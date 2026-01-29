Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:02

Краткое содержание
- Папа Лев в своей первой энциклике назвал теорию справедливой войны «устаревшей».
- Теория, используемая с V века для оценки глобальных конфликтов.
- Вице-президент США Вэнс прибегнул к теории, чтобы оправдать войну с Ираном.
- Лев, первый папа римский в США, говорит, что человечеству следует сосредоточиться на дипломатии.
ВАТИКАН, 28 мая (Reuters) - Папа Лев на этой неделе отверг важное учение, используемое Католической церковью, по меньшей мере, с V века, для оценки того, когда страны могут быть оправданы в ведении войн. Эксперты считают, что этот шаг может иметь далеко идущие последствия для мировых держав.
Отказ от этой доктрины прозвучал в первом крупном документе Папы Римского, опубликованном в понедельник, в котором также содержится призыв к глобальному регулированию систем искусственного интеллекта и приносятся самые ясные на сегодняшний день извинения за историческую роль Католической церкви в поддержке трансатлантического рабства .
.......«Теория „справедливой войны“, которая слишком часто использовалась для оправдания любых войн, теперь устарела», — написал Лев в энциклике под названием «Magnifica Humanitas» (Великолепное человечество).
«Человечество обладает гораздо более эффективными и действенными инструментами для сохранения человеческой жизни и разрешения конфликтов, такими как диалог, дипломатия и прощение», — сказал он.
.........Лео, который в последние месяцы стал придерживаться более резкого тона и вызвал гнев президента США Дональда Трампа после критики войны с Ираном , в своем тексте осудил количество войн, сотрясающих мир, и предупредил, что прибыль от оружейной промышленности является движущей силой конфликтов.
.........Теория справедливой войны, которая в целом утверждает, что войны следует вести только для защиты от агрессии, была использована чиновниками администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, католика по вероисповеданию, для защиты войны с Ираном.
В апреле, после того как на официальном аккаунте Папы Римского на X-сайте появилось сообщение о том, что Бог «никогда не бывает на стороне тех, кто когда-то владел мечом», Вэнс упомянул теорию справедливой войны на мероприятии в штате Джорджия и призвал Папу «быть осторожным, когда он говорит о вопросах богословия».
.........Теория справедливой войны была впервые сформулирована святым Августином Гиппонским, видной фигурой ранней Церкви, который, по словам Льва, вдохновил его стать священником . Папа Римский является членом августинского религиозного ордена, основанного на учении святого.
Августин, умерший в 430 году, предложил конкретные критерии для оценки того, можно ли считать войну справедливой. Он утверждал, что войны следует вести только с целью восстановления мира и никогда не из желания проявлять жестокость.
Его критерии остаются краеугольным камнем учебных программ в военных академиях по всему миру, включая Вест-Пойнт, Военно-морскую академию и Военно-воздушную академию в США.
https://www.reuters.com/world/spurning-just-war-pope-leo-ends-catholic-permission-slip-conflicts-2026-05-28/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:07

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Обіцяли що їх повернення буде за рахунок репарації від педерації якщо ми самі собі в ногу не вистрелим
Вже навіть 16 Гріпенів на халяву до кінця року, а 20 за ці гроші домовились отримати до 2030....

Т.е. если вдруг репараций не будет - то?..

А продать - год назад - хотели 150...
То нічого не віддаємо.
Ще раз
Якщо обєм репарацій менший ніж 90 млрд - віддаємо те що отримали по репараціям-остальне спишуть ( отже якщо обєм репарацій нуль то спишуть 90 млрд)
Якщо обєм репарацій більший ніж 90 млрд , то спочатку повертаємо 90 млрд, а те що залишиться використовуємо як вважаємо за потрібне.
https://news.finance.ua/ua/rada-ratyfikuvala-kredytnu-uhodu-z-yes-shhodo-nadannya-ukraini-90-mlrd
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:10

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"Реальний барьєр" это Украина?
И мы должны этому радоваться?
Так
До цього ми були сам на сам з педерацією і тутешній совок розповідав що нам обовязково потрібно здаватись бо в нас ні фінансових ні технологічних ні демографічних ресурсів...
А тут виявилось що фінансових хоч пятою точкою жуй... і наше виживання це запорука спокою в ЄС...
Що тут поганого?

Погано тут то, что за их спокойствие разрушениями и жизнями платят украинцы.
Но зато, как вы когда-то писали, раша тратит на ракеты миллионы долларов.
  ЛАД написав:Смеяться можно?
Можна
Тільки памятай дві речі
а - сміх без причини - признак дурачини
б - якщо СЕС має проблеми взимку , то ВЕС проблем взимку немає, та сама ХОРВАТІЯ має проблему куди взимку діти НАДЛИШКИ генерації ( бо влітку до них приїзжають туристи в кількості 2*населення) а от взимку нікого нема, і вони не знають куди цю енергію діти

До вас уже вообще ничего не доходит?
Я, вроде, специально выделил над чем смеяться - над "безкоштовними СЕС/ВЕС".
А совсем не над проблемами взимку.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"Реальний барьєр" это Украина?
И мы должны этому радоваться?
Так
До цього ми були сам на сам з педерацією і тутешній совок розповідав що нам обовязково потрібно здаватись бо в нас ні фінансових ні технологічних ні демографічних ресурсів...
А тут виявилось що фінансових хоч пятою точкою жуй... і наше виживання це запорука спокою в ЄС...
Що тут поганого?

