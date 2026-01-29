Shaman написав:.......... в нашій країні на поточний момент немає стільки грошей на дослідження, яким займалися Курчатов з Капицею. й ви настільки в 20 сторіччі, що ніяк не зрозумієте, що сучасні дослідження - це лише кооперація. що процесори виробляти, що частинки досліджувати. а якщо ще й всесвіт вивчати.
ЛАД - ну не можна бути таким невігласом. рівень досліджень в сільському господарстві чи харчовій промисловісті такий, що не кожен фізик подужає але це зараз, в срср було все простіше - кожен свій клаптик землі обробляв й все,
Курчатовы и Капицы нужны не только в физике, но и в других науках и отраслях. И даже при кооперации. С дураками никто кооперироваться не будет.
бо держава ніяк не могла впоратися з сільским господарством - постійно щось заважало. може пихатість фізиків?
ЛАД написав:......... В умовах зими не проканає. А вы пробовали в умовах літа прожить без кондиционера при 40 или, те более, 45°C? Едут они в разные страны. А их английский (у нижних слоёв)... Боюсь англичане их не поймут. И вопрос - вы тоже радуетесь уменьшению численности населения и считаете, что мигранты нам не нужны будут?
останне - це те, що називається "перевести стрелки"? бо я взагалі про це не казав. але відповім.
зменшення населення - це погано. але це не вирок. чи потрібні будуть мігранти. в нас одні й ті ж люди розповідають, що нам потрібні мігранти й що в нас хлопцям з ЗСУ ніде буде працювати. шиза одним словом.
А я когда-нибудь говорил, что нам не нужны будут мигранты?
подивимось, яка буде картина. але ще раз очевидні речі - емігранти з бідних, але спекотних, країн їдуть там, де добрий соціал. оскільки на нормальний соціала ми ще не заробили, то не буде тут товп ані індусів, ані арабів. за потреби нам доведеться ЗАЛУЧАТИ їх.
Это опять же ваше незнание. Но при этом уверенно пишете. Едут в разные страны. Главное, чтобы принимали. Германия принимала турецких мигрантов с 1961 по 1974 совсем не для того, чтобы держать их на социале, а для работы в качестве гастарбайтеров. Правда, из-за отношения именно как к гастарбайтерам (временно, на 2 года) они не проводили интеграционную политику. Это привело к проблемам.
й взагалі - в нас поруч Раша. настане час, коли вони поїдуть - а нам треба думати, чи потрібні вони тут - але мову їм вивчити доведеться
Ну да, очень логично. Бедные индусы не поедут, а из РФ прямо побегут. Наверно, ради того, чтобы выучить украинский язык. Ждите.
але якщо я відповів, то може й ви відповісте - на які ж поступки ВЖЕ пішла Раші під час війни для перемовин?..
А зачем глупые вопросы? Ни на какие. Что дальше? Ой, простите, одна "уступка" есть - позволяют (по крайней мере, на словах) остаться независимыми только без захваченных территорий и без до сих пор не завоёванного кусочка Донбасса. А, вообще, я не знаю толком их требований. Они, вроде бы, соглашались с первоначальным планом Трампа из, не помню уж, 20 или 28 пунктов. О чём с ними договаривались Виткоф и Кушнер хтозна. Официально не озвучивалось.
А, может, дурость экономистов?
тому ЛАД не треба так явно дурість показувати - самі кажете - з дурнями ніхто не хоче мати справи. а потрібні вчені будуть з'являтися. й до речі навіть в США читсі вчені - це не є успіх-успіх... більш потрібні прикладники...
без економістів срср взагалі б не існував Держплан - чули про таке? а от ракети запустити могли, а виростити картоплю - ні. такий собі радянський парадокс. а от на городах картопля росла непогано так
