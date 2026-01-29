Додано: Суб 30 тра, 2026 16:04

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: ]1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?

2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.

3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого спливу і використовував її як великий ринок сбуту. ]1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого спливу і використовував її як великий ринок сбуту.

як же ж так? Вяликую Рашу ніхто не рятував - вона все сама. от що Раша зробила сама - так це побудували систему ГУЛАГу - тут власний досвід. а все що корисне - зазвичай за чиєюсь допомогою, але не любить про це згадувати... й ЛАД за цим уважно слідкує



хто там заводи будував в 30ті роки минулого сторіччя? чиї наработки по ядерній зброї використали? а процесори 286 та 386 чиї копіювали? здається зламалися на 586 - бо вже не змогли скопіювати.

.......... як же ж так? Вяликую Рашу ніхто не рятував - вона все сама. от що Раша зробила сама - так це побудували систему ГУЛАГу - тут власний досвід. а все що корисне - зазвичай за чиєюсь допомогою, але не любить про це згадувати... й ЛАД за цим уважно слідкуєхто там заводи будував в 30ті роки минулого сторіччя? чиї наработки по ядерній зброї використали? а процесори 286 та 386 чиї копіювали? здається зламалися на 586 - бо вже не змогли скопіювати...........

Как обычно, бессмысленное пропагандонство.

"Заводи будували" за оплату золотом, а не потому что "спасали СССР". При этом прекрасно знали, что это золото оплачено голодом и смертями миллионов людей.

"наработки по ядерній зброї використали". Но их выкрали, а не "Запад спасал СССР".

Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".

Остальное такое же.

Вы так, хоть иногда задумывайтесь, что пишете. Как обычно, бессмысленное пропагандонство."Заводи будували" за оплату золотом, а не потому что "спасали СССР". При этом прекрасно знали, что это золото оплачено голодом и смертями миллионов людей."наработки по ядерній зброї використали". Но их выкрали, а не "Запад спасал СССР".Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".Остальное такое же.Вы так, хоть иногда задумывайтесь, что пишете.

згоден, трохи перейшов на те, що Раша все сама - а насправді або купили, або вкрали - немає головного - самі створили. бо що царська Росія, що срср - в них НЕ БУЛО середовища щось створювати. так побудувати БАМ чи Біломорканал (особливо його) - автократичні режими можуть ефективніше. створити процесор - вже ні. в "шарашках" щось робили, але процесори вже надто складні. можемо подискутували про вклад берії в розробці ядерної бомби - результат є. але от біда - немає на Раші січасних ані Курчатові, ані Капіци - хто міг, ті виїхали.а з приводу спасали - про ленд-ліз питань немає? добре хоч це. в 90 роки Рашу спасали - й допомагали, й в G7 взяли. якби Раша хоч спробувала побудувати адекватне суспільство - то займала б зовсім інше місце. але завадило дві речі - в розвинених країних не передбачено постійне перебування у владі членів одного кооперативу. й друге - ресурсне прокляття. наявність нафти дозволяє не розвивати країну, але тримати прийстойний рівень життя.тому під час 2СВ - рятувала, хоча російськомовні ну не хочуть цього визнавати. як США себе рятувало допомогою срср? але допомогали. в 90 ті роки - рятували, коли настала дупа - навіть допомогли відібрати ядерну зброю в інших й залишити її лише на Раші.це чиста психологія - коли комусь допомагаєш, є люди які скажуть тобі дякую, а є руські - ще й звинуватять тебе у всьому