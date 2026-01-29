Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:38

budivelnik
Вас в детстве не учили, что врать нехорошо?
sashaqbl вам вкратце уже ответил.
Чуть подробнее.
2015 рік: 411 781 дитина
2016 рік: 397 037 дітей
2017 рік: 363 987 дітей - 574.123 - -210.136
2018 рік: 335 900 дітей - 587.665 - -251.765
2019 рік: ~308 000 дітей - 581.114 - -273.114
2020 рік: 299 058 дітей - 616.835 - -317.777
2021 рік: 273 772 дитини - 714.263 - -440.491
Дополнил вашу табличку: второй столбик - количество смертей, третий столбик - прирост населения.
Военные годы я отбросил. Это форс-мажор.
Как видим, заметное падение рождаемости было в 2017, 2018 и 2019, без всякого карантина.
В 2020 падение незначительное, в 2021 побольше, но тоже не особо сильное.
И если даже "вплив карантину почався після 1 січня 2021 року", то, как видим, в 2021 нет такого уж сильного падения рождаемости - меньше чем в 2017-19 гг.
Зато рост смертности в 2020 заметный, а в 2021 вообще впечатляет.
Соответственно, и "прирост" населения.
По 2025 году цифры уже приводил - 168 778 детей, 485 296 смертей, прирост - -316.518. Хотя цифры за 2025 год мне представляются несколько сомнительным. Сложно сказать, как они получены и что учитывают. Слишком низкая смертность.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:44

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Расшифруй своё кодовое слово «нероба»
Людина працездатного віку, без реальної інвалідності , яка сплачує податків менше ніж 0,7*середній по Україні.

ПС
мене не цікавлять 9058 прокурорів України , так само як не цікавлять 4735 судей України , по тій простій причині що
а - вони платять податки
б - їх мало
в - на мене ( і на людей нижче мене) вони не впливають від слова НІЯК , бо в основному зайняті справами де розмір хабара перевищує ЇХ РІЧНУ зарплату , а тому їх найняти можуть тільки перших 100 000 Українців

Они прыщи на теле изуродованной и расстрелянной страны
Ничего они не платят
Только жрут мои и твои налоги в три горла
барабашов
Повідомлень: 5983
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:С РФ переговоров не было и нет.
І що ?
Напевно Україна винувата що війська не вивела?
Бо пуйло тільки після виводу військ припускало що ПОДУМАЄ чи варто почати переговори , чи може вимоги просто збільшити....

В том, что не вывела войска не виновата. Войска должна бы вывести РФ, но она этого не сделает.
А вот переговоры вести надо. И не с Трампом или Макроном.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:47

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:Земля випалених сіл: Як латифундисти перетворили нас на бананову республіку
.........
Не подскажете, откуда это и кто автор?

ФБ
Да я понял, что это ФБ или телега, но конкретнее...
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:51

не встиг зробити аудіовідеофіксацію

  ЛАД написав:Да я понял, что это ФБ или телега, но конкретнее...

не встиг зробити аудіовідеофіксацію, це вже до копіпастера за лінком, але ж можете загуглити, чи файєрвол/віпіен?
flyman
Повідомлень: 43005
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:53

Ещё 2 слова о демографии.
В 2023 году директор института Элла Либанова предположила, что в 2030-м в Украине может проживать от 24 до 32 млн человек (если в границах до полномасштабной войны).
https://ru.slovoidilo.ua/2024/07/17/infografika/obshhestvo/kak-budet-sokrashhatsya-chislennost-naseleniya-ukrainy-prognozy-ekspertov
Подозреваю, что это не самый пессимистический прогноз. А 2030 уже совсем недалеко.
А если учесть заявление министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина:
Я считаю, что меньше [проживает на подконтрольной территории]. Это катастрофа. 22–25 млн
Около 3 миллионов человек, по оценкам министерства, на тот момент продолжали оставаться на временно оккупированных территориях (включая Крым). Таким образом, общее число граждан внутри международно признанных границ Украины ведомство оценивает в районе 25–28 миллионов.
, то 32 млн. выглядит фантастически.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:03

  flyman написав:
  ЛАД написав:Да я понял, что это ФБ или телега, но конкретнее...

не встиг зробити аудіовідеофіксацію, це вже до копіпастера за лінком, але ж можете загуглити, чи файєрвол/віпіен?
Не нашёл.
Гугл вообще плохо ищет ФБ и телегу.
Поэтому и задал вопрос.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:04

  Banderlog написав:Шоколадний якось до мінських угод договорився...

Але ж тобі шоколадний - не такий ... )
  Banderlog написав: але ці чудіки останні нитки обрубують, замість кликати усатого в посередники...


Лука, в якості посередника, як з гівна пуля до твого ТТ

У Кремлі висунули ультиматум для продовження переговорів: виведення українських військ з Донбасу
Помічник лідера Росії Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії "недоцільні", поки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.

Самі рашисти не хочуть ніяких перемовин ...
pesikot
Повідомлень: 14187
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
  Letusrock написав:Земля випалених сіл: Як латифундисти перетворили нас на бананову республіку


Не надавати посилання - це твоя принципова позиція ?

Чи боїшся, що потім повну панамку отримаеш ? )
pesikot
Повідомлень: 14187
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:07

в Edge з Bing зразу

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Да я понял, что это ФБ или телега, но конкретнее...

не встиг зробити аудіовідеофіксацію, це вже до копіпастера за лінком, але ж можете загуглити, чи файєрвол/віпіен?
Не нашёл.
Гугл вообще плохо ищет ФБ и телегу.
Поэтому и задал вопрос.

в Edge з Bing зразу з перших трьох слів
https://www.facebook.com/WardenNullUA/posts/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%96%D0%BB-%D1%8F%D0%BA-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D1%83/122132785347032610/
flyman
Повідомлень: 43005
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
