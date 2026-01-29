Кстати, к вопросу о бангладешцах. Привыкайте заранее к новым праздникам. Сегодня вечером Ид аль-Адха (в тюркской традиции — Курбан-байрам). Хотя, в принципе, вполне может считаться христианским праздником, только поменять имена:
В основе праздника лежит коранический сюжет о пророке Ибрахиме (в библейской традиции — Аврааме), которому Всевышний в качестве испытания веры велел принести в жертву своего сына. Видя его абсолютную преданность, Аллах заменил жертву на барана.
И традиции праздника вполне неплохие:
Деление и раздача мяса В течение дня Жертвенное мясо строго делят на три равные части: 1/3 оставляют для угощения своей семьи. 1/3 отдают родственникам, друзьям и соседям. 1/3 обязательно раздают бедным и нуждающимся людям.
Важная составляющая праздника — это благотворительность, укрепление родственных связей и прощение обид. В эти дни принято ходить в гости, дарить подарки (особенно детям) и накрывать щедрые столы, где главными блюдами становятся угощения из мясных деликатесов.
в принципі краще за свято помсти 8 березня, пурім . І свиняча голова на відміну від квітів це не тіки красіво, но і корисно
fox767676 написав:клястери-хюястерами, але для членства в ЄС необхідна одноголосна ратифікація всіма ~ +/- 30 парламентами З огляду на це, на холодну голову, пропозиції Мерца по частковому членству не виглядають надто дискрімінаційними А ось взбрики Зеленського та його команди ,навпаки дивують. Кому вони ставлять ультиматуми і які козирі мають у разі відмови? Геополітично розвернуться на Схід у тайожний союз та Брікс?
Не перебільшуйте, немає там пустопорожніх вибриків. Пригадайте, як приймали до ЄС Грецію. Як ввалили в неї "за красиві очі" 170 млрд.євро всім ЄСом і нічого. Тут за 90 млрд. влаштовують хз шо вже скільки часу, причому не "за очі", а за реальний захист від війни. fox767676, шо сталося, чому ви почали харчуватися на тих самих помийках, що й Шміт? Він вас покусав?
Греція стала десятою країною, котра стала членом Європейської економічної спільноти (ЄЕС) 1 січня 1981 року.
Мене тоді ще на світі не було, у кращому випадку енергетична сутність в ноосфері. Чому ви, флер, так пам'ятаєте, політінформацію на кафедрі чи деканаті з цього приводу проводили? Я кажу - нас повинні затвердити 30 країн, включно з "друзями" типу Угорщини. Польщі а скоріш за все і Сербії, що пролізе попереду нас.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 26 тра, 2026 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Вот просто интересно. Я вчера выложил цитату об энциклике Папы Римского. Ни одного отзыва. Нет, я, конечно, понимаю, что гораздо увлекательнее обсуждать отклеенную ситкивку или филиппинок. А кто такой Папа Лео? Старый дурак, который ничего не понимает о войнах, в т.ч. "справедливых" и не разбирается ни в жизни, ни в политике. То, что его паства составляет примерно шестую часть населения Земли, которая всё же прислушивается к его мнению, это мелочи. То, что, например, в США, несмотря на преобладание протестантизма, 19-22% католики - каждый пятый - и это крупнейшая единая деноминация, вообще неважно. Да и в среднем по Европе тоже 35-40%, хотя и с сильными отклонениями в разных странах. "Я знаю — гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!"
организаций и содержалось предупреждение о том, что прибыль от оружейной промышленности является движущей силой конфликтов.
Вот об этом можно поговорить и отчасти согласиться Я всегда был за госмонополию производста оружия Частники или саботируют сбыт и производство когда им невыгодно его расширять, или подстегивают войны когда им необходимо нагрузить заказами существующие производственые мощноти. Многие царские генералы именно поэтому поддержали большевиков. Касаемо личности Папы и его ведомства - им необходимо обновляться и что-то делать иначе и их Завет безнадежно обветшает как иудейский 2 тысячи лет назад. Китайский конь из полисплава конфуцинаства, истмата и технократии идет на смену хромой лошадке патриарха Авраама!