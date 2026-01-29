Додано: Суб 30 тра, 2026 14:33
sashaqbl написав: Shaman написав:
Ми бачимо, як зростає імпорт. І тримають вони курс рубля низьким, зокрема, щоб мати можливість підтримувати рівень випуску високоточної зброї. Це все видатки, видатки, видатки.
оце цікавий момент, чому вони тримають низький курс рубля...
Не виглядає правдоподібно. При високому курсі рубля зростання витрат на експорт компенсувалося б зростанням доходів від нафти
Там всё несколько сомнительно.
Российские либералы, сбежавшие на Запад, как и наши "эксперты" прогнозируют крах росс. экономики "через 2 недели - месяц" уже, как минимум, с 2023 года.
Хотя, безусловно, после 4 лет войны их экономика не может быть в порядке и наверняка испытывает большие сложности.
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:37
vt313 написав:
А яка різниця?
ЛАД написав:
Может быть потому, что никто и не пытался, не нужно было?
Є техніка, яка підтвердила свої можливості, а є така, яка не підтвердила.
Історія знає достатньо прикладів.
Техніка чудова, єдиний недолік, - реальний бій.
Одна даёт, другая дразнится.
Спортсмен Х показал выдающийся результат - занял первое место
на всемирных соревнованиях!
Правда, других участников не было, не явились.
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:39
Xenon написав:
❗️Реформа мобілізації для «ухилянтів» стане дуже болісною: держава вводитиме санкції примусу, якщо людина не хоче по-хорошому, – [b]нардепка Бобровська.
[/b]
9 листопада 2016 Бобровська призначена виконуючою обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації. Стала наймолодшою в Україні очільницею області у віці 26 років. Пробула на посаді до 12 січня 2017 року.
(конфлікт з Трухановим за перейменування радянських назв вулиць, типу Терешкова чи 25та чапаєвська (мать її) дивізія
на жаль одеська вата 10 років тому перемогла
і Саакашвілі і Бобровську, і президент Порошенко вирішив поступитись обома.
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:41
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим.
Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.
Не "смогут". Час вже втрачено. Хто вивіз виробництво з України - ті зможуть, але це вже не наші дрони.
Ні, Олександре. Ніякі лабораторні випробування не варті нічого. Поле бою - найкраща експертиза. Ви - найбільший потенціал не лише України, а й ЄС. Великі гравці не бажають що б Україна виграла або ЄС існував.
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:41
ЛАД написав:
"через 2 недели - месяц" уже, как минимум, с 2023 года.
як завджи п*здиш
навіть сьогодні не кажуть про місяць, а мова йде про 1-1,5роки до краху
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:44
prodigy написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.........
Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.
1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?
2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.
3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого спливу і використовував її як великий ринок сбуту.
Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Має.
І як ви це зробите?
Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.
задаєте питання на які давно відома відповідь
-заборона продажу нафти/газу та інших копалин (поперше в Китай)
проти компаній які досі купують вводяться жорсткі санкції (від ЄС, США)
-заборона на поставку продукції підвійного призначення через треті країни(Казахстан, Киргізстан, КНР, Грузія)
цру відомі всі схеми і всі країни посередники, відсутня політична воля (у Трампа в першу чергу)
позбавити рф грошей і війна поступово припиниться, бо порізати бюджет і все перевести на впк не вийде
.........
Читать и понимать вы давно разучились.
Осталось только кричать: "Ганьба!"
Речь шла не об остановке войны, а о ликвидации империи. Это несколько разные задачи.
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:51
prodigy написав: Xenon написав:
❗️Реформа мобілізації для «ухилянтів» стане дуже болісною: держава вводитиме санкції примусу, якщо людина не хоче по-хорошому, – [b]нардепка Бобровська.
[/b]
..............
на жаль одеська вата 10 років тому перемогла
і Саакашвілі і Бобровську, і президент Порошенко вирішив поступитись обома.
prodigy написав:
..............
бачив, як хлопці розминали руки, м'язи шиї, наче новозеландські регбісти перед грою
більше 50 років ЗОЖ, а у мене зір краще ВЛК бачить фізичний стан чоловіка
..............
Что ж вы при таком здоровье и неватности 4 года назад не пошли защищать родную Одессу от агрессора?
Ждали "реформу мобілізації"?
Или пока исполнится 60 и к вам по закону претензий не будет?
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:56
як же ж так? Вяликую Рашу ніхто не рятував - вона все сама. от що Раша зробила сама - так це побудували систему ГУЛАГу - тут власний досвід. а все що корисне - зазвичай за чиєюсь допомогою, але не любить про це згадувати... й ЛАД за цим уважно слідкує
хто там заводи будував в 30ті роки минулого сторіччя? чиї наработки по ядерній зброї використали? а процесори 286 та 386 чиї копіювали? здається зламалися на 586 - бо вже не змогли скопіювати.
після 1СВ напевне погоджуюсь - не врятував Захід, програв російський уряд, не подужала Антанта мільйони пролетаріїв, яких залізною рукою повели до раю. завели до Сибіру та ГУЛАГу, але вели до раю...
за радянською та сучасною російською історією під час 2СВ срср сам впорався, й ніхто навіть не пам'ятає що це таке - ленд-ліз.
а що таке ніжки Буша на Раші ніхто напевне не знає. тоді вже пишіть - як джерело дешевої сировини - це більш схоже на правду. а коли Раші запросили до G7? й як путін страждав, коли звідти викинули...
Додано: Суб 30 тра, 2026 14:59
stm написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим.
Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.
Не "смогут". Час вже втрачено. Хто вивіз виробництво з України - ті зможуть, але це вже не наші дрони.
Ні, Олександре. Ніякі лабораторні випробування не варті нічого. Поле бою - найкраща експертиза.
Ви - найбільший потенціал не лише України, а й ЄС. Великі гравці не бажають що б Україна виграла або ЄС існував.
Верно.
Вот только для "экспертизы" совсем не обязательно воевать самим. Вполне достаточно поставлять воюющей стране свою технику. Максимум, можно ещё инструкторов и/или наблюдателей.
А у ЕС нет худших врагов, чем они сами.
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:09
як же ж так? Вяликую Рашу ніхто не рятував - вона все сама. от що Раша зробила сама - так це побудували систему ГУЛАГу - тут власний досвід. а все що корисне - зазвичай за чиєюсь допомогою, але не любить про це згадувати... й ЛАД за цим уважно слідкує
хто там заводи будував в 30ті роки минулого сторіччя? чиї наработки по ядерній зброї використали? а процесори 286 та 386 чиї копіювали? здається зламалися на 586 - бо вже не змогли скопіювати.
..........
Как обычно, бессмысленное пропагандонство.
"Заводи будували" за оплату золотом, а не потому что "спасали СССР". При этом прекрасно знали, что это золото оплачено голодом и смертями миллионов людей.
"наработки по ядерній зброї використали". Но их выкрали, а не "Запад спасал СССР".
Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".
Остальное такое же.
Вы так, хоть иногда задумывайтесь, что пишете.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 30 тра, 2026 15:13, всього редагувалось 1 раз.
