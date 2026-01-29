Додано: Пон 01 чер, 2026 15:38

budivelnik

Вас в детстве не учили, что врать нехорошо?

sashaqbl вам вкратце уже ответил.

Чуть подробнее.

2015 рік: 411 781 дитина

2016 рік: 397 037 дітей

2017 рік: 363 987 дітей - 574.123 - -210.136

2018 рік: 335 900 дітей - 587.665 - -251.765

2019 рік: ~308 000 дітей - 581.114 - -273.114

2020 рік: 299 058 дітей - 616.835 - -317.777

2021 рік: 273 772 дитини - 714.263 - -440.491

Дополнил вашу табличку: второй столбик - количество смертей, третий столбик - прирост населения.

Военные годы я отбросил. Это форс-мажор.

Как видим, заметное падение рождаемости было в 2017, 2018 и 2019, без всякого карантина.

В 2020 падение незначительное, в 2021 побольше, но тоже не особо сильное.

И если даже "вплив карантину почався після 1 січня 2021 року", то, как видим, в 2021 нет такого уж сильного падения рождаемости - меньше чем в 2017-19 гг.

Зато рост смертности в 2020 заметный, а в 2021 вообще впечатляет.

Соответственно, и "прирост" населения.

По 2025 году цифры уже приводил - 168 778 детей, 485 296 смертей, прирост - -316.518. Хотя цифры за 2025 год мне представляются несколько сомнительным. Сложно сказать, как они получены и что учитывают. Слишком низкая смертность.