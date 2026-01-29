Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими главными помощниками, чтобы принять «окончательное решение» относительно рамок продления прекращения огня с Ираном, но она завершилась без ясности относительно дальнейших шагов.

.........В четверг, по словам американских чиновников, две страны согласовали рамочное соглашение, известное как меморандум о взаимопонимании, которое ожидает одобрения Трампа и иранского руководства.



Сообщается, что соглашение продлит действующее перемирие на 60 дней и положит начало переговорам о будущем иранской ядерной программы.

...........Представитель Белого дома подтвердил Би-би-си, что встреча, которая проходила в Ситуационном центре Белого дома, используемом для урегулирования крупных кризисов, завершилась поздно вечером в пятницу. Более подробной информации представитель не предоставил.

...........Реагируя на последние заявления Трампа, Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, написал в X: «Как и предсказывалось, президент Соединенных Штатов в третий раз предает дипломатию».



«Продолжая военно-морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он в очередной раз доказал, что не склонен к переговорам и преследует другие цели».



Ранее иранское информационное агентство Fars со ссылкой на информированные источники сообщило, что последние комментарии Трампа представляют собой «смесь правды и лжи».



Как сообщило агентство, в меморандуме о взаимопонимании не было положений об уничтожении ядерных материалов.



Между тем, представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил государственному телевидению, что страна «сосредоточена на прекращении войны, и никаких переговоров по ядерной проблеме не ведется».

..........Возможность «возобновления» американских ударов по Ирану была озвучена министром обороны США Питом Хегсетом.



Выступая на саммите по безопасности в Сингапуре, он сказал: «Наши запасы более чем подходят для этого, как там, так и по всему миру, благодаря тому, как мы балансируем между высококачественными и более многочисленными боеприпасами».



«Так что мы находимся в очень хорошем положении», — добавил он.

...........Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил ранее в пятницу, что страна «не доверяет ни гарантиям, ни словам», а только действиям.



«Никаких действий не будет предпринято, пока другая сторона не предпримет свои действия», — написал он в социальных сетях. «Победителем в любом соглашении становится тот, кто лучше подготовлен к войне на следующий день».