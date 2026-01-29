Одна з головних перешкод на шляху завершення війни — ключові країни світу не розуміють, як вона має завершитися
Як має виглядати Росія після війни? Чи треба зробити ставку на прихід до влади після Володимира Путіна якогось більш поміркованого представника «силовиків»? Чи зробити ставку на російську «опозицію» в еміграції з її концептом «прекрасної Росії майбутнього»? Як запобігти хаотичному колапсу з усіма жахливими наслідками: розповсюдженням ядерної зброї, мільйонами біженців, зростанням радикалізму? Що робити з китайськими амбіціями, особливо щодо Арктики?
На сьогоднішній день ні в кого немає реальних стратегій щодо Росії (звичайно, окрім Китаю, який давно все розробив і тепер сидить на березі річки Амур в очікуванні).
Поки незрозуміло, що робити, то ніхто нічого й не робить. Хай поки Україна воює. Це всім подобається, окрім України. Розробка стратегій лише розпочалася, зараз стадія попереднього аналізу. Та й навіть цьому попередньому аналізу заважає викривлена оптика стосовно Росії: путінський режим вважається відхиленням від норми, тож обговорення крутиться навколо того, як повернутися до норми.
Але ж путінський режим — це якраз і є норма для Росії. Росія ніколи не була демократією!
Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.
(Ось чому, до слова, так важлива російська культура: вона створює у Заходу оманливе враження, що Росія належить до західної цивілізації, отже, може стати демократією, як Німеччина після Третього Райху).
Розуміння сутності імперії й безальтернативності її деколонізації й деімперіалізації (як сказано в резолюціях Європейського Парламенту № 2024/2579 від 29 лютого 2024, Парламентської асамблеї Ради Європи 2540/2024 від 17 квітня 2024 й 2588/2025 від 30 січня 2025 та Парламентської асамблеї ОБСЄ від 3 липня 2024) — є важливим кроком на шляху вироблення стратегії ключових країн світу щодо Росії, яка сприятиме завершенню війни сталим миром, а не коротким перепочинком.
Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової? 2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку. 3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого впливу і використовував її як великий ринок сбуту.
Має. І як ви це зробите? Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 тра, 2026 14:38, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:подумав, 10 чоловіків використовуються для захвату скажімо одного водія, а не краще скоротити ці "групи захвату" у двічі і відправити воювати десь 10-12 тисяч на допомогу
Так ви ж не хочете йти служити. Вас доводиться ловити. Чи зможе обмежено придатний доставити молодого здорового ухилянта в ТЦК? Чи схоче це робити, не простреливши йому коліна?
за 4 роки мене ніхто не ловив і навіть на підходив близько, коли зупиняли авто поліцейські-жодного слова про мобілізацію
стосовно прострілу колін-це кримінальне правопорушення, розумію що ти йорнічаєш, але це опускайся низько, ти з захисника населення перетворюєшся у злочинця(карма -вона існує), чи ти віриш у єврейського раввина?
з мобілізацієй Зе зробив х*рню з самого початку, не треба було робити 25+ це повна дурня
в другу світову гранічний возраст для піхоти був 50років (80років тому це були діди, які мали 5-8річних онуків), сьогодні в 50р чоловіки ще мають достатньо сил , щоб послужити, але після 57-58 більшість в Україні це мотлох(рухлядь), це фізіологія людини
в СССР в Другу Світову
Основной призыв: Согласно закону «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года, призыву подлежали мужчины, которым исполнилось 18 лет. Предельный призывной возраст для военнообязанных запаса составлял 50 лет
всі кажуть, що діди не вивозять служби у віці 56+, а молодь навіть не переймається війною (90%+ ніколи не донатили), їх не цікавлять навіть новини про війну
задаєте питання на які давно відома відповідь -заборона продажу нафти/газу та інших копалин (поперше в Китай) проти компаній які досі купують вводяться жорсткі санкції (від ЄС, США) -заборона на поставку продукції підвійного призначення через треті країни(Казахстан, Киргізстан, КНР, Грузія) цру відомі всі схеми і всі країни посередники, відсутня політична воля (у Трампа в першу чергу)
позбавити рф грошей і війна поступово припиниться, бо порізати бюджет і все перевести на впк не вийде
Європейський Союз готує 21-й пакет антиросійських санкцій, який планують ухвалити наприкінці червня або на початку липня.
Головна мета — подальша фінансова ізоляція Росії та перекриття шляхів обходу обмежень. Основні напрямки проєкту включають:«Тіньовий флот»: удари по мережі старих нафтових танкерів, які Росія використовує для продажу нафти в обхід обмежень.
Фінансовий сектор: розширення санкцій проти банків та інших фінансових установ, а також перекриття криптовалютних схем.
Військово-промисловий комплекс: обмеження для підприємств, які забезпечують російську армію. Крадіжки ресурсів: санкції проти компаній, причетних до продажу викраденого українського зерна. Депортація дітей: обмеження проти осіб та організацій, відповідальних за вивезення українських дітей.
Так, але. всю фору ми вже розгубили. Нас догнали, а в деяких нішах і перегнали.
Уже писал - дроны новая техника. Совершенствуются и изменяются очень быстро. Сегодняшняя продукция через полгода будет выглядеть негодным старьём. В этой ситуации говорить о форе, по-моему, невозможно. Когда я писал, что сомневаюсь в наших возможностях занять передовые позиции в производстве дронов, я имел ввиду именно это - при значительно бОльших ресурсах и технических возможностях Запад легко может перегнать нас. Тем более, разработками дронов там занимаются давно, а наш опыт применения они внимательно изучат. И уже изучают.
vt313 написав:А чиї?
Країни, яка виробляє. Країни, в якій є робочі місця і податки. Країни, яка видає експортні ліцензіїі. Хіба це не очевидно?
ЛАД написав:Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим. Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.
Не "смогут". Час вже втрачено. Хто вивіз виробництво з України - ті зможуть, але це вже не наші дрони.
Я тут ночью выложил длинные цитаты. Очень длинные. Вряд ли их кто-то читал. Поэтому вкратце. 1. Вывод производств за границу объясняется, главным образом, нашей войной и обстрелами всей нашей территории. И если и связан с ограничениями (запретом) на экспорт Украиной, то очень слабо. 2. Даже с этих зарубежных площадок экспорт наших дронов наблюдается пока в весьма ограниченных масштабах. 3. Насчёт "наши" - "не наши". По этому вопросу не могу высказываться сколько-нибудь квалифицированно - не знаком с вопросом. Может быть кто-то из присутствующих сможет разъяснить. Но, вроде бы, Apple остаются американскими, хотя производятся в Китае. Да, налоги они заплатят на Западе, но прибыль вполне могут вернуть в Украину. Рабочие места смогут создать и здесь. После окончания войны и обстрелов. В конце концов, производства за рубежом создавались и до войны. И у Порошенко была фабрика в Липецке, и Ахметов инвестировал в западную металлургию и энергетику. Ну и крупные межгосударственные контракты (см. viewtopic.php?p=5959675#p5959675), если это не пустые разговоры, весьма существенны для начала. А это уже точно "наши".