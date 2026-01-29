В некоторых частях Европы полномасштабное вторжение России в Украину может восприниматься как далёкая угроза. Но в Румынии эта война происходит совсем рядом и становится всё более опасной.



В Галати есть многоквартирный дом с дырой в крыше, которая это доказывает.



Жители только начали возвращаться, чтобы проверить свои дома после того, как рано утром в пятницу, когда десятки людей спали, в здание врезался ударный беспилотник.



Это вызвало пожар и панику.



В субботу мы поднялись на 11 этажей на крышу, чтобы посмотреть, где дрон пробил бетон. Там образовалась рваная дыра шириной в пару метров, которая теперь закрыта пластиком.



Квартира этажом ниже сильно пострадала, женщина и ее сын-подросток до сих пор находятся в больнице с ушибами и незначительными ожогами.

.......... «Нам сказали, что нас защищает НАТО, и не стоит беспокоиться. Но посмотрите, где мы сейчас!» — говорит мне Костел, расстроенный, как и многие другие, тем, что румынские ВВС не смогли перехватить беспилотник.

..........«Теперь мне страшно. Если я вернусь сегодня ночью в свою квартиру, я буду спать в страхе. Потому что это может повториться», — признается Костел.





Это тот же страх, который украинцы испытывают каждую ночь, наблюдая, как Россия запускает все больше ударных беспилотников по своему соседу. Очень часто они врезаются в жилые районы, разрушая дома и унося жизни.

..........Союзники Румынии по НАТО назвали действия России «безрассудными» и подчеркнули, что в произошедшем виновата агрессивная война Москвы.



Однако в Вашингтоне госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.



И в этих ответах явно прослеживается осторожность, а также осуждение.

........... «Это было безумие, это случилось прямо в центре города», — говорит Адриан, осмотрев квартиру своей семьи в здании, которое пострадало от взрыва.



«Сейчас никто не чувствует себя в безопасности».



В этом он обвиняет Россию и её президента.



«Но я не думаю, что санкций достаточно, — добавляет Адриан. — Потому что они могут забрать у России всё, и всё равно будут нападать».