Погано тут то, что за их спокойствие разрушениями и жизнями платят украинцы.
Но зато, как вы когда-то писали, раша тратит на ракеты миллионы долларов.

Звичайно що погано
От тільки не ми напали на педерацію... А раз так, то повинні бути ВДЯЧНІ Європі за те що вона нам ДОПОМАГАЄ
а так як ДОПОМОГА не буває тривалою і безкоштовною , то добре що благополуччя Європи тепер залежить від нас... і за своє благополуччя Європа заплатить, при чому сумами , які ми самі навряд чи заробили б
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Смеяться можно?
Можна
Тільки памятай дві речі
а - сміх без причини - признак дурачини
б - якщо СЕС має проблеми взимку , то ВЕС проблем взимку немає, та сама ХОРВАТІЯ має проблему куди взимку діти НАДЛИШКИ генерації ( бо влітку до них приїзжають туристи в кількості 2*населення) а от взимку нікого нема, і вони не знають куди цю енергію діти
До вас уже вообще ничего не доходит?
Я, вроде, специально выделил над чем смеяться - над "безкоштовними СЕС/ВЕС".
А совсем не над проблемами взимку.
Це ти міряєш в пенсіях
Європа міряє в комфорті і спокої....
І Європа добре побачила як в 2022 році її пробували ЗАМОРОЗИТИ одностороннє переставши качати газ...
Тому для Європи вкладення в СЕС/ВЕС - це практично безкоштовна опція в порівнянні з замерзнути якоїсь зими....
І що найсмішніше то КИТАЙ відмовився підписувати Силу Сибіру2... напевно тому що вважає що ці кошти ВИГІДНІШЕ вкласти в СЕС /ВЕС.. що до ч речі він і робить і потужність СЕС вводимих в рік в Китаї = світовим потужностям без Китаю.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:31

Трамп щось там підписав з Іраном, нафта нижче 93
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:31

  pesikot написав:ІЩСХ ... всі ті, хто голосніше агітує за виїхати з України, самі нікуди не виїзжають ... одні пусті балачки роками ...

Це мені нагадує всіх моїх котів, які в мене були ... сидить кіт біля дверей, голосно нявкає, щоб відкрили двері ... відкриваю двері - перестає нявкати, нікуди не виходить та повертається назад в кімнату ))

бо хоч й кіт, але розуміє - а хто там харчувати за дверима буде? а бігати по смітникам або полювати на щурів по підвалах (й ще невідомо, хто кого вполює) - дурних немає :D

найбільш прохавані втікають погуляти, але в час обіду чомусь повертаються - хазяїн, треба харчів докинути :lol: та й спати краще в теплі та сухості, а не в холодному мокромі підвалі...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:32

  ЛАД написав:
Гундяй объявляет СВО - священной войной, но про Гундяя ты молчишь )
Как и про Россию в целом
  pesikot написав:Про трактористів ...

Мережею поширилося відео падіння безпілотника просто біля працюючого в полі трактора на Чернігівщині (Відео)
На приголомшливих кадрах зафільмований момент падіння ворожого БпЛА, що пікірує з неба та влучає просто за кілька метрів від працюючої в полі техніки. Тракториста дивом оминула смертельна небезпека, однак навіть після потужного вибуху він не змінив курс і продовжив працювати у полі.


Саме відео - https://www.facebook.com/share/r/18bBuvix4A/
"Так мене «привітали» у день народження": що розповів тракторист, біля якого у полі на Чернігівщині вибухнув дрон РФ
"Я їхав з одного краю і доїжджав до іншого, повертаю голову ліворуч, дивлюся, приземляється «шахед» і почув я вибух. Я одразу зупинив трактор, вийшов. Все нормально, до мене біжать хлопці, кричать: «Живий, здоровий?». Відповідаю: «Живий, здоровий». Глянув на трактор — все ціле, в тракторі все ціле. Кажу: «Треба працювати далі».

але ухилянти цього не розуміють.як це працювати - воно ж лячно....
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:39

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
Гундяй объявляет СВО - священной войной, но про Гундяя ты молчишь )
Как и про Россию в целом

ба більше - тих святих отців, які не хочуть читату молитву про війну - вони позбавляють сану...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
вдохновляют" «трактористів» воевать вместо них

Конкретизуйте пліз прикладами

Вы сами у нас на форуме прикладів в упор не видите?

а хоч щось ЛАД сам назвати може? :shock:
