финны считали прагматичной политикой выживания.

Хельсинки удалось стать главным «торговым мостом» между капиталистическим Западом и коммунистическим Блоком.

1. Как была устроена торговля с СССР: Клиринговый рай
Торговля между Финляндией и СССР строилась не на валюте (ни рубли, ни финские марки не были свободно конвертируемыми), а на основе пятилетних соглашений и системы двустороннего клиринга.

Что такое клиринг простыми словами? Это безналичный бартер на государственном уровне. Все товары, поставляемые из Финляндии в СССР, и все товары, идущие обратно, оценивались в условных расчетных рублях. В конце года баланс должен был сходиться к нулю. Никакие «живые» деньги границу не пересекали.

Эта схема работала идеально для обеих сторон:

- СССР получал высококачественные западные технологии, станки, кабель и корабли, минуя санкции и эмбарго НАТО. Финское качество в Союзе считалось эталоном (обувь, одежда, бумага и техника из Финляндии были дефицитным премиумом для советских граждан).

- Финляндия получала гарантированный, гигантский и абсолютно ненасытный рынок сбыта, который не знал кризисов и безработицы. Взамен СССР полностью обеспечивал Финляндию дешевой сырой нефтью, газом, металлом и древесиной. Финны покупали советскую нефть, перерабатывали её на своих современных НПЗ (компания Neste) и продавали нефтепродукты на Запад уже за чистые доллары.

К 1970–1980-м годам на долю СССР приходилось до 25% всего внешнеторгового оборота Финляндии. Это была колоссальная подушка безопасности для финской экономики.

2. Как Хельсинки сочетал это с Западом: Дипломатическая эквилибристика
Самой сложной задачей для финских президентов (особенно Юхо Паасикиви и Урхо Кекконена) было не разозлить Кремль своим сближением с европейским рынком. Каждый шаг на Запад требовал ювелирного торга с Москвой.

Финляндия использовала стратегию «симметричных уступок»: каждый раз, когда она подписывала экономическое соглашение с Западом, она предлагала Москве точно такие же или компенсирующие экономические выгоды.

Вступление в ЕАСТ (1961 год): Когда в Европе создали Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), Финляндия жизненно нуждалась в снижении пошлин на свою бумагу в Британии, чтобы конкурировать со Швецией. Кекконен лично полетел в Москву и убедил Хрущева, что это не «капиталистический заговор». Взамен Финляндия предоставила СССР статус наибольшего благоприятствования в торговле — советские товары шли в Финляндию с теми же нулевыми пошлинами, что и товары из ЕАСТ.

Договор с ЕЭС / Общим рынком (1973 год): Это был самый опасный момент. Интеграция с будущим Евросоюзом вызывала ярость в Кремле. Чтобы успокоить Брежнева, Финляндия одновременно подписала соглашение о сотрудничестве с СЭВ (Советом экономической взаимопомощи — соцблоком). Для Москвы это выглядело как триумф: капиталистическая страна официально сотрудничает с социалистической плановой экономикой. Для Финляндии же это был формальный жест, открывший ей реальный доступ к рынкам Западной Европы.

3. Технологический шпионаж и «серый импорт»
Поскольку Финляндия была официально нейтральной и рыночной страной, западные концерны охотно продавали ей лицензии, патенты и сложное оборудование (электронику, гидравлику). Финские инженеры легально покупали американские или немецкие компоненты, монтировали их на свои суда и ледоколы, а затем продавали готовые изделия Советскому Союзу.

Запад закрывал на это глаза, так как Финляндия строго соблюдала правила Комитета по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ) и не перепродавала чистые военные технологии США впрямую. Однако «серый» трансфер гражданских технологий через Финляндию очень сильно помогал советской промышленности держаться на плаву.

Финал сказки (1991 год):
Эта великолепная модель «сидения на двух стульях» рухнула в один миг вместе с распадом СССР. Клиринговая система прекратила существование, советские заказы обнулились, и Финляндия в начале 1990-х годов пережила тяжелейший экономический кризис (ВВП упал на 10%, безработица взлетела до 20%). Это вынудило финнов окончательно переориентироваться на Запад и уже в 1995 году официально вступить в Европейский союз.

