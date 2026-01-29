sashaqbl написав: Banderlog написав: хай вам пояснять люди які з дронами працюють, з чого їх збирають. А щодо виробництва в єс то цікаво, що там випускають і в яких обємах, киньте ссилку. хай вам пояснять люди які з дронами працюють, з чого їх збирають. А щодо виробництва в єс то цікаво, що там випускають і в яких обємах, киньте ссилку.

Це виробництво могло бути в Україні, і робочі місця, і податки, і валютні надходження, якби янелог главноєбланствующий не блокував експрот. Він правий. Наші активно запускають виробництво: TAF в Британії, DeViRo в Чехії, UrkSpecSystem в Польщі.По морським дронам вроді ситуація така сама, але конкретикою не володію.Обєми виробництва відповідно контрактів, які вони отримали на заході.Це виробництво могло бути в Україні, і робочі місця, і податки, і валютні надходження, якби янелог главноєбланствующий не блокував експрот.

В рамках военно-технического сотрудничества Украины и Великобритании компания TAF Industries запустила производство специализированного беспилотника под названием Octopus-100.



Совместная разработка: Беспилотник Octopus-100 производится украинской компанией TAF Industries совместно с британским партнером SKYRIPER.

Контекст применения: Перехватчики от TAF Industries стали частью новой концепции противовоздушной обороны. Из-за высокой эффективности и низкой стоимости таких решений (по сравнению с классическими ракетами ПВО), британская сторона активно поддерживает данные разработки. Более того, боевое применение этих ИИ-элементов и систем перехвата на территории Украины сейчас активно анализируется оборонными ведомствами Великобритании для модернизации собственных запасов.



Интересный факт: Опыт TAF Industries в создании перехватчиков оказался настолько успешным, что к началу 2026 года интерес к покупке таких систем и обучению пилотов выразили не только европейские страны, но и страны Персидского залива (включая ОАЭ и Катар) при поддержке США и Великобритании для защиты от аналогичных воздушных угроз.

Совместный проект по выпуску дронов-перехватчиков Octopus-100 между украинской TAF Industries и британской стороной имеет уникальный формат масштабирования.



Проект реализуется в рамках программы международной кооперации, где ключевым фактором является перенос производства на безопасные площадки стран НАТО с использованием украинских чертежей, софта и опыта боевого применения.



Стартовая британская партия: На мощностях в Великобритании законтрактовано и запущено производство первой партии в 1000 единиц перехватчиков Octopus-100.



Масштабирование: Проект позиционируется как «первое серийное производство украинского боевого дрона на территории страны НАТО». Британские оборонные структуры заложили базу под выпуск тысяч единиц этих систем благодаря модульной конструкции дрона, которая позволяет быстро развернуть сборку на партнерских заводах (включая кооперацию с брендами вроде SKYRIPER).



Контекст общих мощностей TAF: Для понимания масштабов самого разработчика: в Украине TAF Industries (бывшие TAF Drones) наладили гигантские темпы, выпуская до 80 000 стандартных FPV-дронов в месяц, однако специализированные скоростные перехватчики с элементами искусственного интеллекта (ИИ) требуют иных технологических линий, которые сейчас и разворачиваются в Британии.



Основной вектор поставок строго распределен между двумя ключевыми получателями:



Силы обороны Украины (Основной приоритет): Абсолютное большинство собранных в Британии Octopus-100 напрямую отправляется на украинский фронт. Они интегрируются в систему ПВО для борьбы со скоростными российскими разведывательными БПЛА и реактивными/стандартными версиями дронов-камикадзе типа «Шахед».



Минобороны Великобритании (Оценочные и учебные партии): Часть выпущенных дронов остается в Соединенном Королевстве. Британские военные используют их для тестирования, изучения опыта интеграции машинного зрения (автозахвата целей в условиях работы РЭБ) и обучения операторов, чтобы модернизировать собственную концепцию защиты воздушного пространства.



Расширение географии: Успех британского кейса запустил цепную реакцию. TAF Industries параллельно масштабирует эту модель на другие страны Европы — в частности, заключено соглашение с немецкой компанией Thyra для запуска аналогичного производства перехватчиков в Германии. Также интерес к закупкам через структуры Великобритании проявили страны Персидского залива (ОАЭ, Катар).

Не возьмусь судить, но судя по тому, что говорит ИИ, причины переноса производств в Европу не связаны (или мало связаны) с проблемами экспорта и действиями Зеленского.Пока что связь с экспортом не просматривается. И производство в Британии пока не привело к экспорту дронов несмотря на проявленный интерес.