_hunter написав:Это к вопросу "а зачем вы все это пишите?":
ТЦК все частіше перетворюються на місця несвободи громадян, а влада реагує на це лише після публічного резонансу, —Лубінець Уповноважений з прав людини розповів про один із таких прикладів — Білоцерківський ТЦК та СП. Наприкінці минулого року були надані офіційні рекомендації щодо умов утримання військовозобов'язаних та організації роботи. Однак, попри минулі зауваження, протягом кількох місяців вони їх так і не усунули. Ситуація набула розголосу після того, як один із громадян, який перебував у ТЦК, оприлюднив відео з умовами перебування. За словами Лубінця, лише після публічного резонансу на об’єкті почалися зміни: були направлені ремонтні бригади та розпочато оновлення матеріально-технічної бази й умов утримання.
Але треба витрачати гроші, щоб зробити ремонт у приміщенні, де ухилянти сидітимуть максимум пару днів...
Там же:
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в этом ТЦК людей удерживали неделями. Некоторые граждане провели в учреждении 21, 24, 30 и 50 дней. В частности, в помещении находился ветеран с удостоверением УБД. У некоторых людей без оформления изымали документы и телефоны. https://www.obozrevatel.com/novosti-obs ... binets.htm