Финал был тяжёлый и Финляндия вряд ли радовалась развалу Союза. Но этот кризис Финляндия преодолевала уже на совсем другом уровне развития.
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:24

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Але це не робить відео пана Москаля журналістикою.

У Вас надто консервативні вимоги
Відомий мем щодо журналістики та її сусідством з іншими стародавніми професіями
.....

Нет. Я просто разделяю журналистику, аналитику и пропаганду.
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:33

ремейк 2022 года?
а карту покажут ?

Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Нет. Я просто разделяю журналистику, аналитику и пропаганду.


Не розумію як.
Нема на поверхні незаангажованих професійних політичних журналістів.
Десь це вимерло ще у 90-х, коли у журналістику масово пішли люди з суміжних сфер.
То "пропагандист" і "журналіст" лише кліше які тасуються в залежності від політичних\особистих уподобань
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:41

Shaman
Ваша демагогия и ограниченность беспредельны.
Что-то объяснять никакого смысла не имеет.
Вам глубоко насрать и на тех, кто остался в оккупации, и на тех, кто рискует жизнью на фронте.
Вы готовы пожертвовать ещё десятками и сотнями тысяч ради не понятно каких целей. Особенно, когда вы лично в относительной безопасности (слабо отличающейся от мирной жизни).
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:47

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Нет. Я просто разделяю журналистику, аналитику и пропаганду.


Не розумію як.
Нема на поверхні незаангажованих професійних політичних журналістів.
Десь це вимерло ще у 90-х, коли у журналістику масово пішли люди з суміжних сфер.
То "пропагандист" і "журналіст" лише кліше які тасуються в залежності від політичних\особистих уподобань

Нема.
И это наша проблема.
Поэтому я предпочитаю западные СМИ. Хотя там тоже есть проблемы, но заметно меньше наших.

P.s. "Книгу перемен" не читал, да и комментариев пана Москаля на эту тему тоже. Поэтому судить, насколько он эксперт, не могу.
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:48

  Xenon написав:ремейк 2022 года?
а карту покажут ?

Украинские дроны пытаются атаковать приграничную инфраструктуру Белоруссии, заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, силы ПВО ежедневно фиксируют пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА, а также их падение на белорусской территории. В отдельных ситуациях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры.

Как заявил Вольфович, только за последнюю неделю таких случаев было 116, дежурные средства по ним применялись 59 раз.

Як я й писав, надія тіки що китай не дасть розширити на білорусь.

Китай призвал Россия и Украина отказаться от массированных атак, не допускать дальнейшей эскалации и вернуться к переговорам. Об этом заявила представитель Министерство иностранных дел Китая Мао Нин.

«Мы считаем лишь диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта», — отметила Мао Нин.

Также китайская сторона призвала обе стороны конфликта воздержаться от дальнейшего обострения ситуации.
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:56

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Нет. Я просто разделяю журналистику, аналитику и пропаганду.


Не розумію як.
Нема на поверхні незаангажованих професійних політичних журналістів.
Десь це вимерло ще у 90-х, коли у журналістику масово пішли люди з суміжних сфер.
То "пропагандист" і "журналіст" лише кліше які тасуються в залежності від політичних\особистих уподобань

Нема.
И это наша проблема.
Поэтому я предпочитаю западные СМИ. Хотя там тоже есть проблемы, но заметно меньше наших.

P.s. "Книгу перемен" не читал, да и комментариев пана Москаля на эту тему тоже. Поэтому судить, насколько он эксперт, не могу.


Змі є змі.
Там таки само бувають замовні матеріали у т.ч на українську тематику
Є спеціалізовані дослідницькі центри типу RAND там рівень трохи вищий.
А щодо блогерів то вже особисті уподобання. Славка Бррварського наприклад я вже спостерігаю десь 30 років , людина рівня Густав Водички. Доречі, він за Зеленського . Москаль теж не на війні гроші заробляє. Таких людей небагато

Погуглив Москаля - комуналку не сплачує халамидник , судові справи
Якось не по конфуціанські :(
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 26 тра, 2026 13:18, всього редагувалось 3 разів.
