Як набридли примітивні маніпуляції....
1 Парторг , чи знайдеться навіть в ЗСУ більше 1-2% тих хто заявить
Я ХОЧУ ВОЮВАТИ ( в контексті мені подобається війна) ?
2 Тобі примітиву пробують пояснити всі хто може і як може..
Будівельник (Песіккіт, Шаман, Саша, Тигреня, Флер, СТМ , Продіджі і так далі) - МИ НЕНАВИДИМО війну і люто НЕ ХОЧЕМО ВОЮВАТИ
Тому спеціально до застиглого в часі совка , пропоную замінити демагогічне
ХОЧУЬ ВОЮВАТИ
на
ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ...
От тоді відразу й вилізе гниле нутро твоє і летусорка...
Чим летусорк страждає сильніше від мене? Що в мене у Львові, що в нього в Ужгороді практично нікого не бомблять....
Але Я ЗОБОВЯЗАНИЙ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В ДОПОМОЗІ ЗАХИСТУ мене і моїх близьких...
Тому ти з гнилим мешканцем ужгородського котла - також ЗОБОВЯЗАНІ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ в покращені умов ТИХ хто НАС захищає.
А що робиш ти?
нЄ всьО тАк АднАзнАчнА