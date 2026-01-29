Я дописал предыдущий пост. Посмотрите.
Так что не "єбучий".
А термин может быть любой, если он правильно характеризует событие.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:23
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є багато моментів. Я писав про один конкретний дрон в конкретній ніші, який зявився тільки зараз.
Перевага наших дронів у тому, що вони випробувані на полі бої, це готове рішення, разом з тактикою застосування.
Що могла зробити влада - розблокувати експорт.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:32
Для мого прадіда це була війна, після якої він отримав 25 років таборів.
Ще землю відбрали.
Так що термін саме "єбучий". Радянсько-німецька війна. Почергова зміна окупантів. Концтабори. З обох боків при чому.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:46
Испытаны - это безусловное преимущество.
Но меняются очень быстро. Те, что испытаны полгода назад или даже меньше, уже вчерашний день.
Верно, вы написали про один конкретний дрон в конкретній ніші, який зявився тільки зараз, но то же самое, вполне вероятно, появится завтра в другой нише.
Тактика застосування это вообще другой вопрос.
Может быть, не берусь судить.
Но вы учитываете, что при этом была вполне реальная опасность, что производители гнали бы продукцию на экспорт, а у вас была бы резкая нехватка дронов?
Кстати, об их избытке я ни от кого ни разу не слышал.
И было бы интересно, если бы потом наши волонтёры закупали бы дроны нашего производства за границей, но, понятно, уже значительно дороже.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:50
рішення готове. Питання тільки, яку проблему ти думаєш вирішувати
і хто міг б бути покупцем?
І раптом вийде що це ринок збуту для наших дронів це хезбола й талібан, ну можливо ще якісь білі колоністи африки та наркокартелі латинської америки. Для "цивілізованих" країн ці технології несуть лише неконтрольовану загрозу.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:57
Не знаю историю вашей семьи.
Для разных людей было по-разному. Как и при любом историческом событии.
"Лес рубят, щепки летят", - нехорошее высказывание, но, к сожалению, соответствуют реалиям жизни.
Недаром есть проклятие: "Чтоб вам жить в эпоху перемен". Говорят, что оригинальное китайское высказывание звучит как: "Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком в эпоху хаоса".
Можете не сомневаться, что нынешнюю войну тоже разные люди будут вспоминать сильно по-разному